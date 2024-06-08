Зачем покупать Samsung и Google если есть такие конкуренты? Речь о Poco

На рынке представлено множество мощных игровых телефонов, но их главный недостаток в том, что они зачастую очень дорогие. В прошлые годы поиграть в новейшие игры с великолепной графикой и плавной частотой кадров было невозможно на бюджетном телефоне, но в 2024 году все изменилось. Я уже говорил о Google Pixel 8a как о мощном устройстве. В нем установлен тот же чип Tensor G3, что и в топовой модели Pro. Кроме него есть OnePlus 12R, который все хвалят, оснащенный прошлогодним флагманским Snapdragon 8 Gen 2, обеспечивающим плавную работу за не самую высокую цену. Но что же лучше?

Смартфон на Snapdragon 8S Gen 3

Это прекрасные варианты, но не так давно мне довелось попользоваться Poco F6, который я взял у друга на несколько дней. И при всем его ужасном дизайне там есть на что обратить внимание. Он оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 — производной от флагманского Snapdragon 8 Gen 3, который получили игровые телефоны премиум-класса, такие как ASUS ROG Phone 8. А стоит он совсем недорого на фоне многих других производительных устройств.

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В Сети было уже много подробных сравнений Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 8S Gen 3. Ключевым моментом, который обеспечивает наибольшую разницу в производительности, является то, что 8S Gen 3 основан на GPU 2022 Snapdragon 8 Gen 2, дополненной трассировкой лучей и некоторыми другими небольшими изменениями. Snapdragon 8 Gen 2 был отличным игровым чипом, поэтому 8S Gen 3 изначально хорошо зарекомендовал себя в качестве мощного игрового устройства среднего уровня. Давайте посмотрим, подтвердятся ли эти цифры.

Если сравнить между собой Poco F6 (8S Gen 3), Galaxy S24 (8 Gen 3), OnePlus 12R (8 Gen 2), Pixel 8a (Tensor G3) и Galaxy A55 (Exynos 1480), получатся интересные результаты. Начать стоит с бенчмарков.

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Сравнение смартфонов в GeekBench 6

В GeekBench 6 мощное большое ядро Arm Cortex-X4, установленное в 8S Gen 3, идет прямо по пятам за тем же ядром, что и в топовом 8 Gen 3. Хотя и с небольшим отставанием из-за снижения тактовой частоты на 100 МГц. В 8S Gen 3 также отсутствует одно среднее ядро из процессора 8 Gen 3, в результате чего его многоядерная производительность немного отстает от Galaxy S24. Но это не такое уж большое расхождение, учитывая огромную разницу в цене.

Важно отметить, что чипсет 8S Gen 3 опережает другие смартфоны, находящиеся ближе к ценовой категории Poco F6. Он обходит новый Samsung Galaxy A55 с его чипсетом Exynos 1480 и уверенно опережает более дорогой Google Pixel 8a. OnePlus 12R вырывается вперед в многоядерных рабочих нагрузках, но эти два показателя довольно близки.

Различные реальные рабочие нагрузки PCMark, такие как обработка документов и редактирование изображений, отражают эти результаты. Очевидно, что Snapdragon 8S Gen 3 в Poco F6 предлагает флагманскую производительность для повседневных задач за меньшую цену.

Лучший недорогой смартфон для игр

Теперь перейдем к играм. Неудивительно, что лучший в своем классе Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm возглавил результаты в 3DMark. Однако устойчивая производительность для этого чипа является проблемой, если только производитель не сможет удержать нагрев в разумных пределах за счет хорошей системы охлаждения. Так, прошлогодний Snapdragon 8 Gen 2 превосходит 8S Gen 3, а OnePlus 12R достойно держит температуру под контролем в течение семи минут нагрузки. Тем не менее, даже этот телефон отступает под большой нагрузкой, что дает неплохие шансы 8S Gen 3.

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Графический процессор 8S Gen 3 не так хорош, как хотелось бы, по крайней мере, с точки зрения голых цифр. Однако геймерам не стоит отчаиваться, ведь Poco F6 показал действительно хороший результат стабильности 77,2%, который продержался 17 минут под нагрузкой, прежде чем производительность снизилась. Это намного лучше, чем у двух последних флагманских чипов Qualcomm.

В конце стресс-теста Poco F6 работает так же быстро, как OnePlus 12R и Galaxy S24, и незначительно превосходит обе модели в разные моменты теста. Хотя на этом чипе вы, возможно, не увидите самых высоких частот кадров, он гораздо стабильнее справляется с длительными игровыми сессиями.

Нет нужды говорить, что чип превосходит Tensor G3 и Exynos 1480 как по пиковой, так и по стабильной производительности, что делает Poco F6 отличным соотношением цены и качества по сравнению с этими двумя немного более дорогими моделями.

Недорогой производительный смартфон

Poco F6 несомненно является самым доступным, но при этом компетентным смартфоном, который вы можете купить для игр на данный момент. Именно для игр он подходит отлично, особенно если вы играете по-настоящему долго. Он стоит значительно дешевле своих конкурентов, но при этом обладает производительностью, которая действительно конкурентоспособна в сравнении с высококлассными флагманами.

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Однако при такой цене есть и оговорки. Не отходя далеко от производительности, телефон сильно нагревается, а графический процессор в 8S Gen 3 не имеет технологии глобальной подсветки, что может повлиять на точность изображения в некоторых современных играх. Тем не менее, это небольшие претензии, учитывая высокую производительность.

Но себе этот смартфон я бы не купил. У него не самая хорошая камера, очень сомнительный дизайн и нет таких функций ИИ, как у Google Pixel 8a и Samsung Galaxy S24. Зато, если вам нужен недорогой смартфон преимущественно для долгих игровых сессий, то выбрать стоит однозначно именно его. Как минимум, в этом же ценовом сегменте найти что-то более подходящее для игр будет довольно сложно.