Стали известны характеристики Xiaomi 12T, который может стать хитом продаж

Каждый год после выхода нового номерного поколения Xiaomi, компания чуть ли не целый год продолжает выпускать ее ответвления. Этот год не стал исключением. Теперь мы ждем новый Xiaomi 12T. Если верить той информации, которая у нас уже есть, он будет очень привлекательным по характеристикам, хотя и не уникальным. Зато, он может обзавестись одной уникальной функцией, которая точно вызовет интерес у любителей мобильной фотографии. Пока сказать что-то с уверенностью сложно, но вероятность того, что текущие данные окажутся точными, очень высока.

Каким будет Xiaomi 12T

Сообщается, что Xiaomi работает над новым смартфоном 12-й серии с названием Xiaomi 12T. Однако перед официальным анонсом известный информатор раскрыл основные характеристики этого устройства. Источник утечки утверждает, что рассматриваемое устройство будет оснащено флагманским процессором Qualcomm, высокой частотой обновления экрана, быстрой зарядкой и многим другим функциями, присущими смартфонам высокого уровня. Xiaomi 12T может быть запущен уже в ближайшее время, так как устройство недавно было замечено на веб-сайте сертификации FCC. На каких рынка оно будет продаваться пока неизвестно, но его доступность вряд ли будет проблемой для тех, кому это нужно.

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Характеристики Xiaomi 12T

Если говорить более подробно, то в сообщении, которым поделился Мукул Шарма упоминаются довольно точные характеристики нового смартфона — Xiaomi 12T. Предполагается, что он получит новейший процессор Snapdragon 8+ Gen 1. Телефон будет поставляться в трех вариантах памяти: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ.

Ожидается, что дисплей получит поддержку частоты обновления 120 Гц. Телефон будет работать под управлением MIUI 13 на базе Android 12 из коробки. Кроме того, он, вероятно, будет поддерживать быструю зарядку мощностью 120 Вт.

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Телефон с камерой Leica

К сожалению, о камерах в этой утечке нет никакой информации, кроме того, что она будет поддерживать оптическую стабилизацию изображения. Но ранее появлялась информация, что именно этот смартфон может получить новейшую камеру, созданную совместно с Leica. До этого компания сотрудничала с Huawei, но несколько недель назад генеральный директор Xiaomi подтвердил, что новые камеры телефонов будут разработаны совместно с легендарной маркой.

Ранее уже сообщалось, что Xiaomi 12T появился в базе данных FCC под номером модели 22071212AG. Точных характеристик этот документ не раскрывает, но некоторые не самые важные все же имеются. Список подтвердил некоторые общие характеристики смартфона, такие как Wi-Fi 802.11ax, 5G (7 диапазонов), Bluetooth, GPS и ИК-порт. Листинг FCC предполагает, что смартфон Xiaomi вскоре может дебютировать на мировых рынках.

На что похож новый Xiaomi

Теперь самое интересное. Копией какого телефона будет новый Xiaomi 12T. Многие предыдущие утечки показывали, что новинка будет почти полной копией другого телефона компании – Redmi K50S. Он предназначается исключительно для китайского рынка, а Xiaomi 12T выйдет за его пределы.

Еще больше запутать покупателей должно наличие модели Xiaomi 12T Pro, которая будет создана эксклюзивно для японского рынка. Но пока говорить об этом рано. Возможно, с брендингом все будет немного иначе. Сейчас вы даже можете сделать свои прогнозы на этот счет в нашем Telegram-чате.

Новые телефоны Xiaomi выходят так часто, что запутаться в них могут даже фанаты марки. При этом, раньше ситуация была еще хуже, когда Redmi являлась не отдельным брендом, а подразделением Xiaomi. С тех пор многое поменялось, но частота выхода новинок и их маркировки для разных рынков все равно иногда сбивают с толку.