Я постоянно слежу за выходом новых процессоров для смартфонов, и сегодня меня порадовала компания MediaTek, которая выпустила Dimensity 9600 Pro — свежий флагманский чип для Android. Это первый процессор MediaTek на 2-нм техпроцессе, хотя ранее подобное решение анонсировала Samsung. Но из-за особенностей производства именно MTK претендует на звание самого мощного мобильного чипа среди Android-устройств прямо сейчас. Разбираю, что это за процессор, что он даёт на практике и в каких смартфонах появится осенью.

Польза процессора Dimensity 9600 Pro для смартфонов

Польза процессора Dimensity 9600 Pro для смартфонов

Что такое 2 нм и зачем это нужно

Начну с простого объяснения, потому что цифры без контекста мало что говорят. Внутри любого процессора — миллиарды крошечных переключателей, называемых транзисторами. Чем они меньше, тем больше их помещается на одном чипе — и тем быстрее и экономнее работает процессор. Размер транзисторов измеряется в нанометрах: прошлый Dimensity 9500, который установлен в моём основном смартфоне vivo X300, делался по 3-нм технологии, новый Dimensity 9600 Pro — по 2-нм.

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Что это даёт на практике относительно 3-нм чипов:

  • +14% производительности при той же задаче;
  • −23% потребления энергии — смартфон меньше греется и дольше живёт на одном заряде;
  • больше транзисторов — их здесь более 33 миллиардов.

То есть Dimensity 9600 Pro одновременно и мощнее своего предшественника, и экономнее в плане потребления энергии, что особенно важно для владельцев смартфонов.

Как устроен новый процессор — без лишних терминов

Строение процессора Dimensity 9600 Pro

Строение процессора Dimensity 9600 Pro

Процессор состоит из нескольких блоков, каждый отвечает за своё:

  • Два самых быстрых ядра работают на частоте 4.55 ГГц — это новый рекорд для мобильных процессоров MediaTek.
  • Следующие три — на 4.35 ГГц.
  • Последние три — на 3.1 ГГц для фоновых задач.

Относительно предыдущего поколения однопоточная производительность выросла на 17%, многопоточная — на 15%. Что это значит для пользователя: приложения открываются быстрее, интерфейс плавнее, тяжёлые задачи выполняются без ощутимых задержек. Память использует новый стандарт LPDDR6, который работает на 33% быстрее LPDDR5X. Накопитель UFS 5.0 — в два раза быстрее предыдущего поколения. Это ощущается при записи видео, работе с большими файлами и установке приложений.

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Графика (GPU) представлена 12-ядерным Mali G2 Ultra NX: он стал на 27% быстрее и на 24% экономнее по сравнению с видеоускорителем из Вшьутышен 9500. Справляется с играми даже на экранах с частотой 185 Гц — именно поэтому новые флагманы на этом чипе получат экраны такой частоты. Поддерживается трассировка лучей третьего поколения — более реалистичное освещение в играх. Наконец, процессор поддерживает съёмку видео в формате 4K при 240 fps и 4K при 120 fps в формате Log — это профессиональный стандарт видеосъёмки. Ещё поддерживается новый формат сжатия H.266 — качество лучше, файлы меньше.

Какие смартфоны первыми получат Dimensity 9600 Pro

vivo 500, который первым получит Dimensity 9600 Pro

vivo 500, который первым получит Dimensity 9600 Pro

Несколько производителей уже официально подтвердили использование нового чипа в своих ближайших флагманах.

  • vivo X500 Pro и X500 Pro Max — первые смартфоны в мире на Dimensity 9600 Pro, презентация 21 сентября 2026 года. vivo совместно с MediaTek разработала технологию AP Demura 2.0 — выравнивание яркости экрана на уровне чипа. Плюс поддержка 4K видео при 120 fps с 10-bit Log выводом прямо из смартфона. Подробнее о линейке — в нашем тексте об анонсе vivo X500.
  • OPPO Find X10 Pro Max — презентация 22 сентября. OPPO добавила собственную технологию Tide Engine для одновременной работы с ИИ-задачами и высокочастотными играми. Обещают до 8 часов непрерывной игры на полной частоте кадров в тяжёлых играх. Батарея 8000 мАч на основе сферического кремния-углерода.

Остальные флагманы 2026 года будут использовать аналог Dimensity 9600 Pro от Qualcomm — Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Xiaomi 18 Pro ожидается в конце сентября 2026 года. Также по имеющимся данным чип получат: iQOO 16 (29 сентября) и OnePlus 16 (в октябре).

Стоит ли покупать смартфон на новом чипе

Если вы сейчас пользуетесь смартфоном на Dimensity 9500 — разница будет заметной, особенно в играх, видеосъёмке и автономности. Если на Snapdragon 8 Elite Gen 5 — сложнее сказать: Qualcomm и MediaTek сейчас идут примерно вровень, и реальная разница в повседневном использовании минимальна.

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Главный аргумент в пользу Dimensity 9600 Pro — энергоэффективность. Снижение потребления на 37-61% в CPU-задачах по сравнению с Dimensity 9500 — это не маркетинг, а инженерный результат перехода на 2 нм. Смартфон на этом чипе при равной батарее будет жить дольше, чем на предыдущем поколении. Актуальные новости о новинках на Dimensity 9600 Pro публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.