Какие смартфоны Honor получат поддержку сервисов Google

Несмотря на то что США совершенно не собираются снимать санкции с Huawei, у Honor, которая стала независимой компанией, дела постепенно налаживаются. Руководство эмансипированного суббренда занялось восстановлением отношений с американскими компаниями с целью вернуть себе доступ к технологиям, необходимым для дальнейшего развития. Ведь, если помните, США даже пригрозили тайваньскому заводу TSMC введением аналогичных ограничений, если он продолжит выпускать для Huawei процессоры Kirin. Но с поставками запчастей всё понятно, а как дела обстоят с поддержкой сервисов Google?

Honor рассказала об уникальности ее первого независимого от Huawei смартфона

Honor планирует вернуть сервисы Google на свои новые смартфоны. Об этом заявил генеральный директор компании Чжио Мин. Он не стал вдаваться в подрбности, но, по его словам, в компании не видят причин для того, чтобы фирменные аппараты бренда не получили поддержку пакета Google Mobile Services.

Сервисы Google на смартфонах Honor

Представители Honor уже ведут переговоры с Google, поэтому уже в обозримом будущем стоит ждать заключения соглашения о сотрудничества, результатом которого станет появление на рынке смартфонов Honor, поддерживающих сервисы поискового гиганта.

Что будет с Honor после того, как Huawei ее продала

Несмотря на то что Чжао Мин не сказал прямо, что старые смартфоны Honor, вышедшие под эгидой Huawei, не получат поддержку сервисов Google, это спокойно читается между строк. Если речь идёт о поддержке GMS только новыми смартфонами, значит, это было сказано не случайно, а вполне целенаправленно.

Мы не видим никаких причин для США вводить ограничительные меры против такой компании, как Honor. Мы просто занимаемся производством бытовой электроники и соблюдаем правила ведения бизнеса, которые приняты во всём мире, включая отчисления роялти за пользование чужой интеллектуальной собственностью, налоговые выплаты и так далее. У нас даже есть специальный отдел, обязанность которого — контролировать соблюдение нормативных требований, — заявил Чжао Мин.

Как видите, гендиректор считает Honor совершенно обычной компанией, против которой нет смысла вводить санкции. А раз так, то и восстановить отношения с Google вполне можно. Другое дело – какие смартфоны можно считать новыми, а какие нет, ведь именно от этого зависит, будут они поддерживать GMS или нет.

Перестанет ли Huawei производить смартфоны

Скорее всего, рассчитывать следует на то, что поддержку сервисов Google получат смартфоны, которые не только вышли, но и были разработаны Honor независимо от Huawei. В данном случае речь может идти о каких-то специфических технологиях, применение которых в аппаратах Honor нежелательно. Это и понятно: закон обратной силы не имеет, а поскольку компания пользовалась наработками подсанкционной Huawei, делать для них поблажки нельзя.

Что будет с Honor без Huawei

Получается, что Honor V40, который Honor выпустила только-только, не сможет похвастать сервисами Google. Всё-таки его разработка велась ещё в бытность Honor суббрендом Huawei, и такому смартфону привилегии не положены. По крайней мере, пока. Конечно, не исключено, что в будущем что-то изменится, но конкретно сейчас рассчитывать на GMS в прошивке Honor V40 точно не стоит.

Сомнений в том, что независимая Honor перезаключит соглашение с Google, быть не может. Об этом свидетельствует успешное восстановлений отношений китайской компании с AMD, Qualcomm, Intel, MediaTek, Micron Technology, Microsoft, Samsung, SK Hynix и Sony.

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А уж если Honor разрешили начать сотрудничество со всеми ними, скорее всего, у США нет причин запрещать её вернуться к работе с Google. В конце концов, поисковый гигант тоже заинтересован в возврате части аудитории, которой он лишился из-за введения американских санкций в отношении Huawei.

Что касается самой Huawei, то ей, как мы уже разобрали, снятие ограничительных мер в ближайшем будущем явно не светит. Дело в том, что такого рода решения принимаются коллегиально, и президент в них – это лишь один из голосующих. Да, он мог бы наложить вето, но вот отменить действие санкций, наложенных администрацией его предшественника, он не в силах.