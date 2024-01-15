Стоит ли покупать Redmi Note 13 и Redmi Note 13 Pro? Здесь вся правда о новых суперхитах Xiaomi

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Герман Вологжанин

15 января компания Xiaomi показала глобальную версию Redmi Note 13. Новая линейка, представители которой точно станут хитами 2024 года, включает в себя аж 5 моделей. Каждый аппарат позиционирует себя как недорогой смартфон с хорошей камерой. Но достаточно ли этого, чтобы покупать Redmi Note 13 или Redmi Note 13 Pro? Давайте разбираться, и начнем мы с младших представителей линейки.

Стоит ли покупать Redmi Note 13 и Redmi Note 13 Pro? Здесь вся правда о новых суперхитах Xiaomi. Смартфоны работают на MIUI 14, но скоро получат обновление до HyperOS. Фото: i-shoppers обзоры. Фото.

Смартфоны работают на MIUI 14, но скоро получат обновление до HyperOS. Фото: i-shoppers обзоры

Сравнение Redmi Note 13 и Redmi Note 13 5G

Как и предшественник 12-й серии, смартфон Redmi Note 13 доступен в двух версиях: 4G и 5G. Принципиальное отличие у них только одно — процессор. Все остальные характеристики Redmi Note 13 плюс-минус одинаковы.

ХарактеристикиRedmi Note 13Redmi Note 13 5G
Экран6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц
Основная камера108 + 8 + 2 МП108 + 8 + 2 МП
Фронтальная камера16 МП16 МП
ПроцессорSnapdragon 685Dimensity 6080
Память6/128, 8/128 или 8/256 ГБ6/128 или 8/256 ГБ
Аккумулятор5000 мАч5000 мАч
Зарядка33 Вт33 Вт

Redmi Note 13 4G на AliExpress

Redmi Note 13 5G на AliExpress

В качестве основной камеры оба смартфона получили сенсор Samsung ISOCELL HM6 на 108 МП. Это большой рывок по сравнению с 50-мегапиксельным Samsung JN1, стоявшим в предыдущих «ноутах», начиная с Redmi Note 10. Размер нового сенсора больше (1/1.67″ вместо 1/2.76″), а потому телефоны 2024 года фотографируют существенно лучше. Плюс ко всему за счет ИИ реализован 3-кратный зум без потери качества.

Сравнение Redmi Note 13 и Redmi Note 13 5G. Дизайн и все расцветки Redmi Note 13. Фото.

Дизайн и все расцветки Redmi Note 13

Улучшилась и фронталка, благо на смену 13-мегапиксельному сенсору пришла матрица на 16 МП, знакомая по «прошкам» предыдущих поколений. Но ждать от Redmi Note 13 4G или Redmi Note 13 5G флагманского качества все равно не стоит. Во-первых, вспомогательные сенсоры (сверхширик и макро) так себе. Во-вторых, железо новинок не тянет даже запись видео в 1080p (60 fps), ограничиваясь 1080p (30 fps).

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Смартфон Redmi Note 13 получил прошлогодний процессор Snapdragon 685. Он является слегка улучшенной версией Snapdragon 680 из Redmi Note 11 и недалеко ушел по уровню производительности от Snapdragon 675 из Redmi Note 10 (примерно 400 тысяч баллов в AnTuTu). 5G-версия обзавелась чуть более мощным чипом Dimensity 6080, но и тут есть подвох, ведь это — переименованный Dimensity 810 из китайской версии Redmi Note 11 (свыше 450 тысяч баллов в AnTuTu).

Сравнение Redmi Note 13 и Redmi Note 13 5G. Визуально у Redmi Note 13 5G отличается только оформление блока камер, а еще рамки дисплея чуть уже. Фото.

Визуально у Redmi Note 13 5G отличается только оформление блока камер, а еще рамки дисплея чуть уже

На очевидную стагнацию железа китайцы отвечают несколькими важными фишками Redmi Note 13. Новые смартфоны получили больше памяти, вернулись стереодинамики, потерянные предыдущим поколением, влагозащиту прокачали с IP53 до IP54 (защищает только от брызг), а сканер отпечатков впервые для младших моделей встроили под экран. Дисплей, к слову, стал эстетичнее благодаря уменьшенному подбородку.

Три смартфона Redmi Note 13 Pro

Три смартфона Redmi Note 13 Pro. Redmi Note 13 Pro 4G — копия POCO M6 Pro и самый невзрачный смартфон серии. Фото.

Redmi Note 13 Pro 4G — копия POCO M6 Pro и самый невзрачный смартфон серии

«Прошки» объединяет камера на 200 МП с оптической стабилизацией. Это действительно крутой сенсор Samsung HPX с размером матрицы 1/1.4″, который появился еще в прошлогоднем Redmi Note 12 Pro+ 5G. Но теперь им обзавелись все представители линейки. Посмотрим на основные характеристики Redmi Note 13 Pro, чтобы понять, чем отличаются модели.

