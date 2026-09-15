Я постоянно слежу за выходом новых процессоров для смартфонов, и сегодня меня порадовала компания MediaTek, которая выпустила Dimensity 9600 Pro — свежий флагманский чип для Android. Это первый процессор MediaTek на 2-нм техпроцессе, хотя ранее подобное решение анонсировала Samsung. Но из-за особенностей производства именно MTK претендует на звание самого мощного мобильного чипа среди Android-устройств прямо сейчас. Разбираю, что это за процессор, что он даёт на практике и в каких смартфонах появится осенью.

Что такое 2 нм и зачем это нужно

Начну с простого объяснения, потому что цифры без контекста мало что говорят. Внутри любого процессора — миллиарды крошечных переключателей, называемых транзисторами. Чем они меньше, тем больше их помещается на одном чипе — и тем быстрее и экономнее работает процессор. Размер транзисторов измеряется в нанометрах: прошлый Dimensity 9500, который установлен в моём основном смартфоне vivo X300, делался по 3-нм технологии, новый Dimensity 9600 Pro — по 2-нм.

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Что это даёт на практике относительно 3-нм чипов:

+14% производительности при той же задаче;

при той же задаче; −23% потребления энергии — смартфон меньше греется и дольше живёт на одном заряде;

— смартфон меньше греется и дольше живёт на одном заряде; больше транзисторов — их здесь более 33 миллиардов.

То есть Dimensity 9600 Pro одновременно и мощнее своего предшественника, и экономнее в плане потребления энергии, что особенно важно для владельцев смартфонов.

Как устроен новый процессор — без лишних терминов

Процессор состоит из нескольких блоков, каждый отвечает за своё:

Два самых быстрых ядра работают на частоте 4.55 ГГц — это новый рекорд для мобильных процессоров MediaTek.

работают на частоте 4.55 ГГц — это новый рекорд для мобильных процессоров MediaTek. Следующие три — на 4.35 ГГц.

— на 4.35 ГГц. Последние три — на 3.1 ГГц для фоновых задач.

Относительно предыдущего поколения однопоточная производительность выросла на 17%, многопоточная — на 15%. Что это значит для пользователя: приложения открываются быстрее, интерфейс плавнее, тяжёлые задачи выполняются без ощутимых задержек. Память использует новый стандарт LPDDR6, который работает на 33% быстрее LPDDR5X. Накопитель UFS 5.0 — в два раза быстрее предыдущего поколения. Это ощущается при записи видео, работе с большими файлами и установке приложений.

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Графика (GPU) представлена 12-ядерным Mali G2 Ultra NX: он стал на 27% быстрее и на 24% экономнее по сравнению с видеоускорителем из Вшьутышен 9500. Справляется с играми даже на экранах с частотой 185 Гц — именно поэтому новые флагманы на этом чипе получат экраны такой частоты. Поддерживается трассировка лучей третьего поколения — более реалистичное освещение в играх. Наконец, процессор поддерживает съёмку видео в формате 4K при 240 fps и 4K при 120 fps в формате Log — это профессиональный стандарт видеосъёмки. Ещё поддерживается новый формат сжатия H.266 — качество лучше, файлы меньше.

Какие смартфоны первыми получат Dimensity 9600 Pro

Несколько производителей уже официально подтвердили использование нового чипа в своих ближайших флагманах.

vivo X500 Pro и X500 Pro Max — первые смартфоны в мире на Dimensity 9600 Pro, презентация 21 сентября 2026 года. vivo совместно с MediaTek разработала технологию AP Demura 2.0 — выравнивание яркости экрана на уровне чипа. Плюс поддержка 4K видео при 120 fps с 10-bit Log выводом прямо из смартфона. Подробнее о линейке — в нашем тексте об анонсе vivo X500.

— первые смартфоны в мире на Dimensity 9600 Pro, презентация 21 сентября 2026 года. vivo совместно с MediaTek разработала технологию AP Demura 2.0 — выравнивание яркости экрана на уровне чипа. Плюс поддержка 4K видео при 120 fps с 10-bit Log выводом прямо из смартфона. Подробнее о линейке — в нашем тексте об анонсе vivo X500. OPPO Find X10 Pro Max — презентация 22 сентября. OPPO добавила собственную технологию Tide Engine для одновременной работы с ИИ-задачами и высокочастотными играми. Обещают до 8 часов непрерывной игры на полной частоте кадров в тяжёлых играх. Батарея 8000 мАч на основе сферического кремния-углерода.

Остальные флагманы 2026 года будут использовать аналог Dimensity 9600 Pro от Qualcomm — Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Xiaomi 18 Pro ожидается в конце сентября 2026 года. Также по имеющимся данным чип получат: iQOO 16 (29 сентября) и OnePlus 16 (в октябре).

Стоит ли покупать смартфон на новом чипе

Если вы сейчас пользуетесь смартфоном на Dimensity 9500 — разница будет заметной, особенно в играх, видеосъёмке и автономности. Если на Snapdragon 8 Elite Gen 5 — сложнее сказать: Qualcomm и MediaTek сейчас идут примерно вровень, и реальная разница в повседневном использовании минимальна.

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Главный аргумент в пользу Dimensity 9600 Pro — энергоэффективность. Снижение потребления на 37-61% в CPU-задачах по сравнению с Dimensity 9500 — это не маркетинг, а инженерный результат перехода на 2 нм. Смартфон на этом чипе при равной батарее будет жить дольше, чем на предыдущем поколении. Актуальные новости о новинках на Dimensity 9600 Pro публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.