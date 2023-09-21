Теперь точно придется купить Redmi Note 13 или 13 Pro. Xiaomi сделала лучшие смартфоны за 20 тысяч

21 сентября в Китае состоялась презентация Redmi Note 13 — линейки народных смартфонов, которые пользуются огромной популярностью как в Поднебесной, так и за ее пределами. В этом году серию недорогих устройств оснастили по-настоящему флагманскими фишками от влагозащиты до экрана с разрешением 1.5K. Чем еще интересны Redmi Note 13 и Redmi Note 13 Pro, когда они выйдут и за сколько их можно будет купить.

Недорогой смартфон Redmi Note 13

Младшая модель серии представлена смартфоном Redmi Note 13 5G. Версии с приставкой «4G» в Китае нет, но, скорее всего, она появится на глобальном рынке. По сравнению с предыдущим поколением характеристики Redmi Note 13 претерпели серьезные изменения: что-то улучшили, а что-то сделали хуже. Впрочем, обо всем по порядку.

Характеристики Redmi Note 13 Экран 6,67 дюйма, IPS (2460х1080), 120 Гц Основная камера 108 + 2 МП Фронтальная камера 16 МП Процессор Dimensity 6080 Память 6/128, 8/128, 8/256 или 12/256 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 33 Вт

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Первое, что бросается в глаза — экран Redmi Note 13. В тринадцатом поколении используется IPS-матрица, в то время как Redmi Note 12 был оснащен AMOLED-дисплеем более высокого уровня. Экономия на экране связана с апгрейдом камер. Смартфон лишился сверхширика, зато обзавелся основным сенсором с разрешением 108 МП, прямо как у Redmi Note 10 Pro, который до сих пор дает леща Redmi Note 12 и уж тем более Note 11 в фоторежиме.

В качестве процессора Redmi Note 13 выступает 8-ядерный Dimensity 6080. Это новый чип с поддержкой 5G, набирающий более 400 тысяч баллов в тесте AnTuTu. Что ж, отличный показатель для недорогого смартфона. А цена Redmi Note 13 стартует с отметки ¥1099 или примерно 14 500 ₽.

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Redmi Note 13 Pro — смартфон с хорошей камерой

Смартфон Redmi Note 13 Pro — первый представитель Note-серии с подэкранным сканером отпечатков. Китайцы наконец-то внедрили эту технологию в недорогой аппарат, оставив устройству безрамочный AMOLED-экран, чье разрешение, кстати, достигло стандарта 1.5К (прямо как у флагмана Xiaomi 12T), хотя ранее в данном сегменте использовались FullHD-панели. Остальные характеристики Redmi Note 13 Pro перед вашими глазами:

Характеристики Redmi Note 13 Pro Экран 6,67 дюйма, AMOLED (2712х1220), 120 Гц Основная камера 200 + 8 + 2 МП Фронтальная камера 16 МП Процессор Snapdragon 7s Gen 2 Память 8/128, 8/256, 12/256, 12/512 или 16/512 ГБ Аккумулятор 5100 мАч Зарядка 67 Вт

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Вместо 50-мегапиксельного датчика, который использовался в модели прошлого года, новый смартфон Xiaomi получил сенсор на 200 МП. Также камера Redmi Note 13 Pro оснащена оптической стабилизацией, так что это самый настоящий камерофон. А главное — очень доступный. Цена Redmi Note 13 Pro в базовой версии составляет всего ¥1399 или 18 500 ₽.

Помимо классного экрана и крутой камеры обращает на себя внимание процессор Snapdragon 7s Gen 2, набирающий в бенчмарке AnTuTu более 600 тысяч баллов. Он демонстрирует 20-процентный прирост относительно производительности Dimensity 1080, который использовал смартфон Redmi Note 12 Pro 5G.

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Redmi Note 13 Pro Plus — лучший смартфон Redmi

Наконец, главный представитель новой линейки — смартфон Redmi Note 13 Pro+. С определенной натяжкой его можно даже назвать флагманом, ведь он оснащен фишками, свойственными дорогим устройствам. Какими? Например, влагозащитой по стандарту IP68 и экраном-водопадом, который наконец-то добрался до Note-серии и обзавелся стеклом Gorilla Glass Victus. Остальные характеристики Redmi Note 13 Pro Plus тоже весьма интересны.

Характеристики Redmi Note 13 Pro+ Экран 6,67 дюйма, AMOLED (2712х1220), 120 Гц Основная камера 200 + 8 + 2 МП Фронтальная камера 16 МП Процессор Dimensity 7200-Ultra Память 12/256, 12/512 или 16/512 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 120 Вт

Купить Redmi Note 12 Pro+ 5G

Сердцем нового смартфона является процессор Dimensity 7200-Ultra. Это невероятно мощный чип, чей результат в тесте AnTuTu переваливает за отметку в 800 тысяч баллов. Подобного уровня производительности хватит для отображения стабильной частоты кадров в любых играх на высоких настройках графики.

Кроме того, мощный чип дополняется быстрыми стандартами оперативной (LPDDR5) и постоянной (UFS 3.1) памяти. Это значит, что смартфон Redmi Note 13 Pro+ будет летать во всех сценариях. Камера на 200 МП с оптической стабилизацией порадует непревзойденным качеством снимков, а 120-ваттная зарядка пополнит запасы аккумулятора менее чем за 20 минут. Стоимость Redmi Note 13 Pro Plus составляет ¥1899 (~ 25 000 ₽) за версию 12/256 ГБ.

Дата выхода Redmi Note 13 и Redmi Note 13 Pro

Купить Redmi Note 13 и другие смартфоны линейки можно начиная с 26 сентября. Именно в этот день стартуют продажи новинок в Китае. За пределами Поднебесной они появятся нескоро. Опираясь на опыт прошлых лет, стоит запастись терпением до начала 2024 года.

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В России Redmi Note 13 и Redmi Note 13 Pro появятся одновременно с глобальным запуском, который предварительно должен состояться в первом квартале следующего года. За пределами Китая стоимость новинок поднимется примерно на 35-45%, но это не сделает смартфоны Xiaomi менее привлекательными. А вы как думаете?