На AliExpress залетел крутейший смартфон realme GT 6T. Он лучше раскрученного POCO F6, но стоит меньше

На прошлой неделе компания Xiaomi выпустила смартфон POCO F6, слухи о котором доносились буквально из каждого утюга. Модель позиционировалась как топовое решение с точки зрения производительности, однако, имея показатели мощности на уровне POCO X6 Pro, новинка оказалась отнюдь не самой дешевой. На старте свежий POCO продавали на AliExpress по цене выше 30 тысяч рублей за исключением пары вечерних часов, когда появлялись специальные купоны, и сейчас у топа за свои деньги от Xiaomi появился более чем достойный конкурент — смартфон realme GT 6T.

realme GT 6T — это крутая альтернатива POCO F6 среди смартфонов до 30000 рублей, также ориентированная на производительность. Продажи стартуют 1 июня, и в течение недели новинка будет доступна по сниженной цене. Предположительно, она составит 26-27 тысяч рублей, а до наступления лета на странице товара можно заранее взять купон и хорошенько присмотреться к телефону realme GT 6T, благо он в состоянии удивить.

Узнать цену realme GT 6T

Недорогой мощный смартфон

realme GT 6T является первым смартфоном на Snapdragon 7+ Gen 3 для глобального рынка. Несмотря на цифру «7» в названии, данный чипсет представляет собой упрощенную версию лучшего процессора 2024 года по имени Snapdragon 8 Gen 3, а не отдельное решение среднего класса.

Чтобы понять определить сходства и различия чипов, давайте сравним Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 7+ Gen 3, а также разбавим их пару процессором Snapdragon 8s Gen 3 — еще одним мощным чипом, который, кстати, используется в упомянутом ранее POCO F6.

Характеристики 7+ Gen 3 8s Gen 3 8 Gen 3 Архитектура ядер 1xCortex-X4 (2.8 ГГц)

4xCortex-A720 (2.6 ГГц)

3xCortex-A520 (1.9 ГГц) 1xCortex-X4 (3.0 ГГц)

4xCortex-A720 (2.8 ГГц)

3xCortex-A520 (2.0 ГГц) 1xCortex-X4 (3.3 ГГц)

3xCortex-A720 (3.15 ГГц)

2xCortex-A720 (2.96 ГГц)

2xCortex-A520 (2.27 ГГц) Видеоускоритель Adreno 732 (2920 Гфлопс) Adreno 735 (3380 Гфлопс) Adreno 750 (4435 Гфлопс) Тип ОЗУ и ПЗУ LPDDR5X и UFS 4.0 LPDDR5X и UFS 4.0 LPDDR5X и UFS 4.0 Баллы в AnTuTu До 1.5 млн. До 1.6 млн До 2.1 млн Техпроцесс 4 нм (TSMC) 4 нм (TSMC) 4 нм (TSMC)

Как видим, процессоры используют одинаковые ядра с разной частотой, а еще у них отличаются видеоускорители. Поэтому с точки зрения максимальной производительности процессор Snapdragon 7+ Gen 3 уступает конкурентам, показывая результат на уровне между Snapdragon 8+ Gen 1 (2022) и Snapdragon 8 Gen 2 (2023). Тем не менее, памятуя о троттлинге сверхмощного Snapdragon 8 Gen 3, который теряет до половины своей мощности под нагрузками, в проигрыше «семерки» нет ничего критичного. Напротив, чип является более энергоэффективным и после 20-30 минут прогрева держит производительность, сопоставимую с флагманскими решениями.

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По остальным параметрам Snapdragon 7+ Gen 3 представляется в полной мере флагманским процессором. realme GT 6T, который базируется на этом чипе, набирает свыше полутора миллиона баллов в AnTuTu, позволяя играть почти во все игры на максималках, а также поддерживает самые быстрые стандарты оперативной и постоянной памяти. Ну не будем же мы заносить в минусы невозможность записи видео в 8K?

Характеристики realme GT 6T

Процессор — это, конечно, главное достоинство смартфона realme GT 6T, но далеко не единственное. Взгляните на остальные характеристики новинки.

Характеристики POCO F5 Экран 6.78 дюйма, AMOLED (2780х1264), 1-120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 8 МП Фронтальная камера 32 МП Процессор Snapdragon 7+ Gen 3 Память 8/256 или 12/256 ГБ Аккумулятор 5500 мАч Зарядка 120 Вт

Купить realme GT 6T

Во-первых, у realme GT 6T очень крутой экран с едва заметными скосами по краям. Мало того, что он получил повышенное разрешение 1.5K, так еще готов похвастать поддержкой технологии LTPO, автоматически меняющей частоту обновления матрицы в широком диапазоне от 1 до 120 Гц, а главное — имеет просто непревзойденную яркость. На отдельных участках экрана в режиме HDR она достигает 6000 нит, а в авторежиме на всей площади — 1600 нит. Это просто феноменальный показатель, который должны оценить все, кто раньше испытывал проблемы с эксплуатацией смартфона в солнечную погоду.

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Во-вторых, realme GT 6T получил большой аккумулятор на 5500 мАч, а не 5000 мАч, как у большинства конкурентов. И этого разработчикам показалось мало! Еще они добавили поддержку сверхбыстрой зарядки на 120 Вт (от 0 до 100% за 20 минут), положив соответствующий адаптер питания в коробку. А вот камере realme GT 6T петь оды не приходится. Сенсор Sony IMX882 хороший даже для съемки в условиях недостаточного освещения, но все-таки далеко не флагманский.

Чем realme GT 6T лучше POCO F6

POCO F6 и realme GT 6T — очень похожие устройства. Оба кажутся хорошими смартфонами до 30000 рублей и имеют сопоставимую начинку. Но при этом realme GT 6T лучше сразу по нескольким параметрам:

его экран ярче и поддерживает технологию LTPO, а еще защищается передовым стеклом Gorilla Glass Victus 2;

батарея рассчитана на 5500 мАч, а не привычные 5000 мАч;

на полную зарядку уходит 20 минут вместо 35 минут в случае с POCO F6;

фронталка realme GT 6T умеет записывать видео в 4K, а корпус смартфона имеет более высокий класс влагозащиты (IP65 вместо IP64), хотя и не допускает погружения устройства в воду.

Единственное преимущество POCO F6 — чуть более мощный процессор, хотя разница производительности выражается буквально в паре-тройке FPS в играх при аналогичных настройках графики. Основные камеры у смартфонов идентичны.

Купить realme GT 6T

Если ожидания оправдаются, и realme GT 6T действительно будет стоить дешевле POCO F6, то его нужно брать не раздумывая каждому, кто ищет недорогой мощный смартфон. И даже в случае, если цена окажется выше на пару-тройку тысяч, realme все равно получится предпочтительнее за счет крутого экрана и емкого аккумулятора. Согласны?