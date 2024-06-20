Вышел топовый realme GT 6. Он как дорогой флагман, только стоит меньше 40 тысяч

20 июня в Милане (Италия) состоялась презентация realme GT 6. Это флагманская модель в линейке производителя и, как кажется, отличный смартфон до 40000 рублей, помимо прочего сдобренный фишками искусственного интеллекта. Но что скрывается за красивыми словами производителя? Разберемся, чем конкретно интересен realme GT 6, и выдержит ли он конкуренцию с устройствами других брендов.

Характеристики realme GT 6

Откровенного говоря, realme GT 6 является флагманом, то есть лучшим смартфоном, только в линейке производителя. Это действительно самая навороченная модель realme на глобальном рынке. Однако на фоне представителей других брендов realme GT 6 — скорее, недорогая альтернатива флагманам, а не флагман как таковой.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Это не отменяет того факта, что телефон realme GT 6 оснастили классными характеристиками для своей цены.

Характеристики realme GT 6 Экран 6.78 дюйма, AMOLED (2780х1264), 1-120 Гц Основная камера 50 + 50 + 8 МП Фронтальная камера 32 МП Процессор Snapdragon 8s Gen 3 Память 12/256 или 16/512 ГБ Аккумулятор 5500 мАч Зарядка 120 Вт

Цена realme GT 6 в России

Цена realme GT 6 на AliExpress

Экран realme GT 6 слегка изогнут, имеет повышенное разрешение 1.5K и поддерживает технологию LTPO. Она позволяет смартфону автоматически регулировать частоту обновления матрицы в максимально широком диапазоне 1-120 Гц, совмещая таким образом плавность отображения анимаций и сбалансированное энергопотребление. Но главная фишка экрана — его яркость. В режиме ручной регулировки она составляет 1000 нит, в автоматическом и дневном режиме — 1600 нит, а во время просмотра HDR-контента на локальной площади дисплея яркость и вовсе достигает 6000 нит.

Экран смартфона яркий, а процессор — быстрый. realme GT 6 работает на чипе Snapdragon 8s Gen 3. Его можно назвать упрощенной версией передового процессора Snapdragon 8 Gen 3. Тем не менее, он стабильнее старшего брата, а в AnTuTu набирает свыше 1 650 000 баллов. Смартфоны с таким результатом не только обеспечивают максимально стабильную работу интерфейса, но и тянут любые игрушки на максималках.

Еще одно достоинство realme GT 6 — камера. В качестве основного сенсора смартфон использует 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-808 с оптической стабилизацией. Он отличается как высоким разрешением, так и внушительным размером матрицы: 1/1.4″. Благодаря этому камера делает хорошие снимки и при плохом освещении, а дополняет основной сенсор телевик на 50 МП с 2-кратным оптическим приближением и простенький сверхширик на 8 МП.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Наконец, realme GT 6 оснащен большим аккумулятором на 5500 мАч. За счет увеличенной емкости (конкуренты предлагают 5000 мАч), поддержки технологии LTPO и энергоэффективного чипа в комбинированном режиме смартфон способен проработать полтора-два дня. А комплектный адаптер питания на 120 Вт восстановит энергию от 0 до 100% чуть более чем за 20 минут.

Смартфон с искусственным интеллектом NEXT AI

realme GT 6 позиционируется производителем как смартфон с ИИ, получившим название NEXT AI. Вот что realme относит к функциям искусственного интеллекта:

ночной режим камеры с ИИ;

удаление и перемещение объектов на фото через встроенный редактор;

приложение Google Фото с набором функций искусственного интеллекта от Magic Editor до исправления размытых снимков;

управление смартфоном взмахами рук.

Имея пафосное название, искусственный интеллект realme сводится к объединению под одним именем функций, которые и ранее были доступны на большинстве смартфонов. Ночной режим съемки есть даже на недорогих моделях, и мы можем спорить только о его качестве. Взаимодействие с объектами на фото присутствует на Xiaomi, Google Pixel, Samsung с Galaxy AI и других смартфонах. Приложение Google Фото с функциями ИИ-редактирования есть на всех современных Android-устройствах кроме HUAWEI, а управление жестами не имеет прямого отношения к искусственному интеллекту. Маркетинг чистой воды.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Чем realme GT 6 отличается от realme GT 6T

Еще до презентации realme GT 6 был выпущен смартфон realme GT 6T, о котором мы рассказывали еще в мае. Модель с буквой «T» в названии является упрощенной версией флагмана и внешне не отличается от него. Но разница между realme GT 6 и realme GT 6T выражается в нескольких аспектах:

во-первых, realme GT 6T работает на менее мощном, но все равно очень быстром процессоре Snapdragon 7+ Gen 3 (свыше 1 500 000 баллов в AnTuTu);

(свыше 1 500 000 баллов в AnTuTu); во-вторых, в качестве основной камеры realme GT 6T использует сенсор Sony IMX882 с меньшим размером матрицы (1/1.95″ вместо 1/1.4″);

в-третьих, младшая модель лишена телеобъектива, а потому не поддерживает оптическое приближение объекта съемки.

Экран, аккумулятор, скорость зарядки — все эти параметры смартфонов идентичны. То есть фактически все отличия realme GT 6 от realme GT 6T сводятся к увеличенной производительности процессора и улучшенной камере.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Сколько стоит realme GT 6

Без учета скидок официальная цена realme GT 6 в России составляет 69 999 ₽ за версию 12/256 и 79 999 ₽ за 16/512 (первым покупателям дарят наушники realme Buds Air6 Pro). Скажем честно, это неоправданно высокая стоимость. Однако начиная с 20 июня купить realme GT 6 можно на AliExpress, где сейчас его продают примерно за 38 999 ₽ с учетом купона продавца. То есть при заказе из Китая глобальная версия смартфона выходит почти в 2 раза дешевле.

Купить realme GT 6 в России

Купить realme GT 6 на AliExpress

Если отбросить в сторону сомнительные рассказы маркетологов про искусственный интеллект, realme GT 6 все равно выходит хорошим смартфоном до 40000 рублей. Этакий конкурент POCO F6 Pro, предлагающий экран получше да камеры поинтереснее. При этом realme GT 6 — точно не прорывной аппарат, особенно с учетом тех денег, которые за него просят в российской рознице на момент выхода.