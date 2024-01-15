Стоит ли покупать Redmi Note 13 и Redmi Note 13 Pro? Здесь вся правда о новых суперхитах Xiaomi

15 января компания Xiaomi показала глобальную версию Redmi Note 13. Новая линейка, представители которой точно станут хитами 2024 года, включает в себя аж 5 моделей. Каждый аппарат позиционирует себя как недорогой смартфон с хорошей камерой. Но достаточно ли этого, чтобы покупать Redmi Note 13 или Redmi Note 13 Pro? Давайте разбираться, и начнем мы с младших представителей линейки.

Сравнение Redmi Note 13 и Redmi Note 13 5G

Как и предшественник 12-й серии, смартфон Redmi Note 13 доступен в двух версиях: 4G и 5G. Принципиальное отличие у них только одно — процессор. Все остальные характеристики Redmi Note 13 плюс-минус одинаковы.

Характеристики Redmi Note 13 Redmi Note 13 5G Экран 6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц 6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц Основная камера 108 + 8 + 2 МП 108 + 8 + 2 МП Фронтальная камера 16 МП 16 МП Процессор Snapdragon 685 Dimensity 6080 Память 6/128, 8/128 или 8/256 ГБ 6/128 или 8/256 ГБ Аккумулятор 5000 мАч 5000 мАч Зарядка 33 Вт 33 Вт

Redmi Note 13 4G на AliExpress

Redmi Note 13 5G на AliExpress

В качестве основной камеры оба смартфона получили сенсор Samsung ISOCELL HM6 на 108 МП. Это большой рывок по сравнению с 50-мегапиксельным Samsung JN1, стоявшим в предыдущих «ноутах», начиная с Redmi Note 10. Размер нового сенсора больше (1/1.67″ вместо 1/2.76″), а потому телефоны 2024 года фотографируют существенно лучше. Плюс ко всему за счет ИИ реализован 3-кратный зум без потери качества.

Улучшилась и фронталка, благо на смену 13-мегапиксельному сенсору пришла матрица на 16 МП, знакомая по «прошкам» предыдущих поколений. Но ждать от Redmi Note 13 4G или Redmi Note 13 5G флагманского качества все равно не стоит. Во-первых, вспомогательные сенсоры (сверхширик и макро) так себе. Во-вторых, железо новинок не тянет даже запись видео в 1080p (60 fps), ограничиваясь 1080p (30 fps).

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Смартфон Redmi Note 13 получил прошлогодний процессор Snapdragon 685. Он является слегка улучшенной версией Snapdragon 680 из Redmi Note 11 и недалеко ушел по уровню производительности от Snapdragon 675 из Redmi Note 10 (примерно 400 тысяч баллов в AnTuTu). 5G-версия обзавелась чуть более мощным чипом Dimensity 6080, но и тут есть подвох, ведь это — переименованный Dimensity 810 из китайской версии Redmi Note 11 (свыше 450 тысяч баллов в AnTuTu).

На очевидную стагнацию железа китайцы отвечают несколькими важными фишками Redmi Note 13. Новые смартфоны получили больше памяти, вернулись стереодинамики, потерянные предыдущим поколением, влагозащиту прокачали с IP53 до IP54 (защищает только от брызг), а сканер отпечатков впервые для младших моделей встроили под экран. Дисплей, к слову, стал эстетичнее благодаря уменьшенному подбородку.

Три смартфона Redmi Note 13 Pro

«Прошки» объединяет камера на 200 МП с оптической стабилизацией. Это действительно крутой сенсор Samsung HPX с размером матрицы 1/1.4″, который появился еще в прошлогоднем Redmi Note 12 Pro+ 5G. Но теперь им обзавелись все представители линейки. Посмотрим на основные характеристики Redmi Note 13 Pro, чтобы понять, чем отличаются модели.

