Чем изогнутый экран лучше обычного и какой смартфон с «водопадом» купить

Изогнутый экран, чьи края выходят за границы лицевой панели, как бы стекая по рамке устройства, — привычное решение для многих смартфонов. Хотя сегодня дисплеи такого типа установлены в большинстве флагманов, подобную реализацию в среде поклонников Android принято критиковать то за фантомные касания, то за хрупкость. Но почему производители, невзирая на весь негатив, из года в год продолжают выпускать телефоны с изогнутым экраном?

Зачем смартфону изогнутый экран

Сегодня, когда мы говорим об изогнутой матрице, то подразумеваем телефон с закругленным экраном по бокам. При этом эксперименты с эластичностью OLED-панелей были самые разные. Так, еще в 2013 году появились LG Flex с корпусом и дисплеем, согнутыми в форме банана, а также Samsung Galaxy Round с реализацией изгиба по оси X.

Столь смелый дизайн не прижился, однако вот уже больше пяти лет самые разные смартфоны от Xiaomi до HUAWEI эксплуатируют оформление лицевой панели Galaxy Edge — почившей линейки Samsung, впервые предложившей массовому потребителю тот самый экран-водопад. А все почему? Ну, во-первых, это красиво.

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Картинка, демонстрируемая смартфоном с закругленным экраном, будто выходит за его рамки, позволяя с головой окунуться в просмотр видео. Добавь сюда стереодинамики c технологией Dolby Atmos и получишь домашний кинотеатр в кармане. Да, кто-то по привычке может сказать об искажении цветов, однако в последнее время производители смартфонов отказываются от каноничных «водопадов», заезжающих на боковую рамку почти под прямым углом, предпочитая аккуратные скругления. Так что перегибов на местах нет.

Во-вторых, загнутые края позволяют сэкономить площадь лицевой панели, позволив тем самым сделать девайс более узким и эргономичным. Возьмите в руки Xiaomi 12X с экраном-водопадом и Xiaomi 12 Lite с рубленными гранями, и сразу все станет ясно. Несмотря на примерно одинаковую диагональ дисплея, в руке намного комфортнее лежит именно 12X, причем разница более чем ощутима.

Как-то я рассказывал, почему однажды отказался от кнопок Android и теперь пользуюсь исключительно управлением жестами, забыв тогда отметить, что лучше всего такой тип взаимодействия с устройством реализован на телефонах с изогнутым дисплеем. Упаковав девайс в чехол, вы будете постоянно цепляться за него или защитную пленку (стекло) пальцами, делая свайпы. А с плавными скосами подобных проблем не возникнет.

Безусловно, кому-то эти достоинства покажутся высосанными из пальца, да и минусы у изогнутого экрана тоже есть, чего мы никогда не скрывали. Но будем честны: скошенные края делают устройство визуально более дорогим, а взаимодействие с ним — комфортным. Поэтому предлагаю узнать, какие телефоны с закругленным экраном по бокам сейчас представлены на рынке.

Лучшие смартфоны с изогнутым экраном

Еще пару лет назад изогнутый экран свидетельствовал о принадлежности телефона к сегменту флагманов. Однако к 2023 году в продаже появилось немало сравнительно недорогих моделей, чья покупка не станет для вас тяжелой ношей. Посмотрим на несколько смартфонов с закругленным экраном из разных категорий.

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HONOR X9a — недорогой смартфон с хорошим экраном

Начнем с хорошего недорогого телефона HONOR X9a, который только-только появился на российском рынке. Среди современных моделей это самый доступный аппарат с изогнутым экраном, выполненным по технологии AMOLED и поддерживающим частоту обновления 120 Гц.

Цена: от 24 999 ₽

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За работу отвечает энергоэффективный и довольно шустрый для заявленной стоимости смартфона процессор Snapdragon 695, а еще под капотом скрывается внушительный аккумулятор на 5100 мАч, заряжающийся от адаптера на 40 Вт. Камеры этой модели вряд ли порадуют вас очень высоким качеством фото и видео. Впрочем, лучше более пристально обратить внимание на особенности устройства, прочитав наш полноценный обзор HONOR X9a.

