Xiaomi выпустила Mi Watch Lite. Чем они отличаются от Honor Band 6 и что лучше купить

Смарт-часы – это далеко не самая популярная категория вспомогательных устройств среди пользователей Android. Поэтому производители стараются либо не выпускать носимую электронику вообще, либо уделять больше внимания фитнес-браслетам, спрос на которые оказывается заметно выше. Неужели пользователи Android какие-то не такие, что им, в отличие от пользователей iOS, смарт-часы априори не подходят? Компания Xiaomi решила, что это не так, а потому начала выпускать одну модель за другой.

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Xiaomi Mi Watch Lite – это новые смарт-часы китайского бренда. Приставка Lite, которая появилась в названии устройства, указывает на дешевизну модели и ограниченный набор функций. По факту, так и получилось, потому что стоят часы всего 4,5 тысячи рублей. Но стоят ли они своих денег и можно ли предъявлять претензии к их возможностям? Разберёмся со всем по порядку.

Что умеют Mi Watch Lite

Выглядят внешне Mi Watch Lite довольно похоже на классическую версию Mi Watch, которая в свою очередь была слизана с Apple Watch. Помимо узнаваемой фронтальной панели, прикрытой закалённым стеклом со скруглёнными гранями, часы оснащаются механизмом для замены ремешков, но имеют при этом одну управляющую клавишу. То есть крутящейся коронки Digital Crown, как на оригинальных Apple Watch, здесь нет. Но, учитывая особенности управления программной платформой Xiaomi, она здесь явно не требуется.

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С функциональной точки зрения Xiaomi Mi Watch не очень интересны, но вполне соответствуют цене, которую на них установил производитель:

Замер пульса

Подсчёт шагов

Отслеживание сна

GPS

Определение атмосферного давления

Купить Mi Watch Lite на Али



Кажется, весь набор на месте. Но ведь Xiaomi Mi Watch Lite стоят почти в 2,5 раза дешевле, чем оригинальные Mi Watch. Такая разница действительно оправдана. Поэтому пробежимся по отличиям между моделями.

Отличия Xiaomi Mi Watch от Mi Watch Lite

Дисплей: Mi Watch – 1,78” AMOLED, Mi Watch Lite – 1,4” TFT;

Сканер кислорода в крови: Mi Watch – есть, Mi Watch Lite – нет;

Корпус: Mi Watch – металл, Mi Watch Lite – пластик;

Встроенный телефон: Mi Watch – есть, Mi Watch Lite – нет;

Память: Mi Watch – 1/8 ГБ, Mi Watch Lite – неизвестно;

Аккумулятор: Mi Watch – 570 мА*ч, Mi Watch Lite – 230 мА*ч;

NFC: Mi Watch – есть, Mi Watch Lite – нет.

Почему Xiaomi — это новая Huawei, только лучше

И так, как видите, от оригинальных Mi Watch (купить) упрощённая модификация отличается довольно существенно, и явно не в лучшую сторону. Понятное дело, что с точки зрения цены это оправданный даунгрейд, но ведь мы все привыкли к тому, что Xiaomi предлагает топовую продукцию за минимальные деньги. В случае с Mi Watch Lite этого как-то не наблюдается. Поэтому лично я бы покупать эти смарт-часы не стал. А вот на что бы я обратил самое пристальное внимание, — это новые Honor Band 6.

Что лучше: Xiaomi Mi Watch Lite или Honor Band 6

Honor Band 6 – это гибрид смарт-часов и фитнес-браслета, которые не только стоят дешевле, чем Mi Watch Lite, но и обладают более обширной функциональностью, да и в целом реализованы куда круче.

Во-первых, мне очень нравится алюминиевый корпус Honor Band 6;

Во-вторых, дисплей Honor Band 6, в отличие от Mi Watch Lite, выполнен по AMOLED-технологии;

В-третьих, Honor Band 6 обладают поддержкой измерения кислорода в крови;

В-четвёртых, Honor Band 6 поддерживают NFC и в перспективе могут научиться бесконтактной оплате;

Ну, и, в-пятых, Honor Band 6 стоят в районе 3000 рублей против 4500 рублей у Mi Watch Lite.

Купить Honor Band 6 на Али

Для себя лично я бы выбрал Honor Band 6. Меня прельщает качественный экран, измеритель кислорода в крови, что очень актуально в условиях коронавирусной пандемии, и доступная цена. В конце концов, если вы ищете дешёвые смарт-часы, найти лучшего варианта вам уже не удастся.