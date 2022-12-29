Защищенные смартфоны, которые не стыдно купить, распродают со скидкой

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Кирилл Пироженко 0

Когда кто-то говорит про защищенные устройства, что вы представляете прежде всего? Скорее всего, это огромные неподъемные кирпичи, в которых из функций есть молоток, а на экран нельзя взглянуть без слез. Какое-то время назад так и было. Но мы нашли для вас защищенные смартфоны, которые оснащены нормальным набором возможностей. Главное для многих — это приятный внешний вид. Хоть устройства и имеют хороший уровень защиты, они все равно выглядят очень аккуратно.

Защищенные смартфоны, которые не стыдно купить, распродают со скидкой. Защищенные смартфоны тоже могут неплохо выглядеть. Фото.

Защищенные смартфоны тоже могут неплохо выглядеть.

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Но помимо защиты, в каждой из моделей есть качественная камера, хороший экран, вполне производительный процессор и емкий аккумулятор. Все это говорит о том, что ими можно спокойно пользоваться не только в сложных условиях, но и в повседневной жизни. Смотрим на защищенные смартфоны IIIF150 Air 1, IIIF150 B1 Pro и IIIF150 R2022 и определяем, какой из них лучше купить.

Недорогой защищенный смартфон

Все смартфоны IIIF150 можно очень просто разделить по стоимости и характеристикам. Если вам важна именно защита, а все остальные моменты не имеют принципиального значения, то следует обратить внимание на IIIF150 Air 1. В нем вы получите большой 6,5 дюймовый FHD+ экран со стандартной частотой обновления 60 Гц, процессор MediaTek G37, аккумулятор на 5000 мАч, трехсекционную LED вспышку, которую можно использовать в качестве фонарика.

Недорогой защищенный смартфон. С первого взгляда даже и не скажешь, что смартфон защищенный. Фото.

С первого взгляда даже и не скажешь, что смартфон защищенный.

Помимо этого, следует обратить внимание на наличие NFC, благодаря которому вы без проблем сможете использовать Mir Pay для бесконтактной оплаты и защиты сразу по трем стандартам:

  • IP68 — полная пыленепроницаемость и погружение в воду на 1 метр не более чем на 30 минут.
  • IP69K — дополнительная защита от высокого давления и температур.
  • IP69К/MIL-STD-810G — высокий стандарт защиты, который позволяет использовать телефон в экстремальных условиях.

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Благодаря совокупности этих трех стандартов смартфон можно считать реально неубиваемым. Как вы думаете, сколько за все это придется заплатить? Всего 12 990 рублей за версию 6+64 Гб. При этом смартфон поддерживает работу двух сим-карт и карты памяти. Это позволит не париться о том, что у вас неожиданно может закончиться место.

Купить IIIF150 Air 1 на Ozon

Купить IIIF150 Air 1 на Wildberries

Защищенный смартфон с мощным аккумулятором

Ну а что, если хочется чего-нибудь поинтереснее по возможностям? Тогда я предлагаю вам присмотреться к смартфону IIIF150 B1 Pro. Он оснащен таким же, как и IIIF150 Air 1, большим 6,5 дюймовым FHD+ экраном с частотой обновления 60 Гц, процессором MediaTek G37 и, конечно же, защитой по трем стандартам: IP68, IP69K и MIL-STD-810G. Что же в этом смартфоне такого примечательного, ведь все характеристики совпадают? Самым главным отличием здесь является огромный аккумулятор на 10 000 мАч. Да, я не опечатался. Производитель действительно засунул в этот смартфон отличную батарею.

Защищенный смартфон с мощным аккумулятором. Очень прикольный цвет. Если вам надоели черные и белые телефоны, то это будет отличный выбор. Фото.

Очень прикольный цвет. Если вам надоели черные и белые телефоны, то это будет отличный выбор.

Она позволит несколько дней не париться о зарядке и оставаться на связи даже в самых сложных условиях. Отдельно следует выделить и камеру с системой ночного видения. С помощью нее даже в полной темноте получится зафиксировать все, что потребуется. А для тех, кто хочет получить смартфон нестандартного цвета, производитель предусмотрел вариант Wild Orange. Благодаря ярким вставкам вы легко найдете смартфон, даже если куда-то его уроните. А еще один дисплей на задней панели позволит не пропустить важные уведомления.

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По стоимости здесь все тоже очень приятно. За версию 6+128 Гб просят всего 14 990 рублей. И здесь, также как и в IIIF150 Air 1, поддерживаются две сим-карты и карта памяти, что позволит легко расширить имеющуюся память в случае нехватки.

Купить IIIF150 B1 Pro на Wildberries

Мощный защищенный смартфон

Мощный защищенный смартфон. Цвет Volcanic смотрится тоже очень неплохо. Фото.

Цвет Volcanic смотрится тоже очень неплохо.

А для тех, кто предпочитает топовые характеристики, в линейке у производителя тоже есть отдельная модель — IIIF150 R2022. Здесь большой экран 6,78 дюймов с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Размер экрана здесь больше даже чем у некоторых флагманских смартфонов. За производительность отвечает процессор MediaTek Helio G95, которого хватит для большинства стандартных задач. Чтобы смартфон неожиданно не разрядился, его оснастили аккумулятором на 8300 мАч. Что в совокупности с Android 11 дает хорошее время работы.

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Мощный защищенный смартфон. Все цвета, в которых доступен F150 R2022. Фото.

Все цвета, в которых доступен F150 R2022.

Здесь такая же защита по трем стандартам: IP68, IP69K и MIL-STD-810G. Поэтому вы можете не переживать за целостность своего устройства даже в самых сложных условиях эксплуатации. А камера с возможностью ночного видения позволит делать снимки даже в полной темноте. IIIF150 R2022 доступен в трех разных цветах и двух объемах памяти. Цвет Alpine с объемом памяти 8+256 Гб продается по цене 19 990 рублей, а цвета Volcanic или Sahara с памятью 8+128 Гб можно приобрести за 18 990 рублей. Если же этой памяти вам не хватит, то всегда можно дополнительно установить флешку, и тогда проблем с количеством свободного места точно не возникнет.

Купить IIIF150 R2022 на Ozon

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