Красивый смартфон realme 10 Pro+ 5G

Накинув пару тысяч рублей, вы сможете купить realme 10 Pro+ 5G — один из самых красивых и приятных в использовании смартфонов 2023 года. Производитель постарался не только установить мощный процессор Dimensity 1080 и неплохую 108-мегапиксельную камеру, но и оснастить свою модель мелочами, которые делают разницу: стереодинамики вкупе с линейным вибромотором.

Цена: от 25 999 ₽

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Разумеется, изогнутый экран realme готов порадовать частотой обновления 120 Гц, а батарея на 5000 мАч целым днем работы при активном использовании. Плюс ко всему в коробке вы найдете 67-ваттный адаптер, на 86% восстанавливающий энергию этого представителя среднего класса всего за 30 минут.

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HONOR 70 — Хонор с закругленным экраном

Смартфон HONOR 70 представляет из себя сбалансированную во всех смыслах модель. Несмотря на отсутствие флагманской начинки, аппарат выглядит дорого, а работает это великолепие на, пожалуй, самом стабильном процессоре Snapdragon 778G Plus, который демонстрирует производительность на уровне 550 тысяч баллов в AnTuTu.

Цена: от 29 500 ₽

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За подробностями отправлю вас к обзору HONOR 70, размещенному на нашем сайте, а в рамках текущего дайджеста кроме крутого процессора смартфона выделю его отличную камеру Sony IMX800 на 50 Мп со сверхшириком аналогичного разрешения, а также неплохой аккумулятор на 4800 мАч с поддержкой 66-ваттной зарядки.

Xiaomi 13 Lite — новый Xiaomi с изогнутым экраном

Смартфон Xiaomi 13 Lite залетел на наш рынок пару недель назад, но уже успел наделать шуму своим вырезом под фронталку. Увы, китайцы даже не попытались скопировать функциональность Dynamic Island, но зато сделали двойную камеру по-настоящему классной. Она делает четкие селфи, позволяет менять угол захвата, имеет двойную светодиодную вспышку, а приложение для съемки предлагает режим телесуфлера.

Цена: от 31 990 ₽

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Основная камера Sony IMX766 снимает еще лучше, а процессор Snapdragon 7 Gen 1 является достойным продолжением традиций Snapdragon 778G. Однако минусом Xiaomi 13 Lite является не только отсутствие стереофонического звучания динамиков, но и высокая цена на старте продаж. Есть смысл подождать спада начального ажиотажа.

Читайте также: Как я попробовал сделать Dynamic Island на своем Xiaomi

Компактный смартфон Xiaomi 12

С учетом цены 13 Lite намного более привлекательным вариантом для покупки Xiaomi с изогнутым экраном выглядит прошлогодний флагман. Xiaomi 12 стоит немного дороже, но в то же время вы получаете устройство принципиально иного уровня. А еще это — компактный смартфон, что в реалиях 2023 года представляется большой редкостью.

Цена: от 38 000 ₽

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Камера Xiaomi 12 делает отличные снимки во всех сценариях съемки, экран радует глаз цветопередачей и громадным запасом яркости, но картину немного портит процессор Snapdragon 8 Gen 1. Чтобы лишний раз не говорить, в чем его подвох, прочитайте, как Samsung гробила смартфоны на чипах Qualcomm.

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Galaxy S23 Ultra — лучший Самсунг с изогнутым экраном

Хотя вся история началась с Самсунгов с закругленным экраном, сегодня вы почти не встретите «водопады» в линейке устройств корейского производителя. Исключение 2023 года — смартфон Galaxy S23 Ultra, и он действительно хорош. Но вот сопроводить таким же эпитетом его стоимость язык не повернется.

Цена: от 87 000 ₽

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Да, Samsung Galaxy S23 Ultra — это дорогой аппарат, но имейте в виду, что в его лице вы получаете ультиматичный флагман с одними из лучших камер на рынке, передовым экраном и кастомизированным процессором Snapdragon 8 Gen 2, чей запредельный уровень производительности прибил прошлогодние смартфоны.