Что будет с Honor после того, как Huawei ее продала

Отмена санкций, возвращение сервисов Google, крутые процессоры, мир и благополучие. Все это может произойти с Honor, после того, как Huawei продала этот бренд группе инвесторов. Такой исход был бы идеальным для нее, но пока нет ясности с тем, чего ждать дальше. Ситуацию сложно назвать стандартной и на пути к светлому будущему у Honor есть несколько препятствий, которые все равно надо преодолеть. Кроме этого, не стоит забывать о том, что до момента продажи, Huawei делилась с Honor технологиями так же, как Xiaomi с Redmi. Теперь стоит ждать серьезных перемен и компании вряд ли будут взаимодействовать как прежде. Проще говоря, продажа это только начало нормального функционирования смартфонов Honor. Впереди еще долгий путь.

Почему Huawei продала Honor

Кроме того, что продажа Honor позволит Huawei продержаться чуть подольше до того, как она сможет больше адаптироваться к жизни в условиях санкций, это еще и позволит спасти бренд, а не сидеть с ним по принципу ”часть команды — часть корабля”. Если все равно тонуть, то зачем топить все свои проекты. Тем более, мы еще не знаем всех подробностей сделки. Учитывая, что в число покупателей Honor входят представители китайских государственных структур, еще не факт, что потом она хитрыми путями не вернется в состав Huawei, когда все уляжется.

Huawei рассказала, почему продала Honor

Пока мы можем быть уверены только в том, что продажа Honor новым владельцам действительно принесет большие изменения в бизнес бренда. Ей самой надо будет что-то придумывать в отношении электронных компонентов, программного обеспечения и маркетинга. Впрочем, с последними двумя пунктами компания справляется почти самостоятельно.

В совместном заявлении о продаже говорится, что Huawei не будет владеть какой-либо долей в новой компании. При этом, сообщалось, что такие изменения не повлияют на поддержку и послепродажное обслуживание. Однако Honor придется внести некоторые изменения, чтобы показать, что компания на самом деле больше не принадлежит Huawei.

Чего мы точно не ждем, так это прекращения поддержки существующих устройств, включая обновления безопасности и гарантийные обязательства. Куда интереснее те изменения, которые могут произойти.

Вышел новый Honor Band 6. Какой он и стоит ли его покупать

Будет ли Honor работать с Google сервисами

Телефоны Huawei, выпущенные в прошлом году, предлагали своим пользователям только Huawei Mobile Services (HMS) и магазин приложений AppGallery, а не Google Mobile Services (GMS) и полноценный Google Play. Альтернатива пока проигрывает оригиналу и теперь, когда юридические вопросы улажены, смартфоны Honor могут вернуться к работе с Google.

Это не актуально для смартфонов, которые будут продаваться на китайском рынке, но международные версии вполне могут получить GMS.

Обновленный интерфейс Magic UI

Телефоны Honor поставляются с оболочкой Android под названием Magic UI. Теперь в четвертой версии Magic UI тесно связана с EMUI от Huawei, но с некоторыми дополнениями. Если Honor намеревается продолжить работу со скином Magic UI, его следующая версия должна будет сильно отличаться от EMUI, а не просто иметь другое название.

Huawei пытается воспользоваться трудностями Дональда Трампа на выборах. Может сработать

Можно даже предположить, что Honor может в конечном итоге отказаться от Magic UI и запустить новый скин, как это сделала недавно Vivo, отказавшись от Funtouch OS и анонсировав OriginOS.

Телефоны Honor на базе Snapdragon

Прошло некоторое время с тех пор, как мы впервые увидели смартфон Honor на базе процессора Snapdragon. На ум приходят Honor 8C со Snapdragon 632 и Honor 8X Max на базе Snapdragon 660. Оба телефона были выпущены в 2018 году.

Сравнение Xiaomi Mi Band 5 и Honor Band 6. Какой фитнес-браслет купить в 2020

Большинство телефонов Honor, выпущенных с 2019 года, оснащены процессорами Kirin, и в этом году мы видели, как Honor также выпускает телефоны с процессорами MediaTek 5G.

Теперь, когда компания больше не принадлежит Huawei, она должна иметь доступ к процессорам Qualcomm. При этом не только к тем, которые ограничены 4G, но и к более современным с 5G, включая Snapdragon 875, который покажут на следущей неделе. Хотя с большей долей вероятности речь идет о Snapdragon 720G и Snapdragon 765G.

Это будет хорошей новостью для рынка, в то время, как еще недавно Honor продолжала выпускать телефоны с уже старым процессором Kirin 710.

Дополнительной мотивацией продать Honor именно сейчас для Huawei является то, что так у нее будет больше свободных процессоров, которые можно использовать для основных смартфонов. Напомню, что Kirin пока не производится и компания живет в основном на том, что успела произвести до вступления в силу запрета.

Что будет с Honor

Это те изменения, которые мы ожидаем увидеть в ближайшем будущем от Honor. Однако эти изменения могут произойти не сразу, а через некоторое время. Тем не менее, мы с нетерпением ждем возможности увидеть, что ждет компанию, пока она будет прокладывать свой новый путь.

Судя по всему, у нее все будет хорошо. Также не стоит исключать, что Huawei выкупит бренд обратно, но до этого точно еще далеко.