Epic Games делает своего конкурента App Store и Google Play

Альтернативные магазины приложений – норма для Android. Несмотря на то что официальной площадкой дистрибуции софта для мобильной ОС Google является Google Play, компания не чинит пользователям препятствий для загрузки ПО из альтернативных источников. Возможно, ей это не очень нравится, но она терпит, исправно поддерживая статус Android как открытой платформы. Поэтому у нас есть возможность скачивать приложения хоть из APKMirror, хоть из APKPure, хоть из F-Droid. Но теперь свой магазин приложений надумала сделать Epic Games, и это действительно интересно.

Осторожно: даже топовые приложения из Google Play могут быть опасны

Epic Games Store существует уже давно. Правда, до недавнего времени он был исключительно каталогом с компьютерными играми. Но, посвящая себя только десктопным играм, Epic Games теряла обширный рынок программного обеспечения, что при наличии готового магазина было совершенно нерационально ни с точки зрения перспектив развития, ни с точки зрения заработка. Поэтому студия приняла решение начать расширять ассортимент Epic Games Store, начав планомерно добавлять туда в дополнение к играм ещё и приложения.

Приложения в Epic Games Store

Первым сторонним приложением, не связанным с играми, которое появилось в Epic Games Store, стало приложение музыкального сервиса Spotify. Его уже можно скачать по этой ссылке. Правда, пока в каталоге доступна только десктопная версия приложения, а не мобильная. Появится ли она там в будущем, не очень понятно. Единственное, что сказал Тим Суини, гендиректор Epic Games, так это то, что Epic Games Store – это теперь не просто площадка распространения игр, а нечто гораздо-гораздо большее.

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На мой взгляд, если бы Epic Games превратила Epic Games Store в универсальный магазин приложений, где были бы доступны в том числе мобильные приложения, это была бы настоящая победа. Ну, смотрите сами. У студии уже есть какой-никакой авторитет, а её игры пользуются популярностью. Если бы она начала пиарить его как альтернативу App Store и Google Play, на волне хайпа с комиссиями это был бы неплохой шаг, который бы обеспечил каталогу Epic неплохой прирост аудитории.

Лучший аналог Google Play

Всё, что нужно для популярности, — это привлечь разработчиков, которым, думаю, не составило бы труда разместить свой софт ещё на одной площадке в дополнение к Google Play. А чтобы ещё и удержать их, то снизить ставки комиссии до 5-7% против 15-30% в App Store и Google Play. Ведь, несмотря на то что на Android доступна масса магазинов приложений, большинство из них воспринимаются пользователями как пиратские каталоги, поскольку практически всегда предлагают скачивать бесплатно APK-файлы, изъятые из обычных приложений.

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Вообще, вариантов популяризации Epic Games Store действительно немало. Помимо того, чтобы превратить его в магазин приложений для Android с официальным софтом, есть ещё вариант предложить пользователям услугу облачного гейминга. Вы только посмотрите, сколько их развелось за последнее время: Microsoft xCloud, Amazon Luna, GeForce Now, Google Stadia и др. Думаю, если бы Epic Games захотела, она могла бы захватить рынок мобильного софта и игр, составив неплохую конкуренцию многим компаниям, в том числе – что, пожалуй, важнее всего – Google.