XIaomi 12 Lite засветился в тесте производительности. Я уже его хочу

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Артем Сутягин 0

Тестирование производительности телефонов для многих не является важными данными о них. Но если присмотреться повнимательнее, то они могут дать нам много полезных сведений. Как минимум они позволяют узнать многое о телефоне еще до его выхода. Иногда это позволяет понять, стоит ли ждать новинку или лучше сейчас купить то, что продается в каждом магазине, так как это тебе подходит или просто является более приятным по соотношению цены и качества. Сейчас у нас появились данные по тестированию Xiaomi 12. И знаете что? Я почти захотел себе такой. Но давайте разберемся по порядку, что он из себя представляет и почему он может заинтересовать.

Xiaomi 12

Пока новый Xiaomi 12 остается таинственным телефоном.

Почему Xiaomi больше на называются Mi

Линейка телефонов Mi уже перестала нести это гордое имя, и теперь флагманские смартфоны бренда называются просто по порядковому номеру. Но направление по-прежнему устроено так, что новинки выходят в течение целого года. Почти до тех самых пор, пока не появится новая линейка примерно в декабре.

Как правильно настроить обои на Xiaomi.

Xiaomi 12 Ultra и Xiaomi 12 Lite

Так получилось и в этот раз. Несколько месяцев назад Xiaomi выпустила флагманскую серию Xiaomi 12 на китайском рынке. Теперь весь мир находится в ожидании крайних версий линейки. То есть самой дешевой и самой дорогой в серии, а именно Ultra и Lite версий. Полностью они будут называться Xiaomi 12 Ultra и Xiaomi 12 Lite. Последний теперь появился на сайте тестирования производительности Geekbench. Естественно, в нем он раскрыл свои характеристики и показал, чего стоит от него ждать.

Характеристики Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12 Lite имеет номер модели 2203129G на портале Geekbench 5. Телефон набрал 788 баллов в одноядерном и 2864 балла в многоядерном режимах тестирования. Телефон оснащен восьмиядерным чипсетом под кодовым названием ”Taoyao” с базовой частотой 1,80 ГГц. Максимальная частота работы составляет 2,40 ГГц.

Xiaomi 12

Результаты тестирования.

Показатели не кажутся фантастическими, но при этом мы должны понимать, что это самая дешевая модель серии, которую смело можно назвать минимальной. Поэтому для нее такие показатели кажутся более чем приятными и даже хорошими. Но это не все, что мы знаем о новинке.

Этот чипсет имеет графику Adreno 642L. И с большой долей вероятности можно предположить, что это Snapdragon 778G. Вместе с ним за производительность будут отвечать 8 ГБ оперативной памяти и Android 12, которая будет установлена на этот смартфон уже из коробки. Можно не сомневаться, что поверх нее производитель натянет MIUI 13, которая так похожа на iOS. Я уже писал об этом ранее, но от такого сходства операционная система не становится хуже, ведь от купертиновской операционки в нее взяли только лучшее. Да, в ней тоже есть что-то хорошее.

Какие смартфоны Xiaomi сейчас можно купить по вменяемым ценам.

Из других данных, которые мы получили ранее, мы знаем, что Xiaomi 12 Lite будет оснащен 6,55-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+. Ходят слухи, что он имеет частоту обновления 120 Гц и поддержку Always-On-Display. Скорее всего, устройство будет оснащено тройной камерой с основным модулем на 64 Мп.

Xiaomi 12

Если Xiaomi 12 Lite будет таким, я первым скажу, что он красивый.

Ходят слухи, что телефон позаимствует некоторые характеристики эксклюзивного для Китая Xiaomi CIVI. Ожидается, что новинка скоро дебютирует на некоторых рынках. Согласно недавней утечке, телефон будет выпущен в европейском и азиатском регионах.

Стоит ли покупать Xiaomi 12 Lite

С такими характеристиками я уже хочу взять его как минимум для долгого тестирования. Учитывая, что это младшая версия и стоить она будет относительно недорого, перспектива тестирования становится еще более привлекательной.

Еще надо вспомнить, что Xiaomi пару недель назад выпустила новый Redmi с удивительно низким в текущих условиях ценником в рублях. Если в Xiaomi 12 компания будет так же стремиться удержать ценник, то он имеет все шансы стать самым привлекательным телефоном на ближайшее время. Правда, это все только в том случае, если он вообще будет официально продаваться в России. Точной информации по этому поводу, естественно, нет.

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