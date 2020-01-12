По статистике продажи смартфонов в 2019 году упали примерно на 2%. И этот тренд продолжается уже несколько лет. Причин на то несколько, и мы их, конечно же, обсудим. Однако пока стоит рассмотреть публикацию пользователя Reddit, который, владея смартфоном Galaxy Note 8, пришёл к выводу, что не желает обновлять его на что-то другое.

Ему удалось попользоваться некоторые время новым Galaxy Note 10. Какого же было его удивление, когда он не почувствовал какой-либо разницы. Все приложения запускаются и выглядят одинаково как на Note 8, так и на Note 10. Он не заметил особой разницы в скорости работы двух смартфонов.

В связи с этим его волнует вопрос: «Стоит ли обновлять смартфон спустя 2 года использования?». Публикация собрала множество мнений. В основном пользователи останавливаются на том, что новые смартфоны предлагают улучшенную автономность, камеру и производительность.

С двумя пунктами я бы поспорил. Автономность по статистике в смартфонах не становится лучше. Увеличивается объем аккумулятора, но автономность при этом не улучшается. Если взглянуть на график автономности, можно увидеть, что современных телефонов в нём очень мало:

По производительности тоже есть вопросы. Если вы решаетесь обновиться с дешевого телефона на новый дешевый, разница, конечно, будет заметна. Однако, владея флагманом, вы не почувствуете сильной разницы. И причин на то две. Во-первых, производители делают всё, чтобы флагманы со временем работали так же быстро и хорошо, потому что флагман — это лицо компании. Во-вторых, производительности флагмана хватает для плавной работы интерфейса и приложений в течение 3-4 лет. Далее уже физически её перестаёт хватать из-за усложнения системы и, в первую очередь, сторонних приложений, которые функционально и внешне становятся заметно разнообразнее и тяжелее. Но и тут стоит заметить, что мощностей железа с каждым годом хватает на гораздо большее в вопросе сложности интерфейса. Ваш старый PC 10 летней давности же отлично работает с новой Windows 10? Такая же ситуация постепенно происходит и с мобильными устройствами.

На мой взгляд, флагманами можно пользоваться в течение 4-5 лет без какого-либо существенного дискомфорта. Поэтому стоит различать, что если речь идет не о флагмане, в этом случае обновлять смартфон нужно чаще.

Теперь пару слов о камере. Это, вероятно, главная причина, по которой стоит обновить устройство. Просто потому, что каждый год качество камер в телефонах значительно улучшается. И каких-либо аргументов против этого сложно придумать, потому что разница очевидна. Другой вопрос — важна ли потребителю камера. Если вас устраивает, что устройство двухлетней давности будет фотографировать чуть хуже современных телефонов, можно закрыть на это глаза и пользоваться аппаратом и дальше.

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Почему потребители стали покупать меньше смартфонов?

Причин несколько. Во-первых, смартфоны стали делать более качественными даже в среднебюджетном сегменте. Они предлагают неплохую производительность за свои деньги. Если раньше производительности телефонов впритык хватало на отрисовку самого интерфейса, как это было в случае с первым iPhone, который даже не имел обоев на рабочем столе, то сегодня мощности такие, что мы можем запускать современные 3D-игры консольного уровня. Поэтому даже спустя 2 года интерфейс во флагманских аппаратах продолжает быть плавным, быстрым и функциональным.

Во-вторых, сам рынок меняется. Если раньше вокруг телефонов было больше фанатизма, сегодня это просто потребительский рынок электроники. Вышел новый телефон? Окей. Вышел еще один? Ладно. Людям стал неинтересен рынок смартфонов, они привыкли и не относятся к ним как к очередным игрушкам для изучения новых функций. Смартфон сегодня — это такой же предмет, как и компьютер, холодильник или стиральная машина. Он выполняет свои функции и делает это неплохо. Вы же не станете менять кухонную плиту, если вам перестанет нравится её внешность? То же сегодня происходит и с телефонами. Люди настолько быстро привыкают к новым технологиям, что сегодня даже Стиву Джобсу было бы сложно их чем-то удивить.

А что думаете вы, как часто стоит менять смартфон? Делитесь мнением в комментариях и подписывайтесь на наш Телеграм.