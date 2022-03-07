Аврора ОС — что это за операционка и может ли она заменить Android в России

Последняя неделя была, пожалуй, самой пугающей для российских пользователей. Компании и сервисы стали уходить из нашей страны с такой скоростью, что многие поневоле начали думать о самом худшем. MasterCard и Visa, IKEA и Netflix, TikTok и Apple — а что дальше? Учитывая, как стремительно развиваются события, удивляться уже нечему. Поэтому в какой-то момент пользователи даже начали делать ставки, кто уйдёт из России следующим? Выбор, как ни странно, пал на Google, которая уже ограничила работу Google Pay и отключила возможность оплаты приложений в Google Play. Стало быть, теперь в России просто заблокируют Android?

Аврора ОС - это российская мобильная операционная система, предназначенная для смартфонов, планшетов и другой мобильной электроники. Развитием Авроры с 2016 года занимается компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП).

Несмотря на то что сейчас уже ни в чём нельзя быть на 100% уверенным, полное отключение Android в России вряд ли возможно. Нет, конечно, у нас могут заблокировать работу всех сервисов Google, и тогда пользоваться смартфонами станет намного сложнее. Поэтому будем надеяться, что до этого не дойдёт. Ведь хоть у нас и есть российская операционка Аврора, заменить ей Android всё-таки невозможно.

Операционная система Аврора

Аврора является операционкой с открытым исходным кодом, но часть её компонентов закрыта. Это необходимо для обеспечения защиты, поскольку её с самого начала планировали использовать для российских госслужащих. В 2021 году Аврора даже получила положительное заключение ФСБ о соответствии требованиям всем требованиям безопасности, применяемым к софту, который используется в государственных структурах.

Аврору называют российской ОС, но по факту это не совсем так. Она является форком другой операционки под названием Sailfish. Её на основе MeeGo в 2012 году создали выходцы из Nokia, которые создали свою компанию Jolla. Помните, был такой Jolla Phone? Его тоже выпускали эти ребята, создавшие не только само устройство, но и программную платформу, на которой оно смогло бы работать.

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У Sailfish довольно приятный интерфейс, который визуально выглядит легче, чем у Android. Глядя на неё, складывается полное впечатление чего-то нового. Ты не узнаёшь в Sailfish ни Android, ни iOS, ни Windows Phone. Конечно, сама логика операционной системы довольно сильно напоминает другие платформы, учитывая, что в основе Sailfish и MeeGo, на которой она построена, лежит Linux. Но ведь и Google сделала Android не с нуля.

Приложения для ОС Аврора

Кстати об Android. При всей самостоятельности у Sailfish нет собственных приложений, поэтому она полагается на софт, который выпускается для Android. Нет, Google Play операционка тоже не поддерживает, а вот установку APK — запросто. Поэтому если вам не хватает штатного ПО, можно без проблем скачать любое приложение для Android, и оно без проблем запустится на Sailfish.

Поскольку Sailfish — это открытая операционка, ОМП просто лицензировала её использование, получив право на развитие и дальнейшую разработку платформы с возможностью внесения несогласованных изменений. В результате Аврора получила следующие функции, отсутствующие в оригинальной платформе:

Доверенная загрузка и контроль целостности загрузчика и файловой системы

Встроенная верификация установки и запуска программного обеспечения

Встроенные политики безопасности

Полный дистанционный контроль над всеми функциями смартфона (нужно на случай необходимости внешнего управления)

Собственный mobile device management (нужно для защиты и шифрования данных)

Защита каналов связи (по сути, встроенный государственный VPN)

Многофакторная аутентификация (с поддержкой токенов)

Шифрование данных

Работа с электронной подписью

Устройства на ОС Аврора

Несмотря на открытость Авроры, установить её просто так на любой смартфон, например, чтобы заменить Android, нельзя. Если с Sailfish такое прокатывало при условии, что энтузиасты самостоятельно адаптировать ОС к конкретному устройству, то с Авророй этот трюк не сработает из-за встроенных механизмов безопасности. Так что, если вы хотите протестировать смартфон на Аврора ОС, единственный вариант сделать это — купить его.

На сегодня таких смартфонов существует всего 5:

MIG C55

Qtech QMP-M1-N

Qtech QMP-M1-N IP

INOI R7

Также есть 5 планшетов на Аврора ОС:

Aquaris Cmp NS 220R

Aquaris Cmp NS 208R

F+ Life Tab Plus

F+ R570

MIG T8

Заменить Андроид на другую ОС — возможно ли

Может ли Аврора заменить Android? Ну, объективно говоря, нет. На это есть несколько причин:

Во-первых, Аврора в первую очередь ориентирована на государственных служащих, и испытывает очевидный недостаток софта;

Во-вторых, Аврора устанавливается только на избранные устройства, и установить её вместо Android невозможно;

В-третьих, Аврора, как ни крути, это всё-таки чужая платформа, хоть и лицензированная, а значит, Jolla в любой момент может просто отозвать лицензию.

Откуда взялся недостаток софта, спросите? Так ведь Аврора ОС не поддерживает приложения для Android. Это фишка исключительно оригинальной Sailfish, а вот у её форков такой привилегии нет. Да и не думаю я, что ОМП совместно с правительством были бы рады тому, что пользователи Авроры стали бы использовать Android-приложения, вне зависимости от того, кто их выпускает. Таким образом пользователи Авроры смогут использовать только тот софт, который был разработан специально под неё.

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Так что мы с вами оказались в ситуации, в которой мы полностью зависим от зарубежных операционных систем. Возможно, конечно, ни Google, ни Sailfish не отзовут свои ОС с российского рынка. Но отключение сервисов поискового гиганта будет означать, что мы не сможем использовать многие функции наших смартфонов. А поскольку Аврора ОС невозможно установить всем желающим, то и на неё полагаться особенно не приходится.