Думаю, если вы хотя бы время от времени почитываете наш сайт, то знаете, что я довольно спокойно отношусь к такому явлению, как фрагментация на Android. Моя логика всегда заключалась в том, что чем больше на рынке оболочек, разработанных производителями смартфонов, тем больше у пользователей выбора и тем активнее развивается операционная система. Ведь стоковый Android сильно ограничен в своих возможностях, тогда как оболочки открывают нам доступ к таким функциям, которых в штатной версии операционной системы нет и не было. Впрочем, есть у этого явления и недостатки. Как оказалось, вполне существенные.
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Популярное приложение камеры Moment Pro Camera больше не будет доступно на Android, потому что разработчики приняли решение свернуть проект в рамках операционной системы от Google. Причиной, как ни странно, стала фрагментация. Однако разработчиков остановило не обилие не обновляемых смартфонов, а большое количество разных оболочек и ограничений, навязанных их производителями. Поэтому теперь Moment Pro Camera можно будет скачать только на iOS, у которой таких проблем, что весьма удивительно, учитывая её закрытость, нет.
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Почему разработчики не любят Android
По словам разработчиков Moment Pro Camera, им очень сложно поддерживать приложение в текущих условиях, когда каждый суслик в поле агроном. Дело в том, что многие производители устанавливают для приложений свои требования, ограничивая их возможности. Несмотря на то что это не такая уж распространённая практика, в случае с Moment Pro Camera это сыграло решающую роль. Ведь одно дело разрабатывать приложение для чистого Android, и совершенно другое удалять его функции, просто потому что производитель установил собственные правила работы стороннего софта.
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Если вы всё ещё не понимаете, в чём тут дело, посмотрите на изображение выше. Это таблица совместимости возможностей Moment Pro Camera с разными смартфонами. Здесь отчётливо видно, что большая часть функций приложения недоступна на большинстве поддерживаемых моделей, хотя в штатном приложении те же функции есть.
Почему не работает приложение на Android
Взять хотя бы Galaxy S10 и запись видео при 120 кадрах в секунду. Этот аппарат позволяет вести съёмку при такой частоте кадров только с использованием предустановленного приложения камеры, но при этом не даёт сделать этого Moment Pro Camera. И таких смартфонов на рынке – большинство. Это особенно смешно, если учесть, что во все времена пользователи обвиняли в закрытости именно Apple, а разработчики критиковали iOS как операционку, полную ограничений и запретительных механизмов.
В чем Android-смартфоны уступают iPhone
Но одними только оболочками дело не ограничивается. Проблема ещё в том, что производители слишком вольно обращаются с внутренностями своих смартфонов. Возможно, это покажется смешным, ведь кому, как не им, решать, чем оснащать фирменные устройства, а чем нет. Однако аппаратное оснащение разных смартфонов зачастую может отличаться так сильно, что разработчикам оказывается банально проще проигнорировать эти различия и никак не задействовать их в своих приложениях.
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Отличный тому пример – чип Pixel Neural Core, который отвечает за обработку изображений и хорош всем за тем лишь исключением, что устанавливается только в Pixel 4, тогда как все остальные аппараты пиксельной линейки снабжены чипами предыдущего поколения под названием Pixel Visual Core. Из-за сложности оптимизации разработчики Moment Pro Camera банально удалили из приложения для Pixel 4 поддержку HDR+ Enhanced, хотя на более старых моделях она есть.
Почему на iOS приложения работают лучше, чем на Android
Я не разработчик и мне сложно судить, кто в этой ситуации прав. С одной стороны, многие разработчики под Android пишут свой софт и в ус не дуют, однако другие в какой-то момент срываются и понимают, что в таких условиях невозможно работать. Чисто по-человечески я могу их понять. Ведь мало просто написать приложение, нужно ещё учесть особенности десятков, если не сотен оболочек и подогнать свою разработку под особенности каждой из них. Понятное дело, что заниматься этим у них нет никакого желания, поэтому девелоперы либо терпят и занимаются оптимизацией, либо плюют на неё. Поэтому мне позиция создателей Moment Pro Camera ближе всего, ведь они решили больше не делать продукт вообще, чем делать его плохо.
Разработчики Moment Pro Camera слабаки. Скатертью дорожка)))