Вышел топовый realme GT 6. Он как дорогой флагман, только стоит меньше 40 тысяч

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

20 июня в Милане (Италия) состоялась презентация realme GT 6. Это флагманская модель в линейке производителя и, как кажется, отличный смартфон до 40000 рублей, помимо прочего сдобренный фишками искусственного интеллекта. Но что скрывается за красивыми словами производителя? Разберемся, чем конкретно интересен realme GT 6, и выдержит ли он конкуренцию с устройствами других брендов.

Вышел топовый realme GT 6. Он как дорогой флагман, только стоит меньше 40 тысяч. Новый царь от realme приехал в Россию и также начал продаваться на AliExpress. Фото: Trakin Tech. Фото.

Новый царь от realme приехал в Россию и также начал продаваться на AliExpress. Фото: Trakin Tech

Характеристики realme GT 6

Откровенного говоря, realme GT 6 является флагманом, то есть лучшим смартфоном, только в линейке производителя. Это действительно самая навороченная модель realme на глобальном рынке. Однако на фоне представителей других брендов realme GT 6 — скорее, недорогая альтернатива флагманам, а не флагман как таковой.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Это не отменяет того факта, что телефон realme GT 6 оснастили классными характеристиками для своей цены.

Характеристикиrealme GT 6
Экран6.78 дюйма, AMOLED (2780х1264), 1-120 Гц
Основная камера50 + 50 + 8 МП
Фронтальная камера32 МП
ПроцессорSnapdragon 8s Gen 3
Память12/256 или 16/512 ГБ
Аккумулятор5500 мАч
Зарядка120 Вт

Цена realme GT 6 в России

Цена realme GT 6 на AliExpress

Экран realme GT 6 слегка изогнут, имеет повышенное разрешение 1.5K и поддерживает технологию LTPO. Она позволяет смартфону автоматически регулировать частоту обновления матрицы в максимально широком диапазоне 1-120 Гц, совмещая таким образом плавность отображения анимаций и сбалансированное энергопотребление. Но главная фишка экрана — его яркость. В режиме ручной регулировки она составляет 1000 нит, в автоматическом и дневном режиме — 1600 нит, а во время просмотра HDR-контента на локальной площади дисплея яркость и вовсе достигает 6000 нит.

Характеристики realme GT 6. realme GT 6 получил экран с огромным запасом яркости. Фото: The Tech Chap. Фото.

realme GT 6 получил экран с огромным запасом яркости. Фото: The Tech Chap

Экран смартфона яркий, а процессор — быстрый. realme GT 6 работает на чипе Snapdragon 8s Gen 3. Его можно назвать упрощенной версией передового процессора Snapdragon 8 Gen 3. Тем не менее, он стабильнее старшего брата, а в AnTuTu набирает свыше 1 650 000 баллов. Смартфоны с таким результатом не только обеспечивают максимально стабильную работу интерфейса, но и тянут любые игрушки на максималках.

Характеристики realme GT 6. Snapdragon 8s Gen 3 — один из самых мощных процессоров для смартфонов 2024 года. Фото.

Snapdragon 8s Gen 3 — один из самых мощных процессоров для смартфонов 2024 года

Еще одно достоинство realme GT 6 — камера. В качестве основного сенсора смартфон использует 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-808 с оптической стабилизацией. Он отличается как высоким разрешением, так и внушительным размером матрицы: 1/1.4″. Благодаря этому камера делает хорошие снимки и при плохом освещении, а дополняет основной сенсор телевик на 50 МП с 2-кратным оптическим приближением и простенький сверхширик на 8 МП.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Наконец, realme GT 6 оснащен большим аккумулятором на 5500 мАч. За счет увеличенной емкости (конкуренты предлагают 5000 мАч), поддержки технологии LTPO и энергоэффективного чипа в комбинированном режиме смартфон способен проработать полтора-два дня. А комплектный адаптер питания на 120 Вт восстановит энергию от 0 до 100% чуть более чем за 20 минут.

Смартфон с искусственным интеллектом NEXT AI

Смартфон с искусственным интеллектом NEXT AI. Искусственный интеллект realme — ширма, за которой скрываются уже давно известные функции. Фото.

Искусственный интеллект realme — ширма, за которой скрываются уже давно известные функции

realme GT 6 позиционируется производителем как смартфон с ИИ, получившим название NEXT AI. Вот что realme относит к функциям искусственного интеллекта:

  • ночной режим камеры с ИИ;
  • удаление и перемещение объектов на фото через встроенный редактор;
  • приложение Google Фото с набором функций искусственного интеллекта от Magic Editor до исправления размытых снимков;
  • управление смартфоном взмахами рук.

