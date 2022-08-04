Вы точно должны обратить на это внимание при покупке смартфонов

Каждый раз при необходимости купить новый смартфон многие задаются вопросом, на что необходимо обращать внимание. Первое, что приходит на ум, — это объем оперативной и встроенной памяти. Второе, что вспоминают чаще всего, — это процессор. Уверенность, что Qualcomm лучше всех остальных, зачастую доходит до абсурда. Ну а последним вспоминают бренд и линейку устройств. Если это Apple, то обычные или Pro—Айфоны, если Samsung, то S, A или M-серия.

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Но есть такие вещи, на которые далеко не все будут обращать внимание. Однако именно такие функции зачастую формируют окончательное восприятие устройство и могут очень сильно изменить опыт эксплуатации смартфона. Давайте посмотрим, на что еще нужно обращать внимание при покупке смартфонов.

Поддержка беспроводной зарядки

Перейдя год назад с iPhone X на Xiaomi Mi 10T Pro, я без зазрения совести отказался от беспроводной зарядки. Спустя год я понимаю, что этой функции мне по настоящему не хватает. Ведь это так удобно, просто, отправившись спать, положить смартфон на коврик не пытаясь воткнуть в него штекер. Я даже пробовал специальные модули, которые подключаются к основному разъему, и смартфон можно заряжать с помощью обычных QI-зарядок. Но скорость заряда при таком использовании невероятно низкая, и за целую ночь устройство просто не успевает заряжаться.

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То же самое касается и быстрой зарядки. Попробовав это один раз, вы вряд ли когда-нибудь сможете от нее отказаться. Согласитесь, если ваш смартфон может зарядиться с 0 до 100% за 30 минут, это шикарный показатель, который не требует от вас постоянно находиться возле розетки. Вы можете использовать смартфон по полной программе, не боясь, что если он сядет, вы просто не успеете его зарядить и останетесь без связи. При выборе смартфона обязательно обращайте внимание на наличие этих возможностей. А если будет еще и поддержка быстрой беспроводной зарядки, то это будет просто классно. Однако меня до сих пор, даже спустя год использования, немного смущает, что износ аккумулятора при использовании быстрых блоков питания превышает стандартные значения. Но если так задуматься, то на два года устройства хватит в любом случае. А потом можно задуматься и о его замене.

Лучший экран смартфона

Большинство производителей в характеристиках отдельно отмечают технологию изготовления экрана и его разрешение. Но поверьте, это далеко не самые главные показатели в качестве экрана. Почти во всех ценовых категориях уже несколько лет устанавливаются хорошие четкие дисплеи. Поэтому искренне советую акцентировать внимание на частоте обновления экрана. Сейчас стало модно устанавливать даже в самые недорогие устройство частоту обновления не меньше 90 Гц. Именно она позволяет анимациям на экране вашего устройства выглядеть максимально плавно и аккуратно.

Но что больше всего бросается в глаза, так это наличие так называемых подбородков почти на всех смартфонах на Андроид. Обратите внимание, какие симметричные рамки у Айфонов. Хотелось бы, чтобы все производители стремились именно к такому результату. Близко нему подошли в Xiaomi в своей модели 11 Lite. Однако нижняя рамка все равно больше остальных, хоть и ненамного. Результат, подобный Айфону из Андроид устройств, показал только недавно поступивший в продажу Nothing Phone. Надеюсь, что все будут стремиться именно к этому.

Какой процессор лучше для смартфона

Чтобы оценить производительность смартфона перед покупкой, многие пользователи смотрят рейтинги устройств в различных бенчмарках — тестах производительности. Зачастую они не отражают реальную картину. Ведь аппарат может быть мощным и производительным в конкретном приложении, но опыт его использования будет ужасен, так как он обладает отвратительной камерой. Или после выхода из бенчмарка начинает глючить так, что невозможно даже написать смску. Чтобы реально понять, насколько мощный тот или иной смартфон, вам не нужно знание, сколько герц в процессоре и какое количество баллов он выбивает в Антуту.

Достаточно просто понимать, какое перед вами поколение чипов и для устройств какого класса оно предназначено. Например, Snapdragon 8* — это флагманские чипы с соответствующей производительностью. Snapdragon 7* предназначен для устройств среднего класса, а Snapdragon 6* — для бюджетных аппаратов. Именно таким образом вы и определите, для каких задач конкретный смартфон можно использовать.

Где покупать смартфон

Все чаще мы стараемся покупать смартфоны через интернет за счет более удачных цен. В такой ситуации существует вероятно нарваться на кота в мешке. Причем я не говорю про какой-то брак. Устройство может вам банально не понравиться. Тогда покупка через интернет дает преимущества не только в части ценообразования, но и в возможности вернуть смартфон в течение 7 дней обратно без объяснения причины, согласно статье 26.1 Закона «О защите прав потребителей».

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То есть, если устройство банально плохо лежит в руке и вам неудобно им пользоваться, то вы можете его вернуть обратно и получить свои деньги. Но вообще, я искренне советую перед покупкой покрутить аппарат в магазине, чтобы понять, насколько он вам удобен. В настоящее время размер большинства устройств таков, что далеко не каждая рука сможет управляться с ними с достаточным комфортом.