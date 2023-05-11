Встречайте смартфон с самой мощной батареей в 2023 году! Здесь 15 080 мАч, и это не опечатка

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

Емкость аккумулятора среднестатистического смартфона составляет 5000 мАч, а порой и меньше. Глядя на устройства прошлых лет, может показаться, что это солидный размер. Правда, на практике полного заряда такой батареи хватает максимум на полтора дня использования. Не имея доступа к розетке, вы рискуете быстро потерять связь. Однако новый смартфон Blackview BV9300 не позволит случится беде, ведь в нем прячется аккумулятор на немыслимые 15080 мАч! И это — лишь одна из множества причин, заставляющих его купить.

Встречайте смартфон с самой мощной батареей в 2023 году! Здесь 15 080 мАч, и это не опечатка. Больше ни у одного смартфона 2023 года нет такой батареи. Фото.

Больше ни у одного смартфона 2023 года нет такой батареи

15080 мАч — не просто три стандартных аккумулятора смартфона, а 76 дней работы без подзарядки. Именно столько способен продержаться Blackview BV9300 в режиме ожидания. Музыку на нем можно слушать в течение 54 часов, а общаться — 84 часа без остановки. Плюс ко всему быстрая зарядка телефона на 33 Вт восстановит энергию от 0 до 100% всего за 3 часа. Круто, но это далеко не все, чем интересен смартфон Blackview BV9300.

Узнать о Blackview BV9300

Характеристики Blackview BV9300

Обычно смартфоны, обладающие одной киллер-фичей, во всем остальном оказываются полной посредственностью. Но характеристики Blackview BV9300 говорят об обратном. Это хороший и недорогой телефон, который помимо шикарной автономности способен предложить отличный экран, производительный процессор и огромный запас памяти.

ХарактеристикиBlackview BV9300
Экран6,7 дюйма, IPS (2388х1080), 120 Гц
Основная камера50 + 8 + 2 Мп
Фронтальная камера32 Мп
ПроцессорHelio G99
Память12/256 Гб
Аккумулятор15080 мАч
Зарядка33 Вт
Размеры184.6х85.6х22.8 мм
Вес520 граммов

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Сердцем Blackview BV9300 является процессор Helio G99. Это один из лучших чипсетов в своем ценовом сегменте, набирающий более 350 тысяч баллов в AnTuTu и разумно потребляющий энергию. Говоря простым языком, смартфон способен обеспечить плавную работу всех приложений без лишнего нагрева, а в ресурсоемких играх вы можете смело выставлять средние настройки графики для гейминга без просадок частоты кадров.

Характеристики Blackview BV9300. Большой экран идеально подходит для игр и просмотра видео. Фото.

Большой экран идеально подходит для игр и просмотра видео

Отдельных слов заслуживает память телефона. 12/256 Гб — это без преувеличения флагманская конфигурация, которая к тому же расширяется. Оперативку получится увеличить при помощи файла подкачки еще на 9 Гб, а внутреннее хранилище — на 1 Тб за счет карты памяти.

Защищенный телефон с мощным фонариком

Blackview BV9300 — это противоударный смартфон, сертифицированный по армейскому стандарту MIL-STD-810H, а также обладающий водонепроницаемостью IP67 и IP69K. Он не боится ничего и отлично работает даже на морозе в -30°C. А еще новинку оснастили фишками, которые вы вряд ли встретите в каком-то другом смартфоне:

  • мощный фонарь на 100 Люмен;
  • дальномер до 40 метров;
  • режим подводной съемки;
  • режим работы в перчатках;
  • мощный динамик Smart-PA BOX;
  • настраиваемая кнопка быстрого доступа.

Кроме того, производитель не забыл о сканере отпечатков, встроенном в кнопку питания, и о чипе NFC для бесконтактных платежей. Все что нужно и даже больше.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Где купить противоударный смартфон

Где купить противоударный смартфон. Комплектация смартфона. Фото.

Комплектация смартфона

Стандартная цена Blackview BV9300 — $399 (~ 30 600 ₽), что вполне объяснимо с учетом емкости аккумулятора, технических характеристик и интересных фишек смартфона. Но в период с 10 по 14 мая на AliExpress будет проходить аттракцион невиданной щедрости, в рамках которого купить Blackview BV9300 получится всего за $199 или чуть больше чем 15 000 ₽.

Купить Blackview BV9300

Согласитесь, это просто невероятная цена за такой набор крутых функций. Учтите, что указанная стоимость актуальна только в ограниченный период и может предполагать использование купона продавца, который нужно взять на странице товара. Но если вы не будете терять время и купите Blackview BV9300 в числе первых, то кроме смартфона по выгодной цене получите одну из 200 пар бесплатных TWS-наушников AirBuds 7.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Беспроводные спортивные наушники от Blackview

Беспроводные спортивные наушники от Blackview. От этих наушников невозможно устать. Фото.

От этих наушников невозможно устать

Кстати, о наушниках. 10 мая вместе с выходом противоударного смартфона стартуют продажи Blackview AirBuds 10 Proспортивных наушников с воздушной проводимостью. Они не только отлично сидят на любом ухе, но и не вызывают усталость даже после длительного использования.

Купить Blackview AirBuds 10 Pro

Вдобавок ко всему наушники Blackview AirBuds 10 Pro предлагают легкое управление, полную влагозащиту гарнитуры и кейса (IP68 и IP69), а также просто огромные 16,2-миллиметровые динамики, большой аккумулятор на 36 часов работы и поддержку современного протокола Bluetooth 5.2. И все это за $29 (~ 2 300 ₽) в период с 10 по 14 мая.

Теги
Лонгриды для вас
Что делать, если завис смартфон на Android

При эксплуатации смартфона мы сталкиваемся с самими разными проблемами от плохой работы интернета до вылета из приложений. Но все это — мелочи на фоне по-настоящему серьезных неполадок. Представьте, пользуетесь вы своим устройством, а в какой-то момент телефон зависает и не реагирует ни на какие действия с вашей стороны. Более неприятную ситуацию представить сложно. Если вы стали жертвой подобной напасти, предлагаем разобраться, что делать, когда зависает телефон.

Читать далее
Могут ли хорошо звучать недорогие TWS-наушники

Huawei уже даже не набирает силу в мире умных носимых устройств, а является этой силой. Достаточно только вспомнить такие гаджеты, как умные часы Huawei Watch GT 3 или наушники Huawei FreeBuds Pro 2. Есть у бренда и место для экспериментов. Сюда можно отнести наушники в виде губной помады или часы с функцией измерения артериального давления Huawei Watch D, в которых надувается манжета. Но есть у бренда и другие устройства. Например, относительно новые TWS-наушники Freebuds 5i. Не так давно я купил их себе, когда мне надо было срочно что-то взять на замену FreeBuds Pro, которые я забыл дома перед долгой дорогой. И скажу честно, у меня остались смешанные чувства относительно этих наушников. Впрочем, обо всем по порядку.

Читать далее
Xiaomi разучилась делать дешевые смартфоны или почему не стоит покупать Redmi 12C

Не первый год рейтинг самых продаваемых смартфонов в России возглавляют дешевые устройства Xiaomi, выпущенные под брендом Redmi. При этом линейки A и C весьма неохотно пополняются новыми моделями. Но 1 января 2023 года в продажу поступил смартфон Redmi 12C — обновленный представитель категории дешевых устройств Xiaomi, который, впрочем, получился весьма неоднозначным. Разберемся, что с ним не так, и почему лучше остановить свой выбор на прошлогоднем Redmi 10C.

Читать далее