Встречайте смартфон с самой мощной батареей в 2023 году! Здесь 15 080 мАч, и это не опечатка

Емкость аккумулятора среднестатистического смартфона составляет 5000 мАч, а порой и меньше. Глядя на устройства прошлых лет, может показаться, что это солидный размер. Правда, на практике полного заряда такой батареи хватает максимум на полтора дня использования. Не имея доступа к розетке, вы рискуете быстро потерять связь. Однако новый смартфон Blackview BV9300 не позволит случится беде, ведь в нем прячется аккумулятор на немыслимые 15080 мАч! И это — лишь одна из множества причин, заставляющих его купить.

15080 мАч — не просто три стандартных аккумулятора смартфона, а 76 дней работы без подзарядки. Именно столько способен продержаться Blackview BV9300 в режиме ожидания. Музыку на нем можно слушать в течение 54 часов, а общаться — 84 часа без остановки. Плюс ко всему быстрая зарядка телефона на 33 Вт восстановит энергию от 0 до 100% всего за 3 часа. Круто, но это далеко не все, чем интересен смартфон Blackview BV9300.

Узнать о Blackview BV9300

Характеристики Blackview BV9300

Обычно смартфоны, обладающие одной киллер-фичей, во всем остальном оказываются полной посредственностью. Но характеристики Blackview BV9300 говорят об обратном. Это хороший и недорогой телефон, который помимо шикарной автономности способен предложить отличный экран, производительный процессор и огромный запас памяти.

Характеристики Blackview BV9300 Экран 6,7 дюйма, IPS (2388х1080), 120 Гц Основная камера 50 + 8 + 2 Мп Фронтальная камера 32 Мп Процессор Helio G99 Память 12/256 Гб Аккумулятор 15080 мАч Зарядка 33 Вт Размеры 184.6х85.6х22.8 мм Вес 520 граммов

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Сердцем Blackview BV9300 является процессор Helio G99. Это один из лучших чипсетов в своем ценовом сегменте, набирающий более 350 тысяч баллов в AnTuTu и разумно потребляющий энергию. Говоря простым языком, смартфон способен обеспечить плавную работу всех приложений без лишнего нагрева, а в ресурсоемких играх вы можете смело выставлять средние настройки графики для гейминга без просадок частоты кадров.

Отдельных слов заслуживает память телефона. 12/256 Гб — это без преувеличения флагманская конфигурация, которая к тому же расширяется. Оперативку получится увеличить при помощи файла подкачки еще на 9 Гб, а внутреннее хранилище — на 1 Тб за счет карты памяти.

Защищенный телефон с мощным фонариком

Blackview BV9300 — это противоударный смартфон, сертифицированный по армейскому стандарту MIL-STD-810H, а также обладающий водонепроницаемостью IP67 и IP69K. Он не боится ничего и отлично работает даже на морозе в -30°C. А еще новинку оснастили фишками, которые вы вряд ли встретите в каком-то другом смартфоне:

мощный фонарь на 100 Люмен;

дальномер до 40 метров;

режим подводной съемки;

режим работы в перчатках;

мощный динамик Smart-PA BOX;

настраиваемая кнопка быстрого доступа.

Кроме того, производитель не забыл о сканере отпечатков, встроенном в кнопку питания, и о чипе NFC для бесконтактных платежей. Все что нужно и даже больше.

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Где купить противоударный смартфон

Стандартная цена Blackview BV9300 — $399 (~ 30 600 ₽), что вполне объяснимо с учетом емкости аккумулятора, технических характеристик и интересных фишек смартфона. Но в период с 10 по 14 мая на AliExpress будет проходить аттракцион невиданной щедрости, в рамках которого купить Blackview BV9300 получится всего за $199 или чуть больше чем 15 000 ₽.

Купить Blackview BV9300

Согласитесь, это просто невероятная цена за такой набор крутых функций. Учтите, что указанная стоимость актуальна только в ограниченный период и может предполагать использование купона продавца, который нужно взять на странице товара. Но если вы не будете терять время и купите Blackview BV9300 в числе первых, то кроме смартфона по выгодной цене получите одну из 200 пар бесплатных TWS-наушников AirBuds 7.

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Беспроводные спортивные наушники от Blackview

Кстати, о наушниках. 10 мая вместе с выходом противоударного смартфона стартуют продажи Blackview AirBuds 10 Pro — спортивных наушников с воздушной проводимостью. Они не только отлично сидят на любом ухе, но и не вызывают усталость даже после длительного использования.

Купить Blackview AirBuds 10 Pro

Вдобавок ко всему наушники Blackview AirBuds 10 Pro предлагают легкое управление, полную влагозащиту гарнитуры и кейса (IP68 и IP69), а также просто огромные 16,2-миллиметровые динамики, большой аккумулятор на 36 часов работы и поддержку современного протокола Bluetooth 5.2. И все это за $29 (~ 2 300 ₽) в период с 10 по 14 мая.