У POCO появились флагманы, которым нет равных. Здесь все фишки POCO F5 и POCO F5 Pro

Смартфоны POCO — пример того, что далеко не все производители обнаглели и взвинтили цены. Это та компания, которая продолжает выпускать недорогие устройства, оснащая их по-настоящему флагманскими фишками. Яркое тому свидетельство — смартфон POCO F5, а также его старший брат POCO F5 Pro. На днях состоялась презентация этих новинок, и она наделала много шума. Причины ясны: низкая цена и беспрецедентные характеристики. Так чем же так интересна серия POCO F5, и велика ли разница между Pro-версией и базовой моделью?

Выход POCO F5 — нового флагмана POCO

Линейка телефонов POCO делится на несколько серий: F, M, X и F. Буква в названии сразу дает понять, с каким устройством мы имеем дело. F-серия включает в себя флагманские модели, оснащенные передовыми функциями. И о них лучше всего скажут характеристики POCO F5.

Характеристики POCO F5 Экран 6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц Основная камера 64 (OIS) + 8 + 2 Мп Фронтальная камера 16 Мп Процессор Snapdragon 7+ Gen 2 Память 8/256 или 12/256 Гб Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 67 Вт

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Как мы можем понять, что перед нами действительно флагманский смартфон, а не представитель среднего класса? Во-первых, по экрану. Мало того, что дисплей POCO F5 выполнен по технологии AMOLED и поддерживает частоту обновления 120 Гц, так еще он может похвастать минимальными рамками. Толщина нижней составляет всего 2,3 мм, и такой отступ точно не назовешь подбородком. Кроме того, экран POCO F5 радует своей яркостью, которая пике достигает 1000 нит. То есть даже в солнечную погоду вы не испытаете никаких проблем с просмотром контента.

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Второй момент — камеры POCO. В пятом поколении F-серии используется 64-мегапиксельный сенсор с системой оптической стабилизации и электростабом. Комбинация OIS и EIS позволяет устранить тряску рук во время съемки видео, а также гарантирует четкие снимки вечером, когда смартфон вынужден активировать длинную выдержку, из-за которой фотографии смазываются. Тут такой проблемы нет, зато есть процессор Snapdragon 7+ Gen 2, ставший настоящим прорывом на рынке мобильных чипсетов.

Смартфон на Snapdragon 7+ Gen 2

Если вы помните, прошлогодний смартфон POCO F4 работал на процессоре Snapdragon 870. Неужели на этот раз компания решилась на даунгрейд, установив чипсет не восьмой, а седьмой серии? Как бы не так! Процессор Snapdragon 7+ Gen 2 лучше по большинству показателей как Snapdragon 870, так и Snapdragon 888, в чем вас заставит убедиться небольшое сравнение.

Процессор Результат в AnTuTu Энергопотребление в PUBG Snapdragon 870 734 783 балла 2,66 Вт Snapdragon 888 819 914 баллов 2,67 Вт Snapdragon 7+ Gen 2 969 903 балла 2,23 Вт

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Если вы ничего не поняли, то объясняю: процессор Snapdragon 7+ Gen 2 мощнее чипсетов восьмой серии, но одновременно с этим потребляет меньше энергии. Причем во время телефонных звонков энергоэффективность Snapdragon 7+ Gen 2 на фоне Snapdragon 888 демонстрирует двукратное преимущество.

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Характеристики POCO F5 Pro

3 года прошло с момента выхода POCO F2 Pro — последней «прошки» в F-серии, и наконец-то появился смартфон POCO F5 Pro. Его характеристики доходчиво объясняют, почему он по праву заслуживает звание Pro-версии, и дело тут отнюдь не только в конфигурации на 12/512 Гб памяти.

Характеристики POCO F5 Pro Экран 6,67 дюйма, AMOLED (3200х1440), 120 Гц Основная камера 64 (OIS) + 8 + 2 Мп Фронтальная камера 16 Мп Процессор Snapdragon 8+ Gen 1 Память 8/256, 12/256 или 12/512 Гб Аккумулятор 5160 мАч Зарядка 67 Вт

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POCO F5 Pro — первый смартфон компании, оснащенный экраном с разрешением WQHD+. Плотность пикселей на нем просто зашкаливает, а потому изображение выглядит четко даже при тщательном всматривании. К тому же дисплей POCO F5 Pro характеризуется яркостью 1400 нит и ШИМ на частоте 1920 Гц. Говоря простым языком, такой экран не вызывает усталость глаз и позволяет пользоваться смартфоном даже под прямыми солнечными лучами, не испытывая проблем с читаемостью.

Еще одно преимущество POCO F5 Pro в сравнении с POCO F5 — процессор. Pro-версия использует чуть более мощный чипсет Snapdragon 8+ Gen 1. Это невероятно производительное решение, набирающее более миллиона баллов в AnTuTu. Если вы не доверяете цифрам в бенчмарках, то вот конкретный пример: POCO F5 Pro в Genshin Impact на ультра-настройках графики выдает стабильные 58 FPS. А чтобы такая мощность не стала причиной плохой автономности, смартфон оснастили увеличенным аккумулятором на 5160 мАч.

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Какой POCO поддерживает беспроводную зарядку

POCO F5 и POCO F5 Pro поставляются вместе с зарядным устройством на 67 Вт. Комплектный блок питания позволяет восстановить энергию каждого смартфона от 0 до 100% менее чем за 50 минут. Но у POCO F5 Pro есть еще один козырь.

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Это первый в истории POCO, поддерживающий беспроводную зарядку. Да еще какую! Для смартфона заявлена быстрая беспроводная зарядка мощностью 30 Вт, в то время как многие другие устройства, поддерживающие стандарт питания Qi, предлагают всего 10 Вт. И это еще один веский аргумент купить POCO F5 Pro.