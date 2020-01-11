Смартфоны с повышенной частотой дисплея могут стать новым трендом 2020 года. Впрочем, они уже стали трендом, ведь подобных аппаратов на рынке уже не так мало. Можно говорить, что тренд уже наступил. В этом материале представлен список таких устройств. Мы включим в него как устройства с 90 Гц экраном, так и телефоны с 120 и 240 Гц дисплеем. Да-да, 240 Гц аппараты тоже уже представлены на рынке, поэтому не будем тянуть.

Asus ROG Phone 2 — лучшего и не пожелаешь

Телефон оснащён 120 Гц экраном и предлагает флагманское железо. Это, вероятно, лучший аппарат из представленных в списке. Он оснащён 6,59-дюймовым экраном, 48-Мп камерой, 8/12 ГБ оперативной памяти, процессором Snapdragon 855+, 128/512 ГБ встроенной памяти, доступна также версия с 1 ТБ ПЗУ и 12 ГБ ОЗУ. Это самый мощный и по-настоящему игровой смартфон. Версию с 8 ГБ ОЗУ можно приобрести за 590 долларов на Amazon, что не так уж и много.

Sharp Aquos R3 — японские 120 Гц

Аппарат оснащён флагманским Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ встроенной памяти, 6,2-дюймовым IGZO-дисплеем с плотностью точек 485 PPI, частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10. Камера здесь на 12 Мп, а аккумулятор всего на 3200 мАч.

Razer Phone 2 — альтернатива ROG Phone 2

Еще один телефон со 120 Гц дисплеем. Он имеет 12-Мп камеру, 8 ГБ ОЗУ и работает на процессоре Snapdragon 845. Аккумулятор здесь на 4000 мАч. Купить его можно примерно за 350 долларов. Это неплохой игровой телефон с устаревшим процессором, но низкая стоимость вполне оправдывает такое решение.

Redmi K30 — если нет денег на нормальный телефон

Телефон предлагает 6,67-дюймовый FHD-дисплей с поддержкой HDR10 и частотой обновления 120 Гц, 6/8 ГБ ОЗУ и 64/256 ГБ встроенной памяти, сканер сбоку. Это довольно бюджетный аппарат. Купить его можно за 15 тысяч рублей, и еще одной особенностью может стать неплохая камера от Sony. Здесь используется новый модуль IMX686, который очень неплохо справляется со своими задачами. Конечно, процессор не такой мощный (Snapdragon 730G), но можно взглянуть на его 5G-версию, которая работает на процессоре Snapdragon 765G.

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Однако стоит отметить, что пока софт K30 оптимизирован не очень хорошо, и многие будут замечать лаги в интерфейсе. Если вам нужна идеальная плавность, смотрите в сторону Rog Phone 2. Предлагаем обсудить проблемы Redmi K30 в Телеграм.

Смартфоны с частотой экрана 90 Гц

На этом список устройств со 120 Гц экранами завершается. Однако многие пользователи отмечают, что особой разницы между 90 Гц и 120 Гц не замечают. Поэтому вы всегда можете взглянуть на упрощённые варианты с 90 Гц экраном. Это, например, телефоны компании OnePlus (7 Pro, 7T и 7T Pro). Можно взглянуть на китайские Oppo Reno Ace, Realme X2 Pro, Nubia Red Magic 3. Любители чистого Android тоже могут ощутить прелесть 90 Гц с помощью Pixel 4. Его отличает от OnePlus возможность активировать постоянные 90 Гц через настройки для разработчика. К слову, на подобный недостаток жалуются и владельцы Redmi K30.

Смартфоны с частотой экрана 240 Гц

Уже сейчас Sharp представила телефон с экраном, частота обновления картинки которого равна 240 Гц. Называется он Aquos Zero 2 и оснащён процессором Snapdragon 855, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Его продажи должны стартовать в первом квартале 2020 года.

Кроме того, в феврале этого года компания Samsung проведет презентацию, на которой представит линейку устройств Galaxy S20. Даже самый бюджетный телефон данной линейки будет работать с частотой обновления дисплея на 120 Гц. Если же вам нужен планшет со 120 Гц дисплеем, есть iPad Pro. Пока подобный экран не использует компания Apple в своих телефонах, но начиная с iPhone XS она встраивает в устройства тач с частотой 120 Гц, что делает отклик более быстрым и отзывчивым.

Если вам известны другие телефоны с частотой экрана 120 Гц, можете делиться ими в комментариях.