5 лучших приложений с компасом на Андроид

Сегодня практически каждый человек пользуется приложением карт на своем смартфоне, чтобы добраться из пункта «А» в пункт «Б». Но у подобного рода программ есть несколько недостатков. Во-первых, определение местоположения происходит за счет нескольких датчиков (GPS, Bluetooth и интернет), что негативным образом сказывается на автономности устройства. Во-вторых, далеко не везде есть интернет, помогающий увеличить точность. Поэтому в некоторых ситуациях (например, во время похода в лес) более правильным является использование компаса на Андроид.

Бесплатный компас на Андроид

Скачать Compass

Открывает наш список компас на Андроид, разработанный студией melon soft. Пользователи загрузили приложение более 10 миллионов раз и поставили ему среднюю оценку 4,6 балла, что является довольно высоким результатом для Google Play.

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Несмотря на то, что программа переведена на русский язык, стороны света на компасе представлены латинскими буквами, поэтому есть смысл в очередной раз напомнить их обозначение:

N (North) — Север;

S (South) — Юг;

W (West) — Запад;

E (East) — Восток.

Кроме вашего положения относительно различных сторон света приложение компас для Андроид показывает влияние магнитного поля (Magnetic Field) на точность измерений. В идеале значение должно быть в районе 100, но в помещении оно предсказуемо уменьшается. Также программа демонстрирует все отклонения компаса и предлагает ряд настроек для кастомизации прибора.

Компас на Андроид на русском языке

Скачать Compass For Maps

Если вас смущают англоязычные названия сторон света, предлагаю скачать компас на Андроид от студии One Software App. Все пункты меню здесь переведены на русский язык, а среди дополнительных функций в приложении есть даже направление киблы, что будет полезно каждому мусульманину.

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Также в программу интегрированы карты Google, а еще приложение умеет измерять площадь выделенной вами местности и подсчитывать расстояние от одной точки до другой. Если вы активируете GPS, то помимо прочего сможете увидеть свое местоположение на карте.

Компас для телефона Андроид

Скачать Digital Compass

Визуально следующее приложение похоже на компас melon soft, но оно разработано студией KTW Apps. Эта программа тоже насчитывает свыше 10 миллионов скачиваний в Google Play со средней оценкой 4,3 балла. Утилита показывает и направление сторон света, и магнитное поле, и ваши точные координаты. Разумеется, при условии, что на смартфоне активирован GPS.

Отклонение компаса поможет определить встроенный уровень, а местоположение — карты Google. Еще в приложении доступны все необходимые инструменты для калибровки компаса, чтобы точность измерений была выше. Наконец, вы можете оформить донат для разработчиков, который не только поможет поддержать программистов, но и избавит вас от рекламы (впрочем, она появляется крайне редко).

Бесплатный компас на телефон

Скачать Compass Steel 3D

Следом в нашем списке идет еще одно приложение компас для Андроид на русском языке, разработанное небольшой студией SimplyWerx. Это вариант для тех, кто хочет получить не просто прибор для ориентации на местности, а еще и максимально наглядную программу. После запуска Compass Steel вы увидите 3D-визуализацию компаса, которая поможет вам ровно держать измерительный прибор.

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При использовании приложения владельцам смартфонов доступно несколько интересных функций. Так, программа использует 2 режима компаса в телефоне (на основе истинного и магнитного севера). Кроме того, приложение показывает положение Солнце и Луны и предлагает несколько цветовых тем на выбор при полном отсутствии какой-либо рекламы.

Скачать компас на телефон

Скачать Compass

Завершает нашу подборку, возможно, самый удобный компас на телефон Андроид. Приложение студии NixGame, занимающейся разработкой самых разных бытовых инструментов для мобильных устройств, переведено на русский язык и обладает простым интерфейсом. Все, что вам может потребоваться, уже выведено на главный экран:

компас;

магнитное поле;

текущее местоположение;

скорость перемещения.

Также программа позволяет определить азимут и высоту, на которой вы находитесь. Нажав на иконку в виде знака вопроса, пользователь может получить дополнительную информацию о калибровке компаса и решении распространенных проблем.

Бонус: компас на телефоне без скачивания

Стоит заметить, что компас в телефоне есть по умолчанию практически на каждом устройстве. К примеру, на смартфонах Xiaomi соответствующее приложение прячется в папке «Инструменты», расположенной на главном экране. Также свой компас онлайн на телефоне доступен в Google Картах и в массе других подобных программ для ориентации на местности. Поэтому вам не обязательно скачивать на мобильное устройство дополнительный софт.

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Если подобного приложения не найдется, а места на внутреннем накопителе для установки программы тоже не будет, введите в поисковике запрос «компас онлайн» и перейдите по первой попавшейся ссылке.