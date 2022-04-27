Xiaomi 12 Lite: дата выхода, характеристики, цена и многое другое

Смартфоны Xiaomi уже давно заслужили звание топ за свои деньги. Нет, серьезно, если вы ищете себе недорогой смартфон для повседневных задач, то лучше попросту не найти, я бы даже не пытался. Особенно приятен тот факт, что в китайской компании большое внимание уделяют не только флагманам, но и так называемым телефонам-середнечкам. Вот уже несколько лет компания Xiaomi радует нас выпуском облегчённых моделей своих лучших устройств, которые предлагают практически те же самые функции с небольшими отличиями, зато стоят существенно дешевле. В этой статье собрали все слухи о предстоящей новинке — Xiaomi 12 Lite. Если верить утечкам, этот аппарат будет просто бомбовым.

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Новый смартфон Xiaomi

Первые рендеры Xiaomi 12 Lite появились в сети еще в марте, однако вживую смартфон мы до сих пор не видели. Согласно утечкам, новый облегченный смартфон китайского бренда должен был оказаться чуть ли не один в один похожим на, пожалуй, главный смартфон конца 2021 года — Xiaomi 12. Единственное, что их отличало на первый взгляд — большая диагональ дисплея у младшей модели. По факту, так и вышло.

Буквально сегодня в сети засветились первые живые фото Xiaomi 12 Lite. Надо сказать, выглядит смартфон очень неплохо. Смартфон практически один в один похож на своего старшего брата. С виду не видно практически ни одного отличия. Все тот же корпус с рубленными гранями, три камеры, собранные в аккуратный модуль, бледные цвета корпуса. Кажется, китайцы собрали все тренды последних лет и воткнули их в это устройство, сами посмотрите.

На лицевой панели также красуется фронтальная камера в виде капельки, на боковой грани видно кнопки качельки громкости и кнопку питания. Порт для зарядки с высокой долей вероятности будет USB-C, а 3,5 Jack я бы на вашем месте даже не ждал, ибо уже в прошлогодней модели его не было.

Характеристики Xiaomi 12 Lite

Что касается характеристик Xiaomi 12 Lite, то здесь все очень хорошо. С каждым годом компания под кодовым названием «топ за свои деньги» радует нам улучшенными параметрами. Прошлый Xiaomi 11 Lite еще не успел состариться, как нам предлагают аппарат еще круче. Сами посмотрите:

Экран: AMOLED 6,55 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц;

Процессор: Snapdragon 778G (вероятно);

Память: 8 ГБ оперативной, 128 ГБ постоянной (вероятно);

Аккумулятор: 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт;

Основная камера: три сенсора с разрешением 108, 8 и 5 Мп;

Фронтальная камера: 16-мегапиксельный модуль;

Подэкранный сканер отпечатков пальцев;

Операционная система Android 12, оболочка MIUI 13.

Справедливости ради, никто не знает, какой процессор установлен в Xiaomi 12 Lite пока информации нет, однако есть некоторые данные о производительности этого смартфона. Совсем недавно мой коллега автор AndroidInsider.ru Артем Сутягин рассказывал о тестах производительности 12 Lite и на основе этих данных предположил, что это будет Snapdragon 778G. Также на основе синтетических тестов в GeekBench можно было предположить количество оперативной памяти — 8 ГБ.

Ну и, конечно, круто, что Xiaomi начали устанавливать 120-Гц экран даже в младшие модели своих смартфонов. Напомню, в 11 версии мы с вами обходились лишь 90 Гц дисплеем. Также, если верить утечкам, в Xiaomi 12 Lite чуть-чуть увеличили объем аккумулятора — 4500 мАч против 4250 мАч и прокачали быструю зарядку — 67 Вт против 33 Вт.

Дата выхода Xiaomi 12 Lite

Судя по живым фотографиям Xiaomi 12 Lite, смартфон уже находится на стадии серийного производства и должен выйти совсем скоро. Однако точной даты выхода Xiaomi 12 Lite до сих пор нет. До недавнего времени источники утверждали, что телефон выйдет в свет 31 марта. Сейчас многие делают ставку на 19 мая 2022 года.

Согласно данным GeekBench, новинка получила номер 2203129G. Этот же номер мы можем увидеть в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Процедуру регистрации в ней необходимо пройти всем смартфонам, которые будут поставляться в России. Такие заявки уже не раз предвещали нам новые продукты. Скорее всего, то же самое ждет Xiaomi 12 Lite.

Цена Xiaomi 12 Lite

Про цену Xiaomi 12 Lite на глобальном рынке тоже не сказано ни слова. Чтобы хоть примерно ориентироваться, предлагаю сравнить цены на новый смартфон от Xiaomi с предыдущим поколением. Напомню, Xiaomi 11 Lite 5G на старте продаж стоил 29 990 рублей за версию на 128 ГБ.

Предсказывать цену в этом году крайне сложно из-за скачков курса доллара, поэтому такую ответственность на себя не возьму. Если курс не сильно изменится, думаю, что можно смело рассчитывать на цену около 40 тысяч рублей.

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Ну как? Ждете новину от Xiaomi? Как считаете, удастся этому смартфону стать популярным аппаратом в своем ценовом диапазоне? Дайте обратную связь в нашем Телеграм-чате или в комментариях под постом. Категорически интересно, что вы о нем думаете.