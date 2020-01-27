Обновления Android – вещь настолько непостоянная и необязательная, что, будь она моим сотрудником, я бы её уволил. Несмотря на то что Google разработала совершенно уникальную методику обновления, когда все компоненты операционной системы обновляются независимо друг от друга, отсутствие чёткого графика выхода новых версии Android для подавляющего большинства смартфонов способно свести с ума кого угодно. Ведь если даже владельцы флагманов не знают, когда получат свежий апдейт, что говорить про пользователей бюджетных аппаратов, до которых обновление может и вовсе не добраться.

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Samsung внесла изменения график выхода Android 10 для своих смартфонов. Изменения коснулись аппаратов, которые ещё не получили обновление. В список вошли как флагманские модели, так и бюджетные. Часть из них уже должна была обновиться до актуальной версии ОС, однако в назначенный срок этого не произошло, а потому компания была вынуждена в срочном порядке всё переиграть и переписать первоначальные планы. В конце концов, нельзя же просто так отложить выход обновления Android для флагманов и не оповестить об этом пользователей.

Когда смартфоны Samsung получат Android 10

Galaxy S9 и S9+ — февраль

Galaxy A30 и M40 – март

Galaxy A50 и A50s – апрель

Galaxy A70 и A70s – апрель

Galaxy Fold – апрель

Galaxy A7 – апрель

Galaxy A9 – май

Galaxy A10 – май

Galaxy J6 – июнь

Galaxy J6+ и Galaxy J7 Duo – июль

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Несмотря на то что это не полный список, он позволяет составить вполне чёткое впечатление о смещении сроков выхода Android 10 для смартфонов Samsung. Если Galaxy S9 и S9+ первоначально планировалось обновить ещё в январе, то теперь утверждается, что апдейт они получат не раньше февраля. То же самое касается Galaxy A50 и Galaxy A50s, которые хоть и не являются флагманами, но должны были обновиться ещё в первый месяц 2020-го года. Видимо, в процессе адаптации обновлений разработчики компании столкнулись с какими-то сложностями, которые повлияли на дату выхода и вынудили их перенести её на целый месяц.

Обновления смартфонов Samsung

Что именно случилось, Samsung не уточняет. Но сам факт переноса сроков релиза обновления выглядит довольно странно на фоне последних событий. Речь, в частности, идёт о небывалой расторопности корейской компании при адаптации ежемесячных патчей безопасности. Непонятно, как так получилось, но Samsung на протяжении последних трёх месяцев выпускает свежие сборки за следующий месяц ещё в предыдущем. В результате получается, что фирменные аппараты Samsung получают обновления даже быстрее, чем смартфоны Google Pixel.

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На самом деле Android 10 доставила Samsung довольно много проблем. Во всяком случае, это уже не первый раз, когда компания откладывает выход обновления для фирменных смартфонов. Впрочем, со сложностями столкнулись не только корейцы, но и китайцы. К примеру, OnePlus была вынуждена отозвать уже выпущенную сборку OxygenOS на базе Android 10, предназначавшуюся для OnePlus 6 и OnePlus 6T. Сначала оказалось, что установка обновления препятствует правильной работе сканера отпечатков пальцев, а потом выяснилось, что список проблем куда шире, чем предполагалось первоначально. Поэтому, чтобы не дать пользователям испортить впечатление от апдейта, OnePlus приняла решение вернуть его на доработку.