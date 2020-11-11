Главный минус iPhone 12 mini не мешает ему буть лучше всех Android смартфонов

Знаю, что у многих из вас уже задергался глаз, а в мыслях проскочило что-то вроде ”диз, отписка”. Как же так, автор собирается рассказать о том, что в iPhone что-то лучше, чем в Android. Да еще и сделать он это хочет на тематическом портале. Вот только я бы не спешил так думать. Я просто хотел сказать, что iPhone 12 mini предлагает очень удобный и компактный корпус, за корый ему можно простить многое. Но есть у него и минусы. Получается, что в чем-то iPhone 12 mini лучше многих Android-смартфонов, а в чем-то уступает им. Я бы даже сказал, что его сила одновременно является его слабостью. Сейчас расскажу, обо всем более подробно.

Какие смартфоны были раньше

Вспомните, что творилось примерно 10 лет назад. Тогда, на стыке десятилетий iPhone был очень маленьким, а Android смартфоны всегда старались удивить пользователя огромным экраном. Не было безрамочности и при прочих равных устройства того времени и нынешние отличаются по диагонали экрана на целый дюйм, но тенденция уже была заложена.

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Производители Android смартфонов сейчас как тигры на цепи. С одной стороны, им хочется предложить пользователю еще больший экран, чтобы гордо заявить, что у них диагональ 7 дюймов, 7,5 дюймов и так далее, но есть одно важное ограничение. Оно касается удобства посадки в руке. Поэтому пока все крутится вокруг определенных значений, а изменения достигают даже не десятых дюйма, а сотых. Как будто они делают шаг вперед, обжигаются и отступают, но на полшага.

Возможно, сравнение кому-то покажется несколько странным, но если посмотреть на характеристики последних устройств среднего и старшего сегментов, то все становится на свои места. Исключением, пожалуй, является только Google Pixel 4a.

Самый маленький iPhone

В то же время Apple сделала нечто очень странное для нее. В этом году она впервые выпустила сразу четыре версии iPhone. Сначала казалось, что линейка запутана, но потом все стало понятно. Есть базовый iPhone 12, а к нему выпускается одна младшая версия (mini) и две старших (Pro и Pro Max). И вот в версии iPhone 12 mini компания показала миру, что можно и нужно делать компактные флагманские смартфоны.

Не всем нужна огромная лопата, которая ломает пользователю бедро при попытке сесть со смартфоном в переднем кармане. Многим нужно просто компактное устройства. Лично я сам был бы не против пользоваться маленьким смартфоном, но мне его никто не предлагает.

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Сколько же удовольствия я получал, когда пользовался Sony Xperia XZ Compact. Потом что-то подобное я испытывал с Google Pixel 3a. Даже iPhone SE второго поколения несмотря на огромные рамки был настоящей отдушиной в мире гигантомании Android-вендоров. Все это были маленькие устройства, которые были созданы для того, чтобы пользоваться ими с комфортом. Экрана хватало на все, включая карты, браузер и даже видео. Пусть играть было сложновато, но в целом тоже возможно.

Удобно ли пользоваться маленьким экраном

Самым ярким примером адаптации для меня является то, что дома и в студии я работаю на iMac с диагональю 21 дюйм. К нему у меня подключен дополнительный экран с диагональю 27 дюймов. Вроде нормально, но в дороге у меня только 13,3 дюймовый MacBook Pro. Когда переходишь на него, сразу он кажется очень маленьким, но стоит попользоваться им в командировке или в отпуске пару дней и перестаешь обращать внимание на небольшой экран. Остается только удовольствие от того, что он умещается в любом рюкзаке и ничего не весит.

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Для сравнения, раньше у меня был монстроподобный ASUS серии N750 с диагональю больше 18 дюймов. Носить его с собой было целым подвигом, но толку от такого большого экрана почти не было. Все равно он был меньше стационарного компьютера, но больше компактного ноутбука. Это я все к тому, что даже самый большой смартфон все равно будет меньше планшета, зато не даст намного больше удобства потребления контента, чем что-то на 1-1,5 дюйма меньше.

Но есть у компактных смартфонов и один существенный минус. Особенно важен он для тех, кто постоянно пользуется большим количеством приложений в фоне. Я говорю о времени автономной работы.

Недостатки iPhone 12 mini

Все просто! Меньше корпус — меньше аккумулятор. При этом при уменьшении размера на 10 процентов, батарея уменьшается не пропорционально. Образно говоря, четверть объема большого смартфона занимает железо (плата, процессор, камеры и так далее). Если уменьшать корпус, размер компонентов останется прежним, а вот батарея будет уменьшаться. То есть, уменьшив корпус на четверть или треть, можно лишиться половины батареи. В этом и есть главный компромисс, который надо искать в данной ситуации.

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Это стоит денег, и производители в гонке диагоналей не хотят тратить ресурсы на выпуск альтернативной модели. Apple попробовала предложить такое решение, и я уверен, iPhone 12 mini купят явно не пара сотен человек. Я не удивлюсь, если не него будет приходиться 10-20 процентов всех проданных iPhone 12 и не только из-за того, что он самый дешевый в линейке.

Я уже поднимал вопросы уменьшения диагоналей в некоторых сериях, но теперь у меня есть конкретный пример, которым мне хочется пользоваться. Я надеюсь, что теперь производители так любимых мной Android смартфонов пересмотрят свой подход и начнут предлагать компактные модели среди флагманов. Например, как было бы классно было получить Samsung Galaxy S22 Compact. Что думаете?