Xiaomi предупредила о скором повышении цен на свои смартфоны

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Иван Кузнецов 0

Почему Xiaomi топ за свои деньги? Вовсе не потому, что компания предлагает смартфоны, которые круче других. Отнюдь. Они абсолютно такие же, как и у её конкурентов. В них устанавливается такое же железо, они работают на базе тех же версий Android и поддерживаются плюс-минус столько же. Другое дело, что при прочих равных они в большинстве своём стоят примерно на треть дешевле аналогов. Во всяком случае, так было, когда Xiaomi только заходила на рынок смартфонов, но теперь она набрала жирка, размякла и начала повышать цены на свои аппараты, планируя делать это и в будущем.

Mi

Xiaomi планирует повысить цены своих смартфонов

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По словам вице-президента Xiaomi Вана Сяна, повышение цен на смартфоны бренда ещё не закончилось. Несмотря на то что компания очень старается удерживать их на максимально низком уровне, высока вероятность, что некоторые модели начнут дорожать уже в обозримом будущем.

Цены на смартфоны Xiaomi

qualcomm

Дефицит процессоров Qualcomm приведёт к повышению цен смартфонов Xiaomi и не только

Честно говоря, мы стараемся делать всё возможное, чтобы предлагать нашим клиентам лучшие цены на нашу продукцию. Однако ситуация на рынке привела к увеличению расходов на комплектующие, поэтому не исключено, что в будущем нам придётся переложить часть этих затрат на потребителя, — сказал Сян.

Рост расходов, о которых говорит Сян, связан с резко возникшим дефицитом процессоров Qualcomm. Американский производитель полупроводников оказался не в силах удовлетворить возросший спрос всех своих партнёров, и был вынужден отказать в поставках некоторым из них. Именно по этой причине Samsung даже отказалась от выпуска Galaxy Note 21 в этом году – ей просто не хватило процессоров.

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По словам Сяна, Xiaomi ищет пути оптимизации расходов, чтобы минимизировать повышение цен на свои смартфоны. Скорее всего, компания ведёт переговоры с другими поставщиками, обещая им закупить более весомую партию комплектующих в обмен на скидки. Но поскольку партнёры Xiaomi не могут выпускать неограниченные объёмы запчастей, а сама Xiaomi не может покупать их бесконечно много, очевидно, что нас с вами действительно будет ждать рост цен.

На какие модели своих смартфонов Xiaomi поднимет цены, не уточняется. По логике это должны быть флагманы, потому что именно топовые процессоры оказались в дефиците. Но вполне возможно, что Xiaomi захочет разделить расходы между всеми пользователями в равных долях, чтобы не задирать цены на аппараты из премиального сегмента. Поэтому высока вероятность, что подорожают и флагманы, и бюджетники.

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Цены

Скорее всего, вырастут цены вообще всех смартфонов Xiaomi

Однако повышение цен явно ждёт не только смартфоны собственного бренда Xiaomi, но и всех дочерних. Сейчас у Xiaomi их целых три: Redmi, Poco и Black Shark. Все они позиционируются как недорогие устройства, поэтому на их продажах повышение цен может отразиться весьма значительно. Выходит, что Xiaomi должна действовать максимально филигранно, чтобы и самой не остаться в минусе, и потребителя не отпугнуть.

Можно ли избежать повышения? Конечно, можно. Правда, единственный выход для нас с вами – это покупать смартфоны Xiaomi прямо сейчас, не затягивая до последнего. Тем более что по состоянию на конец марта 2021 года ассортимент производителя уже предлагает множество моделей актуального поколения с самым современным железом. Правда, покупать лучше именно на Али.

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Вот вам мой личный рейтинг:

Безоговорочным лидером рейтинга является Black Shark 4. Подробнее о нём я рассказывал вот в этой статье. Обязательно почитайте – уверен, вам понравится, и вы сделаете правильный выбор.

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