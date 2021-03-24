Вышел Realme 8 Pro и это просто бомба. Вот как можно купить его дешевле

В течение последних нескольких месяцев ходили слухи о том, что бренд Realme готовит новый смартфон. Его выход ждали, как фанаты Apple ждут появления айфона следующего поколения, потому что Realme уже зарекомендовал себя как бренд, который выпускает надёжные смартфоны, зачастую с характеристиками, как у флагманов, но при этом доступные по цене. И вот, сегодня Realme 8 Pro наконец стал доступен для покупки. Мы уже получили подтверждение спецификаций нового смартфона и даже узнали, как можно сэкономить при его покупке.

Характеристики Realme 8 Pro

Этот бюджетник смог удивить всех. Во-первых, у него 4 модуля камеры, максимальное разрешение 108 мегапикселей, и это самая мощная камера, которая когда-либо устанавливалась в телефон. Экран Super AMOLED с разрешением Full HD+ и диагональю 6,4 дюйма и встроенным сканером отпечатков пальцев. Такого, к слову, нет даже в самой последней модели iPhone.

При этом Realme 8 Pro поддерживает быструю зарядку 65 Вт (можно зарядить телефон до 50% всего за 17 минут), и это первый телефон, в котором уже из коробки идёт Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0.

В смартфоне используется сенсор Samsung HM2 в качестве основной камеры, а питает его аккумулятор емкостью 4500 мАч. Работает Realme 8 Pro на чипсете Snapdragon 720G от Qualcomm, который дополняют 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Скидка на Realme 8 Pro

Самое приятное в Realme 8 Pro — то, что его цена составляет всего 245 долларов, то есть меньше 20 тысяч рублей. Флагманское железо, топовый дисплей с частотой обновления 120 Гц, сверхбыстрая зарядка и, конечно, уникальный дизайн в совершенно нетипичной для современных смартфонов стилистике — за такие деньги это очень круто. Продажи уже стартовали в официальном магазине Realme на AliExpress, где, помимо очень вкусной цены, предлагают дополнительные плюшки:

Бесплатная доставка; Ремонт в случае повреждений (брака); Год дополнительной гарантии; Глобальная версия. Скидки для первых покупателей

Для получения скидки введите купон ZREALME8PRO на этой странице. Он снизит цену телефона на 5 долларов.

Я очень трепетно отношусь к смартфонам в необычном исполнении, и 108-мегапиксельный сенсор камеры, которым Realme оснастила свой аппарат, влюбил меня в него. А вам как? Поделитесь в комментариях и не забывайте использовать промокод, если решите покупать его!

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