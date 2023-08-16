Xiaomi показала планшет Pad 6 Max. У него 16 ГБ ОЗУ, экран на 14 дюймов и цена в 2 раза ниже, чем у iPad Pro

На прошедшей презентации Xiaomi компания показала не только своеобразные гаджеты вроде новой робособаки и складного MIX Fold 3, но и обновленный Smart Band 8 Pro. Если думаете, что мероприятие было интересным, в первую очередь, из-за смартфона или фитнес-браслета, то сильно ошибаетесь: на нем еще представили новый Xiaomi Pad 6 Max — планшет с диагональю экрана как у ноутбука, который значительно крупнее даже Pro-версии. К слову, выпуск таких больших устройств — достаточно рискованный шаг, так как подобные размеры экранов предпочитают далеко не все. При этом Pad 6 Max отличается от базовых моделей своими характеристиками.

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Планшет Xiaomi с большим экраном

Вокруг нового планшета Xiaomi с увеличенной диагональю экрана слухи ходили чуть ли не с прошлого года — ровно как и об огромном iPad. Однако на прошлом мероприятии бренд показал лишь обновленный Pad 6 и Pad 6 Pro, но они имели вполне привычный размер экрана, из-за чего пользователи засомневались в его выпуске и поставили на гаджете крест.

Оказалось, нужно было всего лишь подождать пару месяцев! Похоже, оно того действительно стоило: новый планшет Xiaomi получил IPS-дисплей на 14 дюймов — это показатель среднестатистического ультрабука. При этом полезная площадь выросла на 62% относительно Xiaomi Pad 6 Pro.

Он поддерживает Dolby Vision и HDR10, а также имеет разрешение 2880*1800 и яркость 600 нит (для сравнения, iPad Pro 2022 — всего 500 нит). Экран Xiaomi Pad 6 Max поддерживает 120 Гц, тогда как Pro-версия — 144 Гц. По корпусу расположено сразу 8 динамиков с Dolby Atmos, тогда как в Pro-версии — всего 4.

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Мощный планшет на Андроид

При этом компания традиционно не стала использовать в новом планшете самое топовое железо — за производительность отвечает Snapdragon 8+ Gen 1. При этом расстраиваться не стоит — чип по-прежнему актуален и используется во многих актуальных смартфонах, выдавая в AnTuTu около миллиона очков. Сразу видно более продвинутое решение в отличие от базового Pad 6 со Snapdragon 870 на борту.

Xiaomi предоставила право выбрать покупателям понравившуюся комплектацию с 8, 12 или 16 Гб оперативки, а также от 128 Гб до 1 Тб встроенного хранилища. Есть смысл приобретать максимальную версию, так как поддержки карт памяти в Pad 6 Max нет. Зато есть USB 3.2 для быстрой передачи файлов между планшетом и ПК!

Большому планшету — большая батарея. У разработчиков не было права устанавливать в Pad 6 Max ее от «Прошки», поэтому новинка получила аккумулятор на 10 000 мА*ч с быстрой зарядкой на 67 Вт, фактически превратившись в повербанк. И это не шутка: к планшету можно подключать другие гаджеты, чтобы заряжать со скоростью до 33 Вт.

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Планшет с хорошей камерой

На мой взгляд, основная камера в планшете — довольно бесполезная вещь, от которой можно смело отказываться. В Xiaomi явно считают иначе, поэтому Pad 6 Max оборудовали основной 50-мегапиксельной камерой с датчиком глубины на 2 Мп, дизайн которой напоминает модуль из Xiaomi 13. Что ж, пусть будет!

То ли дело — фронтальная камера: здесь она рассчитана на 20 Мп и поддерживает разблокировку по лицу при помощи ToF-датчика. Фронталка установлена на боковой грани планшета, а не сверху — пора бы всем производителям начать ее располагать именно так, чтобы удобнее было совершать видеозвонки.

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Какой Xiaomi Pad 6 выбрать

Все три планшета Xiaomi совершенно разные по своему назначению: базовый — на каждый день, Pro — для высокой производительности, а Max — для тех, кому нужно больше места на экране во время работы. Xiaomi Pad 6 Max поддерживает фирменную клавиатуру и стилус (за 110 и 69 долларов соответственно), который ныне модно называть электронным пером.

Последнее — вещь еще более нишевая, как и Apple Pencil для iPad, ведь он пригодится лишь при рисовании. Кстати, что еще объединяет Xiaomi Pad 6 Max и iPad Pro — так это металлический корпус в строгих цветах и высокие цены. Вот они.

8/256 Гб — 3800 юаней (50 400 рублей).

12/256 Гб — 3800 юаней (53 300 рублей).

12/512 Гб — 604 юаня (58 500 рублей).

16 Гб/1 Тб — 4800 юаней (около 69 000 рублей).

Для сравнения, цены на Pad 6 Pro — почти в два раза ниже. Добавьте к этому то, что техника Xiaomi в России продается заметно дороже, а также колебания курса рубля — на выходе получится довольно дорогое удовольствие почти за 80-100 тысяч рублей. При этом альтернативы Xiaomi Pad 6 Max нет — тот же Surface Pro 9 с диагональю 13 дюймов обойдется в 130-150к рублей, а iPad Pro 12.9 — около 100-120к рублей. Так что, лучше подождать, пока цены не опустятся до более разумных пределов.

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