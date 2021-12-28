Вышел Xiaomi 12. Кажется, это лучший смартфон 2022 года

Сегодня китайская компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов под обозначением «12». Это три смартфона, которые отличаются по начинке, но напоминают друг друга внешне: Xiaomi 12, 12 Pro и доступный Xiaomi 12X. Смартфоны получили безрамочные экраны, мощные камеры, новейший чип Qualcomm Snapdargon и 120-ваттную зарядку. Кажется, это очередной удар по репутации Apple: смартфоны Xiaomi получают сопоставимое по производительности железо и другие полезные фишки, которыми до сих пор не может похвастаться iPhone. Учитывая то, насколько застопорился рынок смартфонов в своем развитии, Xiaomi 12 — это мощнейший толчок для всей индустрии. Кажется, Xiaomi 12 Pro — это лучший смартфон на 2022 год. Рассказываем, почему у него нет конкурентов.

Новый Xiaomi 12

В линейку топовых смартфонов вошли Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro. Несмотря на то, насколько похожи эти два смартфона, отличий в них предостаточно. Начнем с малого: Xiaomi 12 получил 6,28 дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления, достигающей 120 герц. Защищать этот классный дисплей призвано стекло Gorilla Glass Victus — до сих пор у производителя нет аналогов. То же самое касается и защитных свойств. Смартфон оказался достаточно компактным, а разрешение в нем составляет 2400*1080 пикселей. К слову, максимальная яркость составляет 1100 нит — проблем с чтением на солнце у вас точно не возникнет.

Как мы и говорили ранее, Xiaomi 12 окажется одним из первых смартфонов на новейшем Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Подробнее о том, насколько этот чип круче всех существующих, читайте в нашем обзоре. Камера смартфона состоит из трех датчиков: 50 Мп основной, 13 Мп — сверхширокоугольный объектив и 5 Мп — объектив для макросъемки. А еще смартфон получил аккумулятор 4500 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки. В ходе презентации его сравнивали с iPhone 13 по разным параметрам — Xiaomi 12 вполне ожидаемо победил. Ожидается три комплектации смартфона.

8+128 Гб: 42 700 рублей по курсу;

рублей по курсу; 8+256 Гб: 46 200 рублей по курсу;

рублей по курсу; 12+256 Гб: 50 800 рублей по курсу.

Но это все равно не то, что вам нужно. Поверьте. Ниже рассказываем о том, что и вправду заслуживает внимания.

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Какой смартфон купить в 2022

Если вам показалось, что на этом чудеса от Xiaomi закончились, а базовый Xiaomi 12 не сильно отличается от Xiaomi 12 Pro, то сильно ошибаетесь. Флагманская модель 12 Pro намного крупнее — в ней установлен AMOLED-дисплей 6,73 дюйма с разрешением 3200*1440 пикселей, а также частотой обновления 120 Гц, что уже является нормой для флагманов Xiaomi. В смартфоне есть вырез под фронтальную камеру на 32 Мп, а сканер отпечатка пальцев расположен под экраном — то, чем не может похвастаться на данный момент ни один iPhone.

Дальше начинается самое интересное. Производитель сравнил свой флагман Xiaomi 12 Pro с iPhone 13 Pro Max. Поединок Давида и Голиафа, не иначе. Китайский смартфон оказался чуть больше за счет дисплея, а еще немного толще. Несмотря на это, весит он на 33 грамма меньше (205 г у Xiaomi против 238 г у iPhone).

Это не обман: Xiaomi 12 Pro обошел по многим характеристикам флагман от Apple. Китайский производитель оставил самую интересную пасхалку: в новейший флагман встроен аккумулятор 4600 мА*ч. Сможет ли он проработать дольше, чем 4352 мА*ч у iPhone 13 Pro Max — совсем другая история. Ждем реальных тестов. Ниже цены на комплектации смартфона.

8+128 Гб: 54 300 рублей по курсу;

рублей по курсу; 8+256 Гб: 57 700 рублей по курсу;

рублей по курсу; 12+256 Гб: 62 300 рублей по курсу.

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Xiaomi на Snapdragon 870

Еще одной новинкой оказался смартфон Xiaomi 12X — копия базового Xiaomi 12, но с менее производительным процессором Qualcomm Snapdragon 870. Плохо ли это? Ничуть. В смартфоне осталась та же система охлаждения, что и в Xiaomi 12, несмотря на то, что Snapdragon 870 не так сильно подвержен нагреву, как более продвинутая версия с Snapdraon 8 Gen 1 на борту. Смартфон оборудован динамиками от Harman Kardon и MIUI 13 на базе Android 12. Он будет поставляться в трех версиях.

8+128 Гб: 36 900 рублей по курсу;

рублей по курсу; 8+256 Гб: 40 400 рублей по курсу;

рублей по курсу; 12+256 Гб: 43 900 рублей по курсу.

Скрытые функции смартфонов Xiaomi, о которых должен знать каждый

Почему стоит купить Xiaomi

В одной из своих статей я уже рассказывал о том, что планирую выбрать Xiaomi своим следующим смартфоном. Кажется, я знаю, каким он будет — это Xiaomi 12 Pro. Смартфон получился идеальным, а у iPhone не осталось шансов. Во всяком случае, на данный момент любой флагман на Android с чипом Snapdragon 8 Gen 1 оказывается на шаг впереди любого смартфона от Apple. Приятно, что китайская компания запустила сразу три устройства: есть из чего выбрать исходя из своего бюджета и потребностей.

Самое интересное, что младшая модель Xiaomi 12X получилась не хуже — внешне вы не найдете отличий, они кроются внутри. К слову, еще нужно постараться разогнать встроенный Snapdragon 870, чтобы прочувствовать всю мощь. Мне понравились все три смартфона, а вам? Поделитесь впечатлениями в нашем Telegram-чате.

Кстати, 2022 год близко, а мы уже отобрали самые классные гаджеты, без которых не обойтись. Уверены, они вам пригодятся.