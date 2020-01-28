Несмотря на то что минимальный срок программной поддержки смартфонов под управлением Android, по настоянию Google, составляет два года, иногда не соблюдается даже он. Такое происходит нечасто, но время от времени тот или иной производитель позволяет себе выступить с заявлением о том, что мощности вчерашнего флагмана оказалось недостаточно для обновления, и теперь всё, на что могут рассчитывать пользователи, — несколько ежеквартальных патчей безопасности. Поэтому, если какой-то смартфон обновляется не два года, а три, это моментально становится настоящим праздником и поводом для почитания лояльного производителя.

Читайте также: Huawei назвала смартфоны, которые не получат Android 10

Galaxy S8 и S8+, а значит, и Galaxy Note 8, который вышел с ними в один год, получат обновление до Android 10. Об этом изданию SamMobile сообщили в службе технической поддержки Samsung. Несмотря на то, что для этих трёх смартфонов последней версией операционной системы должна была стать Android 9 Pie, вышедшая ещё в 2019 году, сотрудники компании уверяют, что владельцам аппаратов светит ещё как минимум одно системное обновление. По их словам, его выход запланирован на 2020 год, однако точная дата пока не определена.

Android 10 для Galaxy S8

Насколько правдива информация, предоставленная SamMobile? Ну, лично я бы рекомендовал воспринимать её с изрядной долей скептицизма по нескольким причинам. Samsung действительно имеет обыкновение тестировать новые версии Android даже для трёхлетних смартфонов. Так было с Android 8 для Galaxy S6 и с Android 9 для Galaxy S7. Другое дело, что ни разу ещё тестирование не закончилось релизом, а значит, рассчитывать на то, что Galaxy S8, S8+ и Galaxy Note 8 получат Android 10, тоже не стоит. Но на этом доводы не заканчиваются.

Подпишись на наш чат в Telegram. Там можно поговорить на любые темы. Но обязательно в рамках приличия.

На этой неделе Samsung опубликовала документ, посвящённый обновлению фирменных устройств компании до Android 10. В нём расписаны сроки выхода новой версии ОС и для смартфонов, и для планшетов, в том числе бюджетных, вплоть до осени 2020 года, однако там отсутствуют флагманы трёхлетней давности. Наверное, можно допустить, что этот список не является окончательным и с течением времени может дополняться, но он настолько обширен, что лично я сомневаюсь, что его ждут какие-либо изменения.

Чем Galaxy J6 лучше Galaxy S8

Безусловно, у меня тоже вызывает искреннее удивление тот факт, что какой-то Galaxy J6 получит Android 10, а Galaxy S8 – нет. Понятное дело, что аппаратная начинка «восьмёрки» многократно превосходит то, что лежит в основе смартфонов линейки Galaxy J, но для Samsung это вряд ли послужит доводом для того, чтобы продлить поддержку флагманов трёхлетней давности ещё на один год. Ведь если производитель говорит, что производительности устройства недостаточно для обновления, стало быть, так оно и есть. А иначе почему бы не выпустить апдейт?

Читайте также: Функции Android 10, которые мы так и не увидели

Ну, само собой, потому что обновления не приносят производителям прибыли, а, напротив, вынуждают их тратить деньги на разработку, тестирование, оптимизацию и, конечно, выплату зарплаты сотрудникам, которые этим занимаются. А раз Google не предъявляет конкретных требований к срокам обновления смартфонов, значит, нет смысла корчить из себя д’Артаньяна и пытаться завоевать любовь потребителей длительной поддержкой. Ведь денег завоеванная таким способом любовь тоже не принесёт.