Имея пафосное название, искусственный интеллект realme сводится к объединению под одним именем функций, которые и ранее были доступны на большинстве смартфонов. Ночной режим съемки есть даже на недорогих моделях, и мы можем спорить только о его качестве. Взаимодействие с объектами на фото присутствует на Xiaomi, Google Pixel, Samsung с Galaxy AI и других смартфонах. Приложение Google Фото с функциями ИИ-редактирования есть на всех современных Android-устройствах кроме HUAWEI, а управление жестами не имеет прямого отношения к искусственному интеллекту. Маркетинг чистой воды.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Чем realme GT 6 отличается от realme GT 6T

Чем realme GT 6 отличается от realme GT 6T. Младший realme GT 6T внешне неотличим от realme GT 6. Фото: Trakin Tech. Фото.

Младший realme GT 6T внешне неотличим от realme GT 6. Фото: Trakin Tech

Еще до презентации realme GT 6 был выпущен смартфон realme GT 6T, о котором мы рассказывали еще в мае. Модель с буквой «T» в названии является упрощенной версией флагмана и внешне не отличается от него. Но разница между realme GT 6 и realme GT 6T выражается в нескольких аспектах:

  • во-первых, realme GT 6T работает на менее мощном, но все равно очень быстром процессоре Snapdragon 7+ Gen 3 (свыше 1 500 000 баллов в AnTuTu);
  • во-вторых, в качестве основной камеры realme GT 6T использует сенсор Sony IMX882 с меньшим размером матрицы (1/1.95″ вместо 1/1.4″);
  • в-третьих, младшая модель лишена телеобъектива, а потому не поддерживает оптическое приближение объекта съемки.

Экран, аккумулятор, скорость зарядки — все эти параметры смартфонов идентичны. То есть фактически все отличия realme GT 6 от realme GT 6T сводятся к увеличенной производительности процессора и улучшенной камере.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Сколько стоит realme GT 6

Сколько стоит realme GT 6. На AliExpress смартфон продается по вполне вменяемой цене. Фото.

На AliExpress смартфон продается по вполне вменяемой цене

Без учета скидок официальная цена realme GT 6 в России составляет 69 999 ₽ за версию 12/256 и 79 999 ₽ за 16/512 (первым покупателям дарят наушники realme Buds Air6 Pro). Скажем честно, это неоправданно высокая стоимость. Однако начиная с 20 июня купить realme GT 6 можно на AliExpress, где сейчас его продают примерно за 38 999 ₽ с учетом купона продавца. То есть при заказе из Китая глобальная версия смартфона выходит почти в 2 раза дешевле.

Купить realme GT 6 в России

Купить realme GT 6 на AliExpress

Если отбросить в сторону сомнительные рассказы маркетологов про искусственный интеллект, realme GT 6 все равно выходит хорошим смартфоном до 40000 рублей. Этакий конкурент POCO F6 Pro, предлагающий экран получше да камеры поинтереснее. При этом realme GT 6 — точно не прорывной аппарат, особенно с учетом тех денег, которые за него просят в российской рознице на момент выхода.

Теги
Лонгриды для вас
ТОП-10 товаров с Алиэкспресс для тех, у кого плохо работают рекомендации

На AliExpress можно найти огромное количество гаджетов, которые так и хочется купить. Иногда кажется, вот они лежат, только заказывай, но часто все это тонет в ворохе ненужных рекомендаций. Вот заказали вы один раз что-то для автомобиля, и теперь все рекомендации будут в этом направлении, а вы пропустите действительно интересные товары. Чтобы избежать такой особенности рекомендательной системы этого маркетплейса, мы еженедельно готовим подборки товаров, которые вы могли пропустить. Вот еще одна из них.

Читать далее
Худшие смартфоны, противопоказанные к покупке в 2024 году

Начало нового года — хорошее время для поиска замены старого смартфона. В магазинах есть огромное количество моделей на любой вкус и кошелек, но далеко не каждую из них можно назвать удачной. Чтобы не совершить ошибку, познакомьтесь с худшими смартфонами 2024 года, которые всеми силами нужно обходить стороной, а также с их альтернативами, действительно заслуживающими внимания.

Читать далее
Топовые товары с Алиэкспресс, которые купили уже все, кроме тебя

Покупая что-то на AliExpress, вы не можете быть уверены, нет ли у этого товара более интересных аналогов. А если вы просто перебираете рекомендации самого сервиса, вы и вовсе можете не найти ничего интересного. Чтобы упростить этот процесс и обеспечить вас потоком крутых гаджетов и аксессуаров, мы еженедельно готовим специальные подборки и делимся ими с вами. Пришло время еще одной, о которой мы сейчас и поговорим. Устраивайтесь поудобнее, делайте монитор поярче и давайте начинать.

Читать далее