Аврора ОС — что это за операционка и может ли она заменить Android в России

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Иван Кузнецов 0

Последняя неделя была, пожалуй, самой пугающей для российских пользователей. Компании и сервисы стали уходить из нашей страны с такой скоростью, что многие поневоле начали думать о самом худшем. MasterCard и Visa, IKEA и Netflix, TikTok и Apple — а что дальше? Учитывая, как стремительно развиваются события, удивляться уже нечему. Поэтому в какой-то момент пользователи даже начали делать ставки, кто уйдёт из России следующим? Выбор, как ни странно, пал на Google, которая уже ограничила работу Google Pay и отключила возможность оплаты приложений в Google Play. Стало быть, теперь в России просто заблокируют Android?

Аврора

Аврора — это российская ОС для смартфонов и планшетов

Аврора ОС - это российская мобильная операционная система, предназначенная для смартфонов, планшетов и другой мобильной электроники. Развитием Авроры с 2016 года занимается компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП).

Несмотря на то что сейчас уже ни в чём нельзя быть на 100% уверенным, полное отключение Android в России вряд ли возможно. Нет, конечно, у нас могут заблокировать работу всех сервисов Google, и тогда пользоваться смартфонами станет намного сложнее. Поэтому будем надеяться, что до этого не дойдёт. Ведь хоть у нас и есть российская операционка Аврора, заменить ей Android всё-таки невозможно.

Операционная система Аврора

Аврора является операционкой с открытым исходным кодом, но часть её компонентов закрыта. Это необходимо для обеспечения защиты, поскольку её с самого начала планировали использовать для российских госслужащих. В 2021 году Аврора даже получила положительное заключение ФСБ о соответствии требованиям всем требованиям безопасности, применяемым к софту, который используется в государственных структурах.

Sailfish

На самом деле Аврора — это просто форк Sailfish OS от Jolla

Аврору называют российской ОС, но по факту это не совсем так. Она является форком другой операционки под названием Sailfish. Её на основе MeeGo в 2012 году создали выходцы из Nokia, которые создали свою компанию Jolla. Помните, был такой Jolla Phone? Его тоже выпускали эти ребята, создавшие не только само устройство, но и программную платформу, на которой оно смогло бы работать.

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У Sailfish довольно приятный интерфейс, который визуально выглядит легче, чем у Android. Глядя на неё, складывается полное впечатление чего-то нового. Ты не узнаёшь в Sailfish ни Android, ни iOS, ни Windows Phone. Конечно, сама логика операционной системы довольно сильно напоминает другие платформы, учитывая, что в основе Sailfish и MeeGo, на которой она построена, лежит Linux. Но ведь и Google сделала Android не с нуля.

Приложения для ОС Аврора

Кстати об Android. При всей самостоятельности у Sailfish нет собственных приложений, поэтому она полагается на софт, который выпускается для Android. Нет, Google Play операционка тоже не поддерживает, а вот установку APK — запросто. Поэтому если вам не хватает штатного ПО, можно без проблем скачать любое приложение для Android, и оно без проблем запустится на Sailfish.

ОС

Аврора имеет ряд уникальных фишек, ориентированных на безопасность

Поскольку Sailfish — это открытая операционка, ОМП просто лицензировала её использование, получив право на развитие и дальнейшую разработку платформы с возможностью внесения несогласованных изменений. В результате Аврора получила следующие функции, отсутствующие в оригинальной платформе:

  • Доверенная загрузка и контроль целостности загрузчика и файловой системы
  • Встроенная верификация установки и запуска программного обеспечения
  • Встроенные политики безопасности
  • Полный дистанционный контроль над всеми функциями смартфона (нужно на случай необходимости внешнего управления)
  • Собственный mobile device management (нужно для защиты и шифрования данных)
  • Защита каналов связи (по сути, встроенный государственный VPN)
  • Многофакторная аутентификация (с поддержкой токенов)
  • Шифрование данных
  • Работа с электронной подписью

Устройства на ОС Аврора

INOI

На рынке представлено не так много устройств на базе Аврора ОС

Несмотря на открытость Авроры, установить её просто так на любой смартфон, например, чтобы заменить Android, нельзя. Если с Sailfish такое прокатывало при условии, что энтузиасты самостоятельно адаптировать ОС к конкретному устройству, то с Авророй этот трюк не сработает из-за встроенных механизмов безопасности. Так что, если вы хотите протестировать смартфон на Аврора ОС, единственный вариант сделать это — купить его.

На сегодня таких смартфонов существует всего 5:

  • MIG C55
  • Qtech QMP-M1-N
  • Qtech QMP-M1-N IP
  • INOI R7

Также есть 5 планшетов на Аврора ОС:

  • Aquaris Cmp NS 220R
  • Aquaris Cmp NS 208R
  • F+ Life Tab Plus
  • F+ R570
  • MIG T8

Заменить Андроид на другую ОС — возможно ли

Huawei

Huawei планировала выпускать смартфоны на Аврора ОС для России, но что-то не срослось

Может ли Аврора заменить Android? Ну, объективно говоря, нет. На это есть несколько причин:

  • Во-первых, Аврора в первую очередь ориентирована на государственных служащих, и испытывает очевидный недостаток софта;
  • Во-вторых, Аврора устанавливается только на избранные устройства, и установить её вместо Android невозможно;
  • В-третьих, Аврора, как ни крути, это всё-таки чужая платформа, хоть и лицензированная, а значит, Jolla в любой момент может просто отозвать лицензию.

Откуда взялся недостаток софта, спросите? Так ведь Аврора ОС не поддерживает приложения для Android. Это фишка исключительно оригинальной Sailfish, а вот у её форков такой привилегии нет. Да и не думаю я, что ОМП совместно с правительством были бы рады тому, что пользователи Авроры стали бы использовать Android-приложения, вне зависимости от того, кто их выпускает. Таким образом пользователи Авроры смогут использовать только тот софт, который был разработан специально под неё.

Правда ли, что Samsung уходит с российского рынка

Так что мы с вами оказались в ситуации, в которой мы полностью зависим от зарубежных операционных систем. Возможно, конечно, ни Google, ни Sailfish не отзовут свои ОС с российского рынка. Но отключение сервисов поискового гиганта будет означать, что мы не сможем использовать многие функции наших смартфонов. А поскольку Аврора ОС невозможно установить всем желающим, то и на неё полагаться особенно не приходится.

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