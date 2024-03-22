Как влияет высокая частота обновления экрана на время работы смартфона

Уже можно смело сказать, что даже в самых дешевых смартфонах на Андроиде появилась поддержка высокой частоты обновления экрана. Она делает все анимации значительно плавнее и приятнее для глаз. Однако большинство производителей по умолчанию предпочитает использовать низкую герцовку. Это объясняется тем, что при ее включении время работы от аккумулятора может значительно сократиться. Я решил провести эксперимент и выяснить, действительно ли это так.

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Причем в данном случае сомневаться в том, что высокая герцовка должна снижать автономность смартфона изначально не приходится. Другой вопрос, сколько процентов заряда ежедневно мы теряем, пользуясь ей. Результат получился очень интересным.

Влияет ли частота обновления экрана на батарею

Чтобы эксперимент был максимально чистым, я решил не ограничиваться парой дней замеров и устроил своему смартфону двухнедельный тест. На первой неделе мой POCO F5 Pro ежедневно работал с принудительно включенными 120 Гц. Обратите внимание, что я использовал не адаптивную частоту, которая подстраивается под то, что изображено на экране аппарата, а именно принудительную. На второй неделе я немного страдал и каждый день пользовался 60 Гц.

Во всех случаях схема использования аппарата была одинаковая: отключение от зарядки в 6:20 утра, немного посидеть в сети за завтраком, послушать музыку в дороге, отобразить несколько сотен уведомлений, ответить на большое количество сообщений, принять парочку звонков, посидеть в социальных сетях и примерно в 23:00 поставить аппарат на зарядку. Естественно, в какие-то дни я мог пользоваться смартфоном более активно, а в какие-то — менее, но суть это не меняет.

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Результаты меня слегка удивили. Примерно к 17:00 на 120 Гц у меня оставалось 50% или даже чуть меньше, а когда я включил 60 Гц, то к этому же времени сохранял около 60% батареи. При использовании 120 Гц к 20:30 показывал стабильно 29-30% заряда на смартфоне. Как только я переключился на 60 Гц, то к этому же времени у меня оставалось 37-40%. И этот результат повторялся изо дня в день. Получается, что за плавные анимации приходится отдать до 10% заряда аккумулятора. И это в моем смартфоне установлен не LTPO-дисплей, который может менять частоту обновления экрана с 1 до 120 Гц. Здесь расход батареи, скорее всего, будет еще меньше при использовании этой функции.

Как увеличить время работы смартфона на Андроиде

Проверить, сколько на самом деле батареи расходует высокая герцовка в Андроид-смартфонах, меня подтолкнул раздел “Батарея” в смартфонах Xiaomi, POCO и Redmi. Все дело в том, что он регулярно предлагает различные опции, которые направлены на то, чтобы замедлить разряд аккумулятора в устройстве. Самое интересное состоит в том, что рядом с каждым советом указывается, сколько времени составит прирост при отключении или включении той или иной функции.

Например, при заряде батареи 50% переключение на 60 Гц даст вам дополнительно 45 минут работы. Получается, что если вы отключите высокую герцовку сразу, то получите прирост в 1,5 часа. Что при общем использовании с момента отсоединения зарядного устройства в 12-14 часов как раз и составляет чуть больше 10%. Так что экспериментальным путем те цифры, которые показывает нам производитель, мы смогли подтвердить.

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Я считаю, что покупать смартфон с поддержкой 120 Гц, а потом отключать их ради экономии заряда — большая странность. Есть возможность наслаждаться не только сочной и яркой картинкой, но и плавными, приятными для глаз анимациями. Так зачем лишать себя этого? Исключение составляют ситуации, когда надо протянуть смартфон как можно дольше любой ценой. Здесь отключение высокой герцовки действительно может помочь.

Как изменить частоту обновления экрана

Кстати, на большинстве современных смартфонов есть специальный адаптивный режим экрана. Он сам подстраивает частоту обновления под то, что вы делаете. Например, при пролистывании списков или рабочих столов включается 120 Гц, а при просмотре статичной картинки — 60 Гц или даже меньше, если дисплей поддерживает такую возможность. Поэтому, если не хотите держать 120 Гц постоянно включенными, то вполне можете перейти в этот режим. На примере смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO сделать это можно так:

Откройте настройки на смартфоне;

Перейдите в раздел “Экран”;

Выберите пункт “Частота обновления”;

Поставьте галочку на “По умолчанию (рекомендуется)”.

Теперь смартфон самостоятельно будет корректировать частоту обновления экрана в зависимости от происходящего. В отличие от постоянно работающих 120 Гц, энергопотребление у него должно уменьшиться. Кстати, за неделю, проведенную на смартфоне с дисплеем 60 Гц, могу отметить, что не так уж это и страшно, как я раньше думал. Глаза привыкли к низкой герцовке примерно за час, и после этого я уже перестал ее замечать. Зато возврат к привычным 120 Гц вызвал экстаз. Так мне понравилось, насколько все плавное и аккуратное, что больше подобные опыты на себе мне ставить уже не захотелось.