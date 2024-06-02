POCO F6 или POCO F6 Pro — сравнение лучших смартфонов POCO, которые появились на OZON

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Герман Вологжанин

В конце прошлого месяца компания POCO представила два своих самых крутых смартфона: POCO F6 и POCO F6 Pro, которые моментально стали хитами продаж. Обе модели, будучи представителями F-серии, позиционируются как устройства флагманского уровня. Но так ли это на самом деле? Чем отличаются POCO F6 и POCO F6 Pro, и какой смартфон лучше купить? Давайте разбираться!

POCO F6 или POCO F6 Pro — сравнение лучших смартфонов POCO, которые появились на OZON. POCO F6 Pro (слева) и POCO F6 (справа) — два лучших смартфона POCO в 2024 году. Фото.

POCO F6 Pro (слева) и POCO F6 (справа) — два лучших смартфона POCO в 2024 году

Дизайн POCO F6 и POCO F6 Pro

Отличия смартфонов POCO становятся сразу видны, как только берешь обе модели в руки. Мало того, что у них совершенно разный дизайн, так еще они кардинально отличаются тактильно. В то время как POCO F6 Pro весит 209 граммов, вес POCO F6 составляет всего 179 граммов. И это при том, что размеры устройств более-менее идентичны.

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Одна из главных причин столь существенных отличий в весе — разные материалы корпуса. Если младший POCO F6 выполнен целиком из пластика, то POCO F6 Pro предлагает благородное сочетание из стеклянной спинки и металлических торцов. Поэтому без чехла старшая модель ощущается как более надежное и по-настоящему флагманское устройство, а младший брат без приставки «Pro» тактильно не отличается от других среднебюджетников. А еще премиальности POCO F6 Pro добавляет полноценная влагозащита корпуса по стандарту IP68. Младшая модель имеет лишь слабую защиту от брызг (IP64).

Дизайн POCO F6 и POCO F6 Pro. За счет металлической рамы POCO F6 Pro ощущается как более дорогое устройство. Фото: Tech Spurt. Фото.

За счет металлической рамы POCO F6 Pro ощущается как более дорогое устройство. Фото: Tech Spurt

Купить POCO F6 можно в двух версиях памяти:

А смартфон POCO F6 Pro предлагает сразу 3 варианта памяти:

В обоих случаях нет поддержки карт памяти, а также отсутствует разъем для подключения проводных наушников. Впрочем, ни то ни другое не является серьезной проблемой в 2024 году.

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У какого смартфона POCO лучше экран

POCO F6 и POCO F6 Pro имеют плоские AMOLED-экраны на 6.67 дюйма с частотой 120 Гц. Казалось бы, полный паритет, но и здесь можно найти отличия, далеко не все из которых говорят в пользу «прошки».

У какого смартфона POCO лучше экран. Экран POCO F6 Pro (справа) технически лучше, но имеет более широкие рамки по бокам. Фото: Tech Spurt. Фото.

Экран POCO F6 Pro (справа) технически лучше, но имеет более широкие рамки по бокам. Фото: Tech Spurt

Боковые рамки уже на POCO F6. При этом отступы POCO F6 Pro кажутся более симметричными, а еще экран «прошки» лучше с технологической точки зрения, поскольку он имеет повышенное разрешение 1440×3200 пикселей против 1220×2712 у младшей модели. Однако заметить хоть какую-то разницу в плане четкости изображения сложно.

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Сравнение производительности POCO F6 и POCO F6 Pro

Главная фишка всех смартфонов POCO — производительность. В этом смысле обе модели предлагают топовые решения:

  • POCO F6 работает на процессоре Snapdragon 8s Gen 3;
  • POCO F6 Pro базируется на чипе Snapdragon 8 Gen 2.

Взглянув на наименования чипсетов, можно подумать, что телефон POCO F6 мощнее, но это не так. В синтетических тестах победа на стороне POCO F6 Pro за счет более мощного видеоускорителя Adreno 740 (у младшей модели — Adreno 735).

Сравнение производительности POCO F6 и POCO F6 Pro. Процессор POCO F6 Pro (справа) лучше справляется с обработкой графики. Фото: TechNick. Фото.

