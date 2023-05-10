У POCO появились флагманы, которым нет равных. Здесь все фишки POCO F5 и POCO F5 Pro

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

Смартфоны POCO — пример того, что далеко не все производители обнаглели и взвинтили цены. Это та компания, которая продолжает выпускать недорогие устройства, оснащая их по-настоящему флагманскими фишками. Яркое тому свидетельство — смартфон POCO F5, а также его старший брат POCO F5 Pro. На днях состоялась презентация этих новинок, и она наделала много шума. Причины ясны: низкая цена и беспрецедентные характеристики. Так чем же так интересна серия POCO F5, и велика ли разница между Pro-версией и базовой моделью?

У POCO появились флагманы, которым нет равных. Здесь все фишки POCO F5 и POCO F5 Pro. Новый смартфон, который уже готов стать легендарным! Фото.

Новый смартфон, который уже готов стать легендарным!

Выход POCO F5 — нового флагмана POCO

Линейка телефонов POCO делится на несколько серий: F, M, X и F. Буква в названии сразу дает понять, с каким устройством мы имеем дело. F-серия включает в себя флагманские модели, оснащенные передовыми функциями. И о них лучше всего скажут характеристики POCO F5.

ХарактеристикиPOCO F5
Экран6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц
Основная камера64 (OIS) + 8 + 2 Мп
Фронтальная камера16 Мп
ПроцессорSnapdragon 7+ Gen 2
Память8/256 или 12/256 Гб
Аккумулятор5000 мАч
Зарядка67 Вт

Купить POCO F5

Как мы можем понять, что перед нами действительно флагманский смартфон, а не представитель среднего класса? Во-первых, по экрану. Мало того, что дисплей POCO F5 выполнен по технологии AMOLED и поддерживает частоту обновления 120 Гц, так еще он может похвастать минимальными рамками. Толщина нижней составляет всего 2,3 мм, и такой отступ точно не назовешь подбородком. Кроме того, экран POCO F5 радует своей яркостью, которая пике достигает 1000 нит. То есть даже в солнечную погоду вы не испытаете никаких проблем с просмотром контента.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Второй момент — камеры POCO. В пятом поколении F-серии используется 64-мегапиксельный сенсор с системой оптической стабилизации и электростабом. Комбинация OIS и EIS позволяет устранить тряску рук во время съемки видео, а также гарантирует четкие снимки вечером, когда смартфон вынужден активировать длинную выдержку, из-за которой фотографии смазываются. Тут такой проблемы нет, зато есть процессор Snapdragon 7+ Gen 2, ставший настоящим прорывом на рынке мобильных чипсетов.

Смартфон на Snapdragon 7+ Gen 2

Смартфон на Snapdragon 7+ Gen 2. Новый процессор POCO F5 Pro выносит флагманские чипы Qualcomm в AnTuTu. Фото.

Новый процессор POCO F5 Pro выносит флагманские чипы Qualcomm в AnTuTu

Если вы помните, прошлогодний смартфон POCO F4 работал на процессоре Snapdragon 870. Неужели на этот раз компания решилась на даунгрейд, установив чипсет не восьмой, а седьмой серии? Как бы не так! Процессор Snapdragon 7+ Gen 2 лучше по большинству показателей как Snapdragon 870, так и Snapdragon 888, в чем вас заставит убедиться небольшое сравнение.

ПроцессорРезультат в AnTuTuЭнергопотребление в PUBG
Snapdragon 870734 783 балла2,66 Вт
Snapdragon 888819 914 баллов2,67 Вт
Snapdragon 7+ Gen 2969 903 балла2,23 Вт

Купить POCO F5

Если вы ничего не поняли, то объясняю: процессор Snapdragon 7+ Gen 2 мощнее чипсетов восьмой серии, но одновременно с этим потребляет меньше энергии. Причем во время телефонных звонков энергоэффективность Snapdragon 7+ Gen 2 на фоне Snapdragon 888 демонстрирует двукратное преимущество.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Характеристики POCO F5 Pro

Характеристики POCO F5 Pro. Внешне POCO F5 Pro заметно отличается от базовой модели. Фото.

Внешне POCO F5 Pro заметно отличается от базовой модели

3 года прошло с момента выхода POCO F2 Pro — последней «прошки» в F-серии, и наконец-то появился смартфон POCO F5 Pro. Его характеристики доходчиво объясняют, почему он по праву заслуживает звание Pro-версии, и дело тут отнюдь не только в конфигурации на 12/512 Гб памяти.

