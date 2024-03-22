Яркий телефон за дешево. Обзор HONOR X9b

Недорогих смартфонов на рынке огромное количество, но только единицы вызывают большой интерес в силу популярности этого сегмента. В основном всех интересуют недорогие решения именитых брендов, которые можно купить и просто ими пользоваться. В целом, это логично, ведь хороший недорогой смартфон, за которым стоит не только обещание мощных характеристик, но и имя серьезного бренда, просто не может остаться незамеченным. Именно поэтому мы взяли на обзор относительно недорогой HONOR X9b — новый смартфон китайского бренда с хорошей историей. Он впечатляет уже с момента запуска, но давайте поговорим о нем более подробно.

Обзор HONOR X9b

Начать стоит с комплекта поставки, ведь это первое, с чем вы сталкиваетесь, когда берете новое устройство в руки. Тут всё на своих местах и есть то, что нужно без излишеств: сам смартфон, адаптер питания, зарядный кабель и скрепка для симки. Всё это находится в качественной коробке фирменного стиля.

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Во внешнем виде, в хорошем смысле, нет ничего нового. Повернув телефон задней стенкой к себе, вы увидите большое кольцо модуля камеры с расположенными по нему тремя модулями камеры и вспышкой. Средняя часть этого кольца выкрашена в цвет корпуса и несет только декоративную функцию. Необычным решением является наличие зубчиков по внешней окружности кольца. Объяснить это словами или на фото довольно сложно, но ощущается это приятно. Время от времени я ловил себя на мысли, что просто вожу по нему пальцем, поглаживая его. Вот настолько это хорошее решение.

Удобно ли пользоваться телефоном HONOR

Новинку удобно держать в руке благодаря высокой эргономичности. Впрочем, тут для вас тоже не будет ничего нового, ведь это классическая модель, которых даже у самой HONOR выходило довольно много. Боковые части корпуса очень тонкие благодаря скругленным экрану и задней стенке.

При габаритах 163,6х75,5х7,98 мм он весит 185 граммов. Это небольшой показатель, но именно он позволяет телефону не ощущаться игрушечным в руке. Корпус сделан очень качественно, без намеков на скрипы или стремление изогнуться. А сама задняя стенка пластиковая (в оранжевой версии она сделана из экокожи). Для себя я просто поставил отметку «всё как я люблю», но каждый решает сам, нравится ли ему такая компоновка.

Отпечатки на задней стенке почти не появляются, так как она не просто пластиковая. Он имеет матовую текстуру, которую многие производители распробовали в последнее время. Начала свое существование она только в топовом сегменте, а сейчас создатели даже недорогих смартфонов часто выбирают именно ее, добавляя +100 к практичности устройства. Да и в руке шероховатая поверхность лежит лучше гладкой.

В остальном о корпусе и внешнем виде можно сказать только то, что все кнопки находятся справа, разъема для наушников нет, лоток для симки снизу, а зарядка производится через USB Type-C. Последнее скоро можно будет даже не упоминать, благо уже почти все перешли на этот универсальный разъем.

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Недорогой смартфон для игр

Работает HONOR X9b под управлением Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 — добротного, пусть и не самого нового, процессора для моделей среднего сегмента. Он сделан по 4 нм техпроцессу, что уже само по себе делает его чипсетом на несколько лет вперед, а частота 2,2 ГГц пусть и не позволит играть в требовательные игры на максимально частоте кадров, но потянет все, что вы постараетесь скормить этому «камню».

В качестве графики используется довольно стандартная Adreno 710. Такая связка даже позволяет набирать в Antutu не гениальные, но вполне достаточные почти 500 000 баллов. На каждый день этого хватит более чем, а задумываться о снижении настроек графики придется только в самых требовательных играх.

Оперативки тут тоже очень много — 12 ГБ. И это только физическая память, которую, если понадобится, можно будет расширить еще на 8 ГБ за счет хранилища. Самого накопителя тоже много. Номинальное значение составляет 256 ГБ, из которых около 20 ГБ сразу отбирается на операционную систему и базовые приложения. Отнимите еще 10–20 ГБ для собственных приложений, а остальное можете использовать для музыки, фотографий, видео и прочего. Я давно говорю, что 64 ГБ — это очень мало. В последнее время начал говорить то же самое о 128 ГБ, но тут все нормально, и придраться не к чему.

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Телефон с ярким экраном

По экрану к HONOR X9b нет и не может быть вообще никаких претензий. Более того, идея поставить в заголовок этой статьи слово «яркий» пришла мне в голову, именно когда я в первый раз увидел экран, а не после того, когда я узнал, что смартфон выпускается в ядреном и очень красивом оранжевом цвете.

Яркости экрана действительно хоть отбавляй, а при диагонали 6,78″ его можно назвать большим. Рамки тонкие, нижняя больше верхней, только если сильно присматриваться, а боковые почти незаметны из-за скругления. Частоту обновления можно выбрать вручную: 60 Гц, чтобы сэкономить заряд батареи, или гулять «на все деньги», поставив постоянные 120 Гц. Есть автоматическая регулировка в зависимости от задач. Я бы советовал выбрать именно ее, чтобы рациональнее использовать заряд. В этом случае в динамичных сценах обновление будет казаться более быстрым, а при чтении текста или при просмотре видео частота будет снижаться. От этого телефон будет казаться более быстрым, но не будет перенапрягаться там, где это не нужно. Ну что я вам объясняю, вы это и без меня знаете.