Процессор POCO F6 Pro (справа) лучше справляется с обработкой графики. Фото: TechNick

При повседневном использовании заметить разницу между POCO F6 и POCO F6 Pro невозможно. А все преимущество старшей модели упирается в игры, где «прошка» демонстрирует более стабильную частоту кадров в среднем на 5 FPS выше, чем у младшего брата.

Камеры POCO F6 и POCO F6 Pro

В характеристиках POCO F6 и POCO F6 Pro заявлен почти идентичный сетап задних камер в том, что касается количества мегапикселей. У младшей модели комбинация на 50 (OIS) + 8 МП, а у старшей — 50 (OIS) + 8 + 2 МП. Двухмегапиксельная заглушка POCO F6 Pro не играет никакой роли, в отличие от более продвинутого сенсора основной камеры. «Прошка» использует более крупную матрицу Omnivision OV50K (1/1.55″) супротив Sony IMX882 (1/1.95″) у базовой модели.

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Велика ли из-за этого разница? Совсем нет. POCO F6 Pro чуть лучше проявляет себя при недостатке света, выдавая снимки с меньшим количеством цифровых шумов, что, впрочем, становится заметно только на кропе.

Камеры POCO F6 и POCO F6 Pro. На общем плане заметить преимущество POCO F6 Pro сложно. Фото: Фото: TechNick. Фото.

На общем плане заметить преимущество POCO F6 Pro сложно. Фото: Фото: TechNick

Камеры POCO F6 и POCO F6 Pro. Но приближение расставляет все по своим местам. Фото: TechNick. Фото.

Но приближение расставляет все по своим местам. Фото: TechNick

Также за счет более продвинутого чипсета старшая модель поддерживает ночной режим при записи видео, в то время как POCO F6 ничем подобным похвастать не в состоянии.

Какой смартфон POCO лучше держит заряд

Имея под капотом идентичные аккумуляторы на 5000 мАч, смартфоны держат заряд на одном уровне. Согласно результатам тестирования портала GSMArena.com, POCO F6 выдает 10:36 часов работы экрана в комбинированном сценарии использования, а POCO F6 Pro — 10:29 часов. При этом младшая модель работает почти на час дольше в режиме просмотра потокового видео (12 часов против 11) за счет более низкого разрешения экрана, но в то же время заметно быстрее разряжается в процессе разговора по телефону.

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POCO F6 комплектуется адаптером питания на 90 Вт, а POCO F6 Pro — блоком на 120 Вт. Из-за этого младшей модели на полное восстановление энергии от 0 до 100% требуется 35-37 минут, а старшей — 25-27.

POCO F6 или POCO F6 Pro — какой смартфон лучше купить

С учетом того, что POCO F6 Pro предсказуемо дороже POCO F6, каждый смартфон стоит своих денег. Оба устройства идеально подходят для игр, однако имеют ряд небольших отличий.

POCO F6 или POCO F6 Pro — какой смартфон лучше купить. Переплачивать за POCO F6 Pro нужно только в том случае, если вам нужен смартфон в премиальном корпусе с более крутой камерой. Фото: Tech Spurt. Фото.

Переплачивать за POCO F6 Pro нужно только в том случае, если вам нужен смартфон в премиальном корпусе с более крутой камерой. Фото: Tech Spurt

POCO F6 — хороший вариант для тех, кому нужен относительно компактный смартфон с мощным процессором, а качество камеры не играет принципиальную роль.

Купить POCO F6 (8/256)

Купить POCO F6 (12/512)

POCO F6 Pro — продвинутая модель для тех, кто не только любит поиграть, но и придирчиво относится к материалам корпуса, желая носить смартфон без чехла, а также хочет получить действительно классную основную камеру. Правда, за эти ништяки придется доплатить 8-10 тысяч рублей.

Купить POCO F6 Pro (12/256)

Купить POCO F6 Pro (12/512)

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Стоит ли переплачивать за POCO F6 Pro, если единственное, что вас интересует — мощность процессора? Определенно нет. Младшая модель обеспечивает схожий уровень производительности в играх, а в других сценариях и вовсе не отличается от старшего брата. Поэтому вся переплата исключительно за премиальный корпус с влагозащитой, продвинутую камеру и едва заметные мелочи вроде чуть более быстрой зарядки и повышенного разрешения экрана.

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