Характеристики Redmi Note 13 Pro Redmi Note 13 Pro 5G Redmi Note 13 Pro+ 5G Экран 6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц 6,67 дюйма, AMOLED (2712х1220), 120 Гц 6,67 дюйма, AMOLED (2712х1220), 120 Гц Основная камера 200 (OIS) + 8 + 2 МП 200 (OIS) + 8 + 2 МП 200 (OIS) + 8 + 2 МП Фронтальная камера 16 МП 16 МП 16 МП Процессор Helio G99-Ultra Snapdragon 7s Gen 2 Dimensity 7200-Ultra Память 8/256 или 12/512 ГБ 8/256 или 12/512 ГБ 8/256 или 12/512 ГБ Аккумулятор 5000 мАч 5100 мАч 5000 мАч Зарядка 67 Вт 67 Вт 120 Вт

Redmi Note 13 Pro 4G на AliExpress

Redmi Note 13 Pro 5G на AliExpress

Redmi Note 13 Pro+ 5G на AliExpress

Redmi Note 13 Pro и Redmi Note 13 Pro 5G — проходные модели. Это копии POCO M6 Pro и POCO X6 5G соответственно за тем лишь исключением, что смартфоны Redmi получили камеру покруче. Если сравнивать их с предыдущим 12-м поколением, то получится выделить только два существенных изменения. Первое — улучшенная камера. Второе — чуть более производительное железо.

Helio G99-Ultra набирает в AnTuTu свыше 450 тысяч баллов, а Snapdragon 7s Gen 2 — более 600 тысяч. При этом базовый телефон Redmi Note 13 Pro в некоторых аспектах оказался хуже старого Redmi Note 10 Pro на Snapdragon 732G. Используемый здесь чип имеет схожую производительность, но не поддерживает запись видео в 4K.

Смартфон Redmi Note 13 Pro+ 5G, напротив, демонстрирует большой шаг вперед. Здесь впервые для серии используется изогнутый экран с разрешением 1.5K, а также заявлена влагозащита по стандарту IP68. Процессор Dimensity 7200-Ultra — еще одно достоинство плюс-версии. Он набирает более 800 тысяч баллов в AnTuTu, демонстрируя 40-процентный прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением.

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Дата выхода Redmi Note 13

Несмотря на состоявшийся анонс, смартфоны Redmi Note 13 выйдут 24 января. Именно в этот день начнется старт продаж новинок на AliExpress. До официального релиза вместо реальных цен на странице товара отображаются заглушки, так что не обращайте на них внимания.

Точная цена Redmi Note 13 и Redmi Note 13 Pro еще не объявлена. О ней мы узнаем ближе к началу старта продаж, о чем сообщим дополнительно. Следите за обновлениями AndroidInsider.ru, чтобы ничего не пропустить!

Стоит ли покупать Redmi Note 13

Линейка смартфонов Redmi Note 13 получилась спорной. Модели без приставки «Pro» сделали небольшой шаг вперед, предложив 108-мегапиксельную камеру и несколько других улучшений. Но в плане производительности мы имеем дело с тем же Redmi Note 10, а потому переходить со старой модели ради увеличения скорости работы бессмысленно.

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Проходной вновь оказалась базовая «прошка» в лице смартфона Redmi Note 13 Pro. Переходить на нее с Redmi Note 10 Pro нет никакого смысла. Разве что камера снимает чуть лучше из-за наличия OIS и большого сенсора, но разница минимальна, ведь чипсет Helio G99-Ultra все равно не раскрывает весь потенциал крупной матрицы.

Обновлять Redmi Note 10 Pro нужно на Redmi Note 13 Pro 5G, а еще лучше — на Redmi Note 13 Pro+ 5G, который реально получился очень крутым. Однако многое будет зависеть от цены новинок. По предварительным данным, стоимость будет варьироваться от 15 тысяч рублей за Redmi Note 13 до 35 тысяч рублей за Redmi Note 13 Pro+ 5G. Откровенно говоря, недешево.