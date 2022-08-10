Всё, что нужно знать о MIUI 14: сроки выхода, новые функции и смартфоны, которые обновятся

Вопреки прогнозам инсайдеров, компания Xiaomi отказалась от выпуска прошивки MIUI 13.5. Но фанатам фирменной оболочки не стоит грустить, а, напротив, нужно порадоваться, ведь китайские программисты сразу же готовы выпустить MIUI 14. Причем случится это совсем скоро. Мы узнали, какие фишки предложит грядущее обновление, когда оно выйдет, обладатели каких смартфонов смогут установить апдейт, а кто останется за бортом, довольствуясь функциями MIUI 13.

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Обновление MIUI 14 — что будет

Наверное, вы помните, с какой помпой была представлена MIUI 12 в 2020 году. А всего-то надо было: переосмыслить дизайн и добавить анимированные обои. Если вы ждете каких-то глобальных изменений от MIUI 14, то рекомендуем сразу остудить свой пыл. Нет, это будет не минорное обновление с исправлением ошибок, но такого редизайна, как при переходе с одиннадцатого поколения на двенадцатое, тоже не случится.

Одной из главных фишек MIUI 13 стала панель с виджетами. Но вот незадача: получили доступ к функции только владельцы смартфонов на китайской прошивке. С выходом MIUI 14 эта оплошность китайских разработчиков будет исправлена, и настраиваемые виджеты появятся как на глобальной сборке, так и на версии для российского рынка.

Среди функций, которые так и не были реализованы в прошлогодней глобалке, стоит ожидать управления одной рукой. Также появится возможность запрещать приложению демонстрацию постоянных уведомлений через шторку, а еще разработчики немного изменят ее дизайн, адаптировав стиль под другие элементы системы.

Визуальной переработке подверглось приложение Будильник. Вы, наверное, замечали, что оно выбивается из общего ряда предустановленных программ своим куцым интерфейсом. Теперь каждый будильник будет располагаться в отдельной плитке, а пункты с часами, секундомером и таймером лишатся иконок в пользу надписей.

Среди приложений, на которые разработчики сделали основной упор, также выделим Галерею. Программа для просмотра фото и видео, снятых на ваш смартфон, получит функцию распознавания текста. Ранее эта фишка была доступна только через приложение Камера за счет интеграции сервиса Google Lens. Теперь сторонний софт не потребуется, а распознать текст получится уже на готовом снимке. Кроме того, Галерея порадует функцией автоматического создания альбомов. Приложение отсортирует ваши фотографии по времени суток и другим параметрам.

Разумеется, китайцы добавят новые суперобои в MIUI 14. Какими они будут пока неизвестно, а пока можно помечтать, на какую планету в этот раз отправят программисты Xiaomi своих фанатов. Напоследок несколько слов о безопасности. В одноименном приложении появится дополнительный раздел для защиты пользователей.

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Здесь вы сможете активировать опцию определения скрытых номеров, защиту проверочных кодов и уведомления о небезопасных транзациях. Сложно представить, как на практике будет реализован набор функций, связанных со звонками, поскольку изначально на глобалках Xiaomi в качестве стандартной звонилки используется Google Телефон с аналогичными возможностями.

Какие телефоны получат MIUI 14

Пожалуй, самой интригующей частью нашего обзора MIUI 14, является список поддерживаемых устройств. Согласно данным китайского ресурса Mydrivers, обновление получит больше сотни устройств Xiaomi разных ценовых категорий и годов выпуска.

Redmi:

Redmi 9;

Redmi 10;

Redmi K30;

Redmi K40;

Redmi K50;

Redmi Note 9;

Redmi Note 10;

Redmi Note 11.

Xiaomi:

Xiaomi 11;

Xiaomi 12;

Xiaomi 13;

Xiaomi Civi;

Xiaomi Mi Note 10;

Xiaomi MIX 4;

Xiaomi MIX Fold;

Xiaomi MIX Fold 2;

Xiaomi Pad 5.

POCO:

POCO C40;

POCO F3;

POCO F4;

POCO M2;

POCO M3;

POCO M4;

POCO M5;

POCO X3;

POCO X4.

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В список также войдут различные модификации моделей с приставками «Pro» и «Lite», однако в нем отсутствуют такие смартфоны, как Xiaomi Mi 10 Lite и Mi 10T, которые вышли еще в 2020 году. Также вы можете удивиться, что в линейке продуктов, претендующих на обновление, нет Black Shark 4 и Black Shark 5. Это можно объяснить использованием геймерскими смартфонами формально независимой оболочки JoyUI, которая всеми силами пытается абстрагироваться от MIUI. Наконец, с уверенностью можно сказать, что MIUI 14 не получат многие устройства 2018 года, включая Xiaomi Mi 8 и Redmi Note 6 Pro.

Дата выхода MIUI 14

В заключение несколько слов о том, когда выйдет MIUI 14. Еще пару недель назад инсайдеры сходились во мнении, что релиз новой прошивки будет намечен на 16 августа, так как именно в этот день в 2010 году на свет появилась первая версия MIUI. Увы, символизм оказался лишь плодом фантазий поклонников китайского бренда, и реальная дата выхода MIUI 14 – четвертый квартал 2022 года.

Xiaomi не проводит отдельных презентаций для своих оболочек, предпочитая совмещать их с релизом других новых продуктов. Поэтому намного логичнее выглядит одновременный показ MIUI 14 с флагманской серией смартфонов Xiaomi 13. Если говорить о конкретных сроках, то ждать появления прошивки стоит в ноябре-декабре 2022 года.

Как это обычно случается, релиз MIUI 14 будет разделен на несколько этапов. Первыми прошивку получат флагманы компании, где оболочка будет работать на базе свежайшего Android 13. К началу 2023 года обновление по воздуху придет на смартфоны линейки Xiaomi 12, и только весной апдейт смогут оценить владельцы среднебюджетных устройств, попавших в список Mydrivers. С учетом того, что многие модели Redmi не перешли даже на MIUI 13, выход четырнадцатого поколения прошивки растянется едва ли не до конца 2023 года.