Разрешение экрана составляет выдающиеся 2652 на 1200 точек, и, естественно, это AMOLED. Лично мне больше нравятся IPS-матрицы из-за их мягких цветов, но сделать ее закругленной довольно сложно, да и тут органические светодиоды отрабатывают отлично. Претензий к цветопередаче или сильному искажению цвета под углом нет никаких. А если вам что-то не нравится, то в настройках можно отрегулировать не только цветовую температуру, но и оттенок. Например, если вам больше нравится, когда экран уходит немного в мадженту, просто двигаете ползунок по кругу и получаете тот результат, который вас устроит. Я этого не делал, но такая возможность есть.

Always on Display тоже завезли. При этом показываться будут не только часы, но и простенькая анимация. В базовом варианте это олень, который стоит на фоне сказочного леса, поднимает голову и крутит головой.

В отношении экрана остается только добавить про шим-частоту 1920 Гц. Это позволяет снизить мерцание и сделать экран более безопасным для глаз. А еще это ультрапрочный экран HONOR Ultra-Bounce, который получил сертификат SGC по устойчивости к падениям по 10 сторонам.

Этот режим тоже снижает время работы, но очень незначительно. В любом случае, за это можно не переживать, ведь телефона даже в самом активном режиме хватает на день, и в конце остается еще 30–35% энергии. Благодарить за это стоит аккумулятор с внушительной емкостью 5800 мАч. Если вы не держите гаджет постоянно в руках для переписки, просмотра роликов или чтения статей на AndroidInsider.ru, то вам его хватит на два дня. Если хотите еще больше, то переходите в настройки и включайте один из режимов экономии энергии.

Зарядка не самая быстрая по сегодняшним меркам, но с нуля до 50% зарядиться вы сможете примерно за 35–37 минут. Зарядник на 35 Вт, который может обеспечить такую скорость, уже включен в комплект.

Операционная система HONOR

Работает все это под управлением MagicOS 7.2 на базе Android 13. Мне данная оболочка нравится больше остальных, если мы выходим за рамки голого Android. Тут реализовано много интересных функций, вроде того самого управления оттенком экрана, хорошего управления жестами, быстрого создания скриншотов постукиванием, выделения области сохранения и тому подобного. А еще она позволяет устройствам отлично работать в экосистеме HONOR, не уступая даже тому, что предлагает Apple в своей песочнице.

Как снимает HONOR X9b

Наверное, вас больше всего интересует, как снимает этот смартфон? В конце концов, именно камера является ключевым элементом, которому многие уделяют так много внимания.

Тут их три, как я уже сказал выше, — основная на 108 Мп, сверхширокоугольная на 5 Мп и макро на 2 Мп. Зачем делать отдельный модуль под макро, я, наверное, пойму не скоро, но любители снимать насекомых и распускающиеся веточки есть. Поэтому имейте в виду, что такая возможность вам будет предоставлена, пусть и в не самом высоком разрешении.

Есть много режимов съемки, которым даже не хватило места в основной карусельке, и их вынесли в общий пункт дополнительных. Но на этом мы останавливаться подробно не будем. Скажу только, что камера снимает близко к идеалу при ярком освещении, иногда имея небольшое смещение в сторону зеленоватых оттенков. Детализация хорошая, а когда света много, то артефактов почти нет. Благодаря большому разрешению сенсора цифровой зум почти не снижает качество картинки вплоть до 4-кратного. На 8-кратном качество начинает падать, но это очень большое увеличение, и оно отлично компенсирует отсутствие телемодуля.

Как влияет высокая частота обновления экрана на время работы смартфона

Если на улице сумерки или ночь, камера начинает сдавать позиции, но качество всегда можно улучшить за счет ночного режима, который отлично отрабатывает даже в почти полной темноте. Снимки получаются яркими, а шумы довольно неплохо давятся автоматикой и искусственным интеллектом. Это же относится и к видео, которое можно снимать с максимальным разрешением 4К при 30 fps. Если нужно 60 кадров в секунду, то придется снизить разрешение до FullHD. А электронный стабилизатор делает свое дело на отлично, нивелируя любые небольшие паразитные колебания рук.

Примеры фото с основной камеры HONOR X9b:

Режим диафрагмы позволит вам поиграться с размытием фона не только в режиме портрета. Степень размытия можно регулировать, но она является скорее программной, чем физической. Впрочем, от этого она не выглядит хуже, хотя иногда бывают сбои, пусть и некритичные. Я имею в виду случаи, когда торчащие в стороны волосы камера считает частью фона или ветки на фоне относит к переднему плану.

Из прочих функций можно отметить поддержку всех основных навигационных систем (GPS/GLONASS/Beidou/Galileo), двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC и возможность подключения внешних устройств через USB Type-C разъем в режиме OTG.

Фронтальная камера получила разрешение 16 Мп. Кажется, что это не так много, но детализация получается отличной. Особенно, если снимать при хорошем освещении. Но и в помещении особых претензий к ней нет.

Примеры фото с фронтальной камеры HONOR X9b:

Стоит ли покупать HONOR X9b

Подводя итог, я еще раз хочу вернуться к заголовку. Это очень яркий смартфон почти во всем. Он не только предлагает отличный экран и делает качественные фотографии, но и сам по себе выглядит ярко. Взять хотя бы блики на изгибах корпуса, которые выглядят очень опрятно и даже дорого, несмотря на то, что сам смартфон относится к среднему сегменту. При этом он даже не входит в его верхнюю часть, которая граничит с субфлагманами.

Он не только хорошо выглядит и отлично работает, но и приятно лежит в руке. Я не буду говорить, что это лучший смартфон в своей ценовой категории, так как тут очень высокая конкуренция, но он точно один из лучших. HONOR X9b не проигрывает конкурентам, но дает нам возможность выбора. Поэтому, если вы хотите купить смартфон до 30 000 рублей, вам обязательно стоит присмотреться к HONOR X9B, особенно, если у вас уже есть что-то от этого производителя. В составе связки гаджетов он очень сильно вырывается вперед на фоне конкурентов.