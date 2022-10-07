Я не настолько богат, чтобы покупать бюджетные смартфоны. А вы?

«Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи», — сказал однажды барон Ротшильд, и, знаете, эта фраза полностью соответствует положению дел на рынке смартфонов. Каждый день известные и не очень бренды, рекламируют свои недорогие устройства, говоря, будто они ничем не уступают флагманам. Доверчивый человек покупает такой телефон, через несколько недель начинает испытывать дискомфорт, а еще через пару-тройку месяцев или в крайнем случае через год покупает новую модель смартфона. И так по кругу.

В конечном итоге пользователь, считающий себя экономным, получает заведомо устаревшее в техническом плане устройство, не дающее нужного уровня комфорта, но при этом тратит столько же, сколько владелец флагмана. Я решил выйти из этого порочного круга. Рассказываю, почему вы должны поступить аналогичным образом.

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Компактные смартфоны

Не знаю почему, но у людей, ошибочно считающих себя экономными и рациональными, есть тяга к гигантизму. Если покупать гречку, то сразу 10 кг, а если брать смартфон, то минимум с экраном на 7 дюймов. Настроения пользователей, не готовых выложить за мобильное устройство больше условных 15-20 тысяч рублей, прекрасно чувствуют производители.

Поэтому среди бюджетных устройств так много лопат. Взгляните, к примеру, на линейку недорогих смартфонов Infinix или TECNO, где нет места моделям с экраном менее 6,8 дюйма. Думаете, это китайцы заставляют вас пользоваться лопатами? Нет. Так производитель отвечает на общественный запрос.

И можно сколько угодно жаловаться, что в 2022 году все устройства большие, но во флагманском сегменте ситуация совершенно иная. Вот лишь несколько примеров моделей за 50-70 тысяч рублей, которые можно отнести к сегменту компактных смартфонов:

Xiaomi 12X;

Xiaomi 12;

Samsung Galaxy S22;

ASUS Zenfone 9;

Sony Xperia 5 III.

Все эти устройства в ширину меньше 70 мм, а потому комфортно лежат в руке. Почему у них 6-дюймовые экраны? Потому что у флагманов уже рамки, а, следовательно, больше полезная площадь дисплея. «Так у них же батарейка маленькая!» — воскликнет фанат дешевых смартфонов. Но у флагмана Xiaomi 12 такой же аккумулятор на 4500 мАч, как и у лопатофона Redmi Note 11 Pro+ 5G.

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Смартфоны из металла

Смартфон — это устройство, которое мы постоянно держим в руке. Так зачем нужно намеренно лишать себя удобств, выбирая эргономически неприятный гаджет? С размером мы разобрались, определив, что компактные модели есть только среди флагманов, а что с материалами?

Бюджетные модели поголовно выполнены из пластика. Он тактильно ощущается дешевым, а зачастую еще и продавливается. То ли дело флагманы! Крышка из закаленного стекла с матовым напылением и металлическая рамка. Все это обеспечивает крепкое сцепление и приятные ощущения, когда берешь телефон в руку. Ты чувствуешь холодок и понимаешь, что это — вещь, а не какой-то ширпотреб, собранный в китайском подвале.

Функции смартфона

Любители бюджетных смартфонов постоянно говорят, что мощность флагманских моделей избыточна и совершенно не нужна. Но все познается в сравнении. Почему-то именно устройства от 50 тысяч рублей обеспечивают плавную работу, а эта характеристика, согласитесь, нужна отнюдь не только геймерам.

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Плюс ко всему процессоры дорогих смартфонов имеют поддержку кучи полезных фишек вроде MEMC (увеличения частоты кадров видео) и намного лучше обрабатывают изображение. Поэтому, если вы купите дешевый аппарат, но с камерой на 108 МП, то не сможете оценить весь ее потенциал, так как железо его попросту не раскроет.

Обновление Андроид

Почему владельцы бюджетных смартфонов меняют их чаще, чем обладатели флагманов? Неужели только у «экономных» людей есть тяга к новым технологиям? Конечно, нет. Одна из реальных причин — отсутствие поддержки. Пользуясь недорогим телефоном, вы будете получать апдейты операционной системы в виде остатков с барского стола в самую последнюю очередь.

Мало того, что обновление придет поздно и будет лишено полезных функций, так еще в любой момент производитель смартфона скажет: «Так, этим больше не наливать». Обладатели дешевого POCO M3 все еще ждут MIUI 13, в то время как владельцы Xiaomi 12 потирают руки в ожидании релиза MIUI 14. И это я не говорю об устройствах третьего эшелона, про обновление которых производитель забывает сразу после выпуска на рынок.

Сколько стоит смартфон

Скорее всего, вы согласитесь с приведенными выше доводами, но будете считать, что флагманы слишком дорогие, а потому весь этот комфорт разобьется о неподъемный ценник. Однако все зависит от того, где вы покупаете устройство. К примеру, есть такой смартфон realme GT 2 Pro. Его официальная цена в России — 89 990 рублей. Но на AliExpress аналогичная модель стоит уже 35 тысяч в китайской и 45 тысяч в глобальной версии. Кроме того, знающий человек обязательно дождется скидок и купит флагман в момент, когда он подешевеет.

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Для кого-то и 35 тысяч рублей — это много. А если учесть, что смартфон рано или поздно придется менять, трата даже такой суммы может показаться необоснованной. Но опять же все будет зависеть от выбора вами магазина для совершения покупки. И в случае правильно принятого решения вы сможете даже оказаться в плюсе. Посмотрите, сколько стоит полуторагодовалый Xiaomi Mi 11 Ultra в б/у-состоянии.

Кто-то просит за него даже 100 тысяч рублей, хотя мы недавно рассказывали, что точно такой же телефон можно взять на AliExpress за 42 тысячи. Причем в совершенно новом состоянии. Все еще продолжаете думать, будто, купив флагман, вы останетесь в минусе?