POCO F6 или POCO F6 Pro — сравнение лучших смартфонов POCO, которые появились на OZON

В конце прошлого месяца компания POCO представила два своих самых крутых смартфона: POCO F6 и POCO F6 Pro, которые моментально стали хитами продаж. Обе модели, будучи представителями F-серии, позиционируются как устройства флагманского уровня. Но так ли это на самом деле? Чем отличаются POCO F6 и POCO F6 Pro, и какой смартфон лучше купить? Давайте разбираться!

Дизайн POCO F6 и POCO F6 Pro

Отличия смартфонов POCO становятся сразу видны, как только берешь обе модели в руки. Мало того, что у них совершенно разный дизайн, так еще они кардинально отличаются тактильно. В то время как POCO F6 Pro весит 209 граммов, вес POCO F6 составляет всего 179 граммов. И это при том, что размеры устройств более-менее идентичны.

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Одна из главных причин столь существенных отличий в весе — разные материалы корпуса. Если младший POCO F6 выполнен целиком из пластика, то POCO F6 Pro предлагает благородное сочетание из стеклянной спинки и металлических торцов. Поэтому без чехла старшая модель ощущается как более надежное и по-настоящему флагманское устройство, а младший брат без приставки «Pro» тактильно не отличается от других среднебюджетников. А еще премиальности POCO F6 Pro добавляет полноценная влагозащита корпуса по стандарту IP68. Младшая модель имеет лишь слабую защиту от брызг (IP64).

Купить POCO F6 можно в двух версиях памяти:

А смартфон POCO F6 Pro предлагает сразу 3 варианта памяти:

В обоих случаях нет поддержки карт памяти, а также отсутствует разъем для подключения проводных наушников. Впрочем, ни то ни другое не является серьезной проблемой в 2024 году.

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У какого смартфона POCO лучше экран

POCO F6 и POCO F6 Pro имеют плоские AMOLED-экраны на 6.67 дюйма с частотой 120 Гц. Казалось бы, полный паритет, но и здесь можно найти отличия, далеко не все из которых говорят в пользу «прошки».

Боковые рамки уже на POCO F6. При этом отступы POCO F6 Pro кажутся более симметричными, а еще экран «прошки» лучше с технологической точки зрения, поскольку он имеет повышенное разрешение 1440×3200 пикселей против 1220×2712 у младшей модели. Однако заметить хоть какую-то разницу в плане четкости изображения сложно.

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Сравнение производительности POCO F6 и POCO F6 Pro

Главная фишка всех смартфонов POCO — производительность. В этом смысле обе модели предлагают топовые решения:

POCO F6 работает на процессоре Snapdragon 8s Gen 3;

POCO F6 Pro базируется на чипе Snapdragon 8 Gen 2.

Взглянув на наименования чипсетов, можно подумать, что телефон POCO F6 мощнее, но это не так. В синтетических тестах победа на стороне POCO F6 Pro за счет более мощного видеоускорителя Adreno 740 (у младшей модели — Adreno 735).

При повседневном использовании заметить разницу между POCO F6 и POCO F6 Pro невозможно. А все преимущество старшей модели упирается в игры, где «прошка» демонстрирует более стабильную частоту кадров в среднем на 5 FPS выше, чем у младшего брата.

Камеры POCO F6 и POCO F6 Pro

В характеристиках POCO F6 и POCO F6 Pro заявлен почти идентичный сетап задних камер в том, что касается количества мегапикселей. У младшей модели комбинация на 50 (OIS) + 8 МП, а у старшей — 50 (OIS) + 8 + 2 МП. Двухмегапиксельная заглушка POCO F6 Pro не играет никакой роли, в отличие от более продвинутого сенсора основной камеры. «Прошка» использует более крупную матрицу Omnivision OV50K (1/1.55″) супротив Sony IMX882 (1/1.95″) у базовой модели.

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Велика ли из-за этого разница? Совсем нет. POCO F6 Pro чуть лучше проявляет себя при недостатке света, выдавая снимки с меньшим количеством цифровых шумов, что, впрочем, становится заметно только на кропе.

Также за счет более продвинутого чипсета старшая модель поддерживает ночной режим при записи видео, в то время как POCO F6 ничем подобным похвастать не в состоянии.

Какой смартфон POCO лучше держит заряд

Имея под капотом идентичные аккумуляторы на 5000 мАч, смартфоны держат заряд на одном уровне. Согласно результатам тестирования портала GSMArena.com, POCO F6 выдает 10:36 часов работы экрана в комбинированном сценарии использования, а POCO F6 Pro — 10:29 часов. При этом младшая модель работает почти на час дольше в режиме просмотра потокового видео (12 часов против 11) за счет более низкого разрешения экрана, но в то же время заметно быстрее разряжается в процессе разговора по телефону.

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POCO F6 комплектуется адаптером питания на 90 Вт, а POCO F6 Pro — блоком на 120 Вт. Из-за этого младшей модели на полное восстановление энергии от 0 до 100% требуется 35-37 минут, а старшей — 25-27.

POCO F6 или POCO F6 Pro — какой смартфон лучше купить

С учетом того, что POCO F6 Pro предсказуемо дороже POCO F6, каждый смартфон стоит своих денег. Оба устройства идеально подходят для игр, однако имеют ряд небольших отличий.

POCO F6 — хороший вариант для тех, кому нужен относительно компактный смартфон с мощным процессором, а качество камеры не играет принципиальную роль.

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POCO F6 Pro — продвинутая модель для тех, кто не только любит поиграть, но и придирчиво относится к материалам корпуса, желая носить смартфон без чехла, а также хочет получить действительно классную основную камеру. Правда, за эти ништяки придется доплатить 8-10 тысяч рублей.

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Стоит ли переплачивать за POCO F6 Pro, если единственное, что вас интересует — мощность процессора? Определенно нет. Младшая модель обеспечивает схожий уровень производительности в играх, а в других сценариях и вовсе не отличается от старшего брата. Поэтому вся переплата исключительно за премиальный корпус с влагозащитой, продвинутую камеру и едва заметные мелочи вроде чуть более быстрой зарядки и повышенного разрешения экрана.