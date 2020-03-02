Думаю, если вы хотя бы время от времени почитываете наш сайт, то знаете, что я довольно спокойно отношусь к такому явлению, как фрагментация на Android. Моя логика всегда заключалась в том, что чем больше на рынке оболочек, разработанных производителями смартфонов, тем больше у пользователей выбора и тем активнее развивается операционная система. Ведь стоковый Android сильно ограничен в своих возможностях, тогда как оболочки открывают нам доступ к таким функциям, которых в штатной версии операционной системы нет и не было. Впрочем, есть у этого явления и недостатки. Как оказалось, вполне существенные.

Читайте также: Почему ежемесячные обновления безопасности Android — это фарс

Популярное приложение камеры Moment Pro Camera больше не будет доступно на Android, потому что разработчики приняли решение свернуть проект в рамках операционной системы от Google. Причиной, как ни странно, стала фрагментация. Однако разработчиков остановило не обилие не обновляемых смартфонов, а большое количество разных оболочек и ограничений, навязанных их производителями. Поэтому теперь Moment Pro Camera можно будет скачать только на iOS, у которой таких проблем, что весьма удивительно, учитывая её закрытость, нет.

Почему разработчики не любят Android

По словам разработчиков Moment Pro Camera, им очень сложно поддерживать приложение в текущих условиях, когда каждый суслик в поле агроном. Дело в том, что многие производители устанавливают для приложений свои требования, ограничивая их возможности. Несмотря на то что это не такая уж распространённая практика, в случае с Moment Pro Camera это сыграло решающую роль. Ведь одно дело разрабатывать приложение для чистого Android, и совершенно другое удалять его функции, просто потому что производитель установил собственные правила работы стороннего софта.

Читайте также: Google избавит приложения для Android от навязчивой рекламы

Если вы всё ещё не понимаете, в чём тут дело, посмотрите на изображение выше. Это таблица совместимости возможностей Moment Pro Camera с разными смартфонами. Здесь отчётливо видно, что большая часть функций приложения недоступна на большинстве поддерживаемых моделей, хотя в штатном приложении те же функции есть.

Почему не работает приложение на Android

Взять хотя бы Galaxy S10 и запись видео при 120 кадрах в секунду. Этот аппарат позволяет вести съёмку при такой частоте кадров только с использованием предустановленного приложения камеры, но при этом не даёт сделать этого Moment Pro Camera. И таких смартфонов на рынке – большинство. Это особенно смешно, если учесть, что во все времена пользователи обвиняли в закрытости именно Apple, а разработчики критиковали iOS как операционку, полную ограничений и запретительных механизмов.

В чем Android-смартфоны уступают iPhone

Но одними только оболочками дело не ограничивается. Проблема ещё в том, что производители слишком вольно обращаются с внутренностями своих смартфонов. Возможно, это покажется смешным, ведь кому, как не им, решать, чем оснащать фирменные устройства, а чем нет. Однако аппаратное оснащение разных смартфонов зачастую может отличаться так сильно, что разработчикам оказывается банально проще проигнорировать эти различия и никак не задействовать их в своих приложениях.

Читайте также: Почему стоит купить Google Pixel 2 XL вместо Pixel 4 XL

Отличный тому пример – чип Pixel Neural Core, который отвечает за обработку изображений и хорош всем за тем лишь исключением, что устанавливается только в Pixel 4, тогда как все остальные аппараты пиксельной линейки снабжены чипами предыдущего поколения под названием Pixel Visual Core. Из-за сложности оптимизации разработчики Moment Pro Camera банально удалили из приложения для Pixel 4 поддержку HDR+ Enhanced, хотя на более старых моделях она есть.

Почему на iOS приложения работают лучше, чем на Android

Я не разработчик и мне сложно судить, кто в этой ситуации прав. С одной стороны, многие разработчики под Android пишут свой софт и в ус не дуют, однако другие в какой-то момент срываются и понимают, что в таких условиях невозможно работать. Чисто по-человечески я могу их понять. Ведь мало просто написать приложение, нужно ещё учесть особенности десятков, если не сотен оболочек и подогнать свою разработку под особенности каждой из них. Понятное дело, что заниматься этим у них нет никакого желания, поэтому девелоперы либо терпят и занимаются оптимизацией, либо плюют на неё. Поэтому мне позиция создателей Moment Pro Camera ближе всего, ведь они решили больше не делать продукт вообще, чем делать его плохо.