ХарактеристикиRedmi Note 13 ProRedmi Note 13 Pro 5GRedmi Note 13 Pro+ 5G
Экран6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц6,67 дюйма, AMOLED (2712х1220), 120 Гц6,67 дюйма, AMOLED (2712х1220), 120 Гц
Основная камера200 (OIS) + 8 + 2 МП200 (OIS) + 8 + 2 МП200 (OIS) + 8 + 2 МП
Фронтальная камера16 МП16 МП16 МП
ПроцессорHelio G99-UltraSnapdragon 7s Gen 2Dimensity 7200-Ultra
Память8/256 или 12/512 ГБ8/256 или 12/512 ГБ8/256 или 12/512 ГБ
Аккумулятор5000 мАч5100 мАч5000 мАч
Зарядка67 Вт67 Вт120 Вт

Redmi Note 13 Pro 4G на AliExpress

Redmi Note 13 Pro 5G на AliExpress

Redmi Note 13 Pro+ 5G на AliExpress

Redmi Note 13 Pro и Redmi Note 13 Pro 5G — проходные модели. Это копии POCO M6 Pro и POCO X6 5G соответственно за тем лишь исключением, что смартфоны Redmi получили камеру покруче. Если сравнивать их с предыдущим 12-м поколением, то получится выделить только два существенных изменения. Первое — улучшенная камера. Второе — чуть более производительное железо.

Три смартфона Redmi Note 13 Pro. Так выглядит Redmi Note 13 Pro 5G. Фото.

Так выглядит Redmi Note 13 Pro 5G

Helio G99-Ultra набирает в AnTuTu свыше 450 тысяч баллов, а Snapdragon 7s Gen 2 — более 600 тысяч. При этом базовый телефон Redmi Note 13 Pro в некоторых аспектах оказался хуже старого Redmi Note 10 Pro на Snapdragon 732G. Используемый здесь чип имеет схожую производительность, но не поддерживает запись видео в 4K.

Три смартфона Redmi Note 13 Pro. А это дизайн Redmi Note 13 Pro+ 5G — лучшего смартфона в линейке. Фото.

А это дизайн Redmi Note 13 Pro+ 5G — лучшего смартфона в линейке

Смартфон Redmi Note 13 Pro+ 5G, напротив, демонстрирует большой шаг вперед. Здесь впервые для серии используется изогнутый экран с разрешением 1.5K, а также заявлена влагозащита по стандарту IP68. Процессор Dimensity 7200-Ultra — еще одно достоинство плюс-версии. Он набирает более 800 тысяч баллов в AnTuTu, демонстрируя 40-процентный прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением.

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Дата выхода Redmi Note 13

Несмотря на состоявшийся анонс, смартфоны Redmi Note 13 выйдут 24 января. Именно в этот день начнется старт продаж новинок на AliExpress. До официального релиза вместо реальных цен на странице товара отображаются заглушки, так что не обращайте на них внимания.

Дата выхода Redmi Note 13. Смартфоны начнут продавать 24 января. Фото.

Смартфоны начнут продавать 24 января

Точная цена Redmi Note 13 и Redmi Note 13 Pro еще не объявлена. О ней мы узнаем ближе к началу старта продаж, о чем сообщим дополнительно. Следите за обновлениями AndroidInsider.ru, чтобы ничего не пропустить!

Стоит ли покупать Redmi Note 13

Линейка смартфонов Redmi Note 13 получилась спорной. Модели без приставки «Pro» сделали небольшой шаг вперед, предложив 108-мегапиксельную камеру и несколько других улучшений. Но в плане производительности мы имеем дело с тем же Redmi Note 10, а потому переходить со старой модели ради увеличения скорости работы бессмысленно.

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Проходной вновь оказалась базовая «прошка» в лице смартфона Redmi Note 13 Pro. Переходить на нее с Redmi Note 10 Pro нет никакого смысла. Разве что камера снимает чуть лучше из-за наличия OIS и большого сенсора, но разница минимальна, ведь чипсет Helio G99-Ultra все равно не раскрывает весь потенциал крупной матрицы.

Стоит ли покупать Redmi Note 13. Redmi Note 13 Pro+ 5G — очень крутой, но слишком дорогой. Фото: Mobiltelefon.ru. Фото.

Redmi Note 13 Pro+ 5G — очень крутой, но слишком дорогой. Фото: Mobiltelefon.ru

Обновлять Redmi Note 10 Pro нужно на Redmi Note 13 Pro 5G, а еще лучше — на Redmi Note 13 Pro+ 5G, который реально получился очень крутым. Однако многое будет зависеть от цены новинок. По предварительным данным, стоимость будет варьироваться от 15 тысяч рублей за Redmi Note 13 до 35 тысяч рублей за Redmi Note 13 Pro+ 5G. Откровенно говоря, недешево.

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