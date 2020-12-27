Xiaomi Mi 11 будет немного похож на iPhone 12

Не хочется сейчас говорить плохо о производителях смартфонов, но многие из них берут друг у друга информацию и идеи. Я даже не говорю о промышленном шпионаже — этого мы никогда не узнаем, да и сложность такой слежки довольно высока. Куда проще посмотреть на то, что выпустили конкуренты, понять, что работает, а то нет, и на волне этого выпустить свое решение. Таким ”учением на чужих ошибках” часто занимаются молодые производители, но иногда так поступают и более серьезные игроки рынка. Сейчас у нас появилась информация о том, что Xiaomi в очередной раз взяла у Apple не самую лучшую ее идею и скопировала то, что многим не понравится. Забегая вперед, лично я не вижу в этом большой проблемы, но за общественность обидно.

Когда выйдет Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 будет официально выпущен к концу этого месяца. Несмотря на это, изображение розничной упаковки Mi 11 уже просочилось в Сеть. Информатор, поделившийся изображением, утверждает, что упаковка такая же тонкая, как и упаковка iPhone. Он предположил, что в коробке Mi 11 может не быть зарядного устройства.

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Можно сказать, что это очередной слух, и с большой долей вероятности оказаться правым. Именно поэтому мы и не стали вчера делиться новостью. Но сегодня появилось не просто подтверждение этой информации, а нечто большее. Сама Xiaomi опубликовала официальное подтверждение того, что Mi 11 не будет поставляться с зарядным устройством.

На этом видео изображена новая упаковка Xiaomi Mi 11. Компания утверждает, что она довольно тонкая и легкая. Конечно, сообщается, что это сделано не для того, чтобы сэкономить на комплекте поставки или на объеме коробки (читай ”стоимости транспортировки”). Компания аргументирует свое решение так же, как Apple, которая говорила, что таким образом заботится об окружающей среде и лишает мир тысяч тонн лишнего электронного мусора.

Почему в комплекте со смартфоном нет зарядки

У покупателей смартфонов уже есть зарядные устройства, которые поставляются вместе с ранее приобретенными смартфонами. Компания заявляет, что поставка нового зарядного устройства с Mi 11 только ухудшит окружающую среду. Она понимает, что ее решение исключить зарядное устройство может не понравиться покупателям, но продолжает настаивать на следовании новым отраслевым нормам защиты окружающей среды.

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Промышленные гиганты, такие, как Samsung и Xiaomi высмеяли Apple, когда она удалила зарядное устройство из розничной упаковки iPhone 12-ой серии. Отчеты показали, что предстоящая серия Galaxy S21 от Samsung также будет поставляться без встроенного зарядного устройства. Официального заявления по этому поводу еще нет, а Xiaomi уже во всем призналась.

Сложно не согласиться с позицией компании (по крайней мере той, что озвучена), так как у всех пользователей есть дома огромное количество накопленных зарядок. Сомневаюсь, что больше, чем у 3-5% покупателей не будет дома адаптера или и вовсе USB в стене, куда можно воткнуть комплектный провод.

Из этого выходит, что зарядку купят только те, кому она действительно нужна, а лишние 20-25 долларов к цене смартфона, который стоит под 1000 долларов — не такая большая цена. Если все же вы с этим не согласны и лишней зарядки у вас нет, можно купить более доступные аналоги, в том числе на Aliexpress. Там тоже есть неплохие варианты и мы часто пишем о них в нашем тематическом канале с крутыми гаджетами.

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Какой гаджет есть у каждого

Лично я столько времени пользовался гаджетами, что у меня дома есть уже, кажется, все. При этом я имею в виду не только те гаджеты, которые есть у меня для работы. Я очень много всего покупал просто для себя. Например, зарядку в дороге, когда забыл свою, или на работу, а может быть даже запасную, которая была недолго нужна, а теперь валяется без дела. В отношении смартфонов это вообще отельная история — я просто пользуюсь беспроводной зарядкой, а адаптер даже не достаю из коробки.

Вы спросите, а как быть с недорогими смартфонами, которые не имеют беспроводной зарядки и для цены которых увеличение на 20 долларов будет существенным? Тут переживать пока не стоит, так как про такие смартфоны сейчас не идет. На данный момент все смартфоны, которые поставляются без адаптера питания, имеют беспроводную зарядку и стоят дорого.

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Впрочем, это только мое мнение и я понимаю, что с ним многие не согласятся. Как обычно для этого есть Telegram-чат и комментарии. На мой взгляд, Xiaomi поступила правильно, хоть и не очень корректно в отношении некоторых пользователей. Дальше решать вам, но сначала вспомните, обещал ли кто-то, что зарядка всегда будет в комплекте? Просто она всегда была и мы к ней привыкли. Вот когда начнут продавать смартфоны, скажем, без экрана, вот тогда и будем возмущаться.