ХарактеристикиPOCO F5 Pro
Экран6,67 дюйма, AMOLED (3200х1440), 120 Гц
Основная камера64 (OIS) + 8 + 2 Мп
Фронтальная камера16 Мп
ПроцессорSnapdragon 8+ Gen 1
Память8/256, 12/256 или 12/512 Гб
Аккумулятор5160 мАч
Зарядка67 Вт

Купить POCO F5 Pro

POCO F5 Pro — первый смартфон компании, оснащенный экраном с разрешением WQHD+. Плотность пикселей на нем просто зашкаливает, а потому изображение выглядит четко даже при тщательном всматривании. К тому же дисплей POCO F5 Pro характеризуется яркостью 1400 нит и ШИМ на частоте 1920 Гц. Говоря простым языком, такой экран не вызывает усталость глаз и позволяет пользоваться смартфоном даже под прямыми солнечными лучами, не испытывая проблем с читаемостью.

Характеристики POCO F5 Pro. Экран POCO F5 Pro обладает сверхвысоким разрешением. Фото.

Экран POCO F5 Pro обладает сверхвысоким разрешением

Еще одно преимущество POCO F5 Pro в сравнении с POCO F5 — процессор. Pro-версия использует чуть более мощный чипсет Snapdragon 8+ Gen 1. Это невероятно производительное решение, набирающее более миллиона баллов в AnTuTu. Если вы не доверяете цифрам в бенчмарках, то вот конкретный пример: POCO F5 Pro в Genshin Impact на ультра-настройках графики выдает стабильные 58 FPS. А чтобы такая мощность не стала причиной плохой автономности, смартфон оснастили увеличенным аккумулятором на 5160 мАч.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Какой POCO поддерживает беспроводную зарядку

POCO F5 и POCO F5 Pro поставляются вместе с зарядным устройством на 67 Вт. Комплектный блок питания позволяет восстановить энергию каждого смартфона от 0 до 100% менее чем за 50 минут. Но у POCO F5 Pro есть еще один козырь.

Какой POCO поддерживает беспроводную зарядку. POCO F5 Pro получил поддержку беспроводной зарядки. Фото.

POCO F5 Pro получил поддержку беспроводной зарядки

Купить POCO F5 Pro

Это первый в истории POCO, поддерживающий беспроводную зарядку. Да еще какую! Для смартфона заявлена быстрая беспроводная зарядка мощностью 30 Вт, в то время как многие другие устройства, поддерживающие стандарт питания Qi, предлагают всего 10 Вт. И это еще один веский аргумент купить POCO F5 Pro.

Теги
Лонгриды для вас
Отличные товары с Алиэкспресс, которые можно купить к весне и не только

Весна близко! А значит совсем скоро мы будем выбираться на природу и нам понадобятся соответствующие гаджеты. В этой ”серии” нашей традиционной еженедельной подборки мы выбрали несколько хороших гаджетов, которые пригодятся на природе или в дороге. Мы не стали полностью на них переключаться и нашли в том числе другие товары — так будет интереснее. В любом случае, в этой статье многие найдут что-то для себя, а в комментариях вы можете поделиться своим мнением и товарами, которые хотите посоветовать другим.

Читать далее
Отличные товары с AliExpress, которые можно купить в начале года

AliExpress постоянно предлагает какие-то новые товары, которых не было раньше. Иногда это не новые, а хорошо забытые товары, которые начинают массово рекомендоваться во всевозможных подборках. Но проблема в том, что они часто выпадают одни и те же, а если открыл что-то из этого, то дальше просто идешь по дорожке, заранее протоптанной специально для тебя. Все это часто мешает найти что-то хорошее, загоняя пользователей в определенные рамки. Чтобы обойти это мы ищем товары, на которые стоит обратить внимание и выдаем их в виде еженедельных подборок. Вот еще одна!

Читать далее
Xiaomi научилась делать смартфоны на любой вкус, и я не знаю, кто еще способен угодить всем

Современные смартфоны ориентированы на широкий круг потребителей, из-за чего они получаются максимально однотипными. Выискивать отличия приходится с лупой, штудируя список технических характеристик, ведь внешне и функционально все модели одинаковы. Однако каждая модель линейки смартфонов Xiaomi 13, чей глобальный старт продаж намечен на 8 марта, по-настоящему уникальна. Взгляните на них и вы поймете, что теперь Xiaomi научилась делать девайсы для самых разных людей.

Читать далее