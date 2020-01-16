Мы уже выяснили, что проблем с обновлениями на Android нет, просто подход Google к этому процессу кардинально отличается от подхода Apple, которая банально не может исправить баг в приложении без того, чтобы не выпустить общесистемный апдейт. Однако преимущества выбранного поисковым гигантом пути для многих остаются неочевидными, и они продолжают активно требовать новых версий операционной системы из принципа «лишь бы было». Поэтому производители очень не любят публично объявлять о прекращении поддержки того или иного смартфона, опасаясь потери авторитета в глазах пользователей. Но только не Huawei.

Читайте также: Новый сервис Huawei позволяет запускать Android-приложения без установки

Huawei решила, что не будет выпускать Android 10 как минимум для 8 своих смартфонов, потенциально претендовавших на обновление. В этом списке отсутствуют флагманы прошлых лет, что позволяет судить о его неокончательности, даже если китайцы предпочтут не публиковать обновлённую ревизию. Ведь если на прекращение поддержки бюджетных моделей пользователи реагируют довольно-таки спокойно, то, когда в публичном поле появляется признание производителя в нежелании выпускать обновления для некогда топового устройства, это может вызвать серьёзные негодования, которых Huawei в её текущем положении нужно избегать.

Смартфоны Huawei, которые не получат Android 10

Honor Play

Honor 9

Honor 9 Lite

Honor 8X Max

Huawei Y9 2019

Huawei Nova 3

Huawei Nova 3i

Huawei P20 Lite

Подписывайся на наш канал в Яндекс.Дзен. У него нет срока годности.

В этом списке есть как минимум две модели, которые, на мой взгляд, Huawei следовало обновить. Это Huawei Y9 2019, которому нет ещё и года, и Huawei P20 Lite. Несмотря на то что последний не является флагманом, он принадлежит к линейке P20, два аппарата из которой Android 10 всё-таки получили. Поэтому, чтобы не создавать сегрегации хотя бы в пределах одного модельного ряда и не демонстрировать пользователям безразличие к относительно новым устройствам, компания должна была выпустить для них актуальную версию операционной системы.

Обновления безопасности Android

Несмотря на то что Huawei прекращает обновлять смартфоны из этого списка, она обещает продолжить выпускать для части из них регулярные обновления безопасности. Одним из аппаратов, которому гарантирована дальнейшая поддержка, стал Honor Play. По словам представителей индийского офиса Huawei, эти устройства оказались несовместимы с Android 10 из-за аппаратных ограничений, но вот на патчи безопасности эти ограничения не распространяются. Правда, как часто они будут выходить, пока остаётся под вопросом.

Читайте также: Huawei нашла способ вернуть сервисы Google в свои новые смартфоны

Я абсолютно уверен, что обещание продолжать выпускать патчи безопасности для Honor Play, было дано под страхом вызвать негодование пользователей. В конце концов, этот смартфон довольно популярен во всём мире, а потому вот так в лоб объявить о прекращении его поддержки было бы неосмотрительно. Однако важно понимать, что у Huawei постоянно возникают какие-то проблемы, из-за которых она либо выпускает патчи безопасности даже для флагманов с ощутимой задержкой, либо не выпускает их вообще, делая вид, что такого обязательства она на себя не брала.