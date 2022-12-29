Защищенные смартфоны, которые не стыдно купить, распродают со скидкой

Когда кто-то говорит про защищенные устройства, что вы представляете прежде всего? Скорее всего, это огромные неподъемные кирпичи, в которых из функций есть молоток, а на экран нельзя взглянуть без слез. Какое-то время назад так и было. Но мы нашли для вас защищенные смартфоны, которые оснащены нормальным набором возможностей. Главное для многих — это приятный внешний вид. Хоть устройства и имеют хороший уровень защиты, они все равно выглядят очень аккуратно.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ДЗЕН, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ КРУТЫЕ СТАТЬИ

Но помимо защиты, в каждой из моделей есть качественная камера, хороший экран, вполне производительный процессор и емкий аккумулятор. Все это говорит о том, что ими можно спокойно пользоваться не только в сложных условиях, но и в повседневной жизни. Смотрим на защищенные смартфоны IIIF150 Air 1, IIIF150 B1 Pro и IIIF150 R2022 и определяем, какой из них лучше купить.

Недорогой защищенный смартфон

Все смартфоны IIIF150 можно очень просто разделить по стоимости и характеристикам. Если вам важна именно защита, а все остальные моменты не имеют принципиального значения, то следует обратить внимание на IIIF150 Air 1. В нем вы получите большой 6,5 дюймовый FHD+ экран со стандартной частотой обновления 60 Гц, процессор MediaTek G37, аккумулятор на 5000 мАч, трехсекционную LED вспышку, которую можно использовать в качестве фонарика.

Помимо этого, следует обратить внимание на наличие NFC, благодаря которому вы без проблем сможете использовать Mir Pay для бесконтактной оплаты и защиты сразу по трем стандартам:

IP68 — полная пыленепроницаемость и погружение в воду на 1 метр не более чем на 30 минут.

IP69K — дополнительная защита от высокого давления и температур.

IP69К/MIL-STD-810G — высокий стандарт защиты, который позволяет использовать телефон в экстремальных условиях.

❗️ПОДПИШИСЬ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ, ЧТОБЫ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Благодаря совокупности этих трех стандартов смартфон можно считать реально неубиваемым. Как вы думаете, сколько за все это придется заплатить? Всего 12 990 рублей за версию 6+64 Гб. При этом смартфон поддерживает работу двух сим-карт и карты памяти. Это позволит не париться о том, что у вас неожиданно может закончиться место.

Купить IIIF150 Air 1 на Ozon

Купить IIIF150 Air 1 на Wildberries

Защищенный смартфон с мощным аккумулятором

Ну а что, если хочется чего-нибудь поинтереснее по возможностям? Тогда я предлагаю вам присмотреться к смартфону IIIF150 B1 Pro. Он оснащен таким же, как и IIIF150 Air 1, большим 6,5 дюймовым FHD+ экраном с частотой обновления 60 Гц, процессором MediaTek G37 и, конечно же, защитой по трем стандартам: IP68, IP69K и MIL-STD-810G. Что же в этом смартфоне такого примечательного, ведь все характеристики совпадают? Самым главным отличием здесь является огромный аккумулятор на 10 000 мАч. Да, я не опечатался. Производитель действительно засунул в этот смартфон отличную батарею.

Она позволит несколько дней не париться о зарядке и оставаться на связи даже в самых сложных условиях. Отдельно следует выделить и камеру с системой ночного видения. С помощью нее даже в полной темноте получится зафиксировать все, что потребуется. А для тех, кто хочет получить смартфон нестандартного цвета, производитель предусмотрел вариант Wild Orange. Благодаря ярким вставкам вы легко найдете смартфон, даже если куда-то его уроните. А еще один дисплей на задней панели позволит не пропустить важные уведомления.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ И ПООБЩАЙСЯ С НАШИМИ АВТОРАМИ В ЖИВУЮ

По стоимости здесь все тоже очень приятно. За версию 6+128 Гб просят всего 14 990 рублей. И здесь, также как и в IIIF150 Air 1, поддерживаются две сим-карты и карта памяти, что позволит легко расширить имеющуюся память в случае нехватки.

Купить IIIF150 B1 Pro на Wildberries

Мощный защищенный смартфон

А для тех, кто предпочитает топовые характеристики, в линейке у производителя тоже есть отдельная модель — IIIF150 R2022. Здесь большой экран 6,78 дюймов с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Размер экрана здесь больше даже чем у некоторых флагманских смартфонов. За производительность отвечает процессор MediaTek Helio G95, которого хватит для большинства стандартных задач. Чтобы смартфон неожиданно не разрядился, его оснастили аккумулятором на 8300 мАч. Что в совокупности с Android 11 дает хорошее время работы.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ПУЛЬС. БУДЕШЬ УЗНАВАТЬ ВСЕ НОВОЕ САМЫМ ПЕРВЫМ

Здесь такая же защита по трем стандартам: IP68, IP69K и MIL-STD-810G. Поэтому вы можете не переживать за целостность своего устройства даже в самых сложных условиях эксплуатации. А камера с возможностью ночного видения позволит делать снимки даже в полной темноте. IIIF150 R2022 доступен в трех разных цветах и двух объемах памяти. Цвет Alpine с объемом памяти 8+256 Гб продается по цене 19 990 рублей, а цвета Volcanic или Sahara с памятью 8+128 Гб можно приобрести за 18 990 рублей. Если же этой памяти вам не хватит, то всегда можно дополнительно установить флешку, и тогда проблем с количеством свободного места точно не возникнет.

Купить IIIF150 R2022 на Ozon