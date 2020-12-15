Суд в России впервые обязал Google удалить из Google Play пиратское приложение

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Иван Кузнецов 0

Google Play может по праву считаться свободным каталогом. Во всяком случае, по сравнению с App Store он именно таковым был, есть и – хотелось бы в это верить – будет. Всё-таки более либеральные правила размещения и менее строгий контроль разработчиков сделали своё дело, и в Google Play появилась масса таких приложений, которые на пушечный выстрел не подпустили бы к App Store. Но в любой идиллии иногда наступает пора неудач. Именно так и произошло с магазином приложений Google, который обязали подчистить пиратский софт.

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14 декабря Московский городской суд вынес постановление, обязывающее Google заблокировать Google Play приложение Music Downloader – Free MP3 Downloader за пиратскую деятельность. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу суда. Суд, рассмотрев иск музыкального лейбла S.B.A. Music Publising, входящего в состав медиахолдинга Warner Music Russia, счёл приложение нарушающим авторские права. Таким образом, постановление стало первым в России судебным решением, применяющим на практике новый закон о защите авторских прав.

Загрузка музыки на Android

Music Downloader

Это то самое приложение, которое Google должна была заблокировать (читай удалить)

Несмотря на постановление суда о блокировке приложения Music Downloader – Free MP3 Downloader, по состоянию на вечер 15 декабря оно по-прежнему доступно в Google Play. В принципе, не исключено, что в каталоге к загрузке предлагается приложение со схожей функциональностью и идентичным названием, поскольку там такая практика считается нормой, но, скорее всего, приложение то, просто Google ещё его не удалила. Дело в том, что закон, которым руководствовался суд, обязывает владельца каталога оповестить разработчика о нарушении прав и только в случае неисполнения требований по устранению нарушений – удалить его.

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Вообще этот случай можно считать беспрецедентным, потому что Google никогда прежде не приходилось удалять пиратский контент из Google Play. Приложения-клоны, трояны и прочий софт, нарушающий правила, — да, но не пиратский. По этой причине фирменный магазин приложений поискового гиганта мог считаться пристанищем пиратов, которые могли без проблем скачивать музыку отовсюду и сохранять её себе на смартфон, не уплачивая за неё денег ни правообладателям, ни авторам, ни кому-либо ещё.

Пиратские приложения на Android

Google Play

Google могла бы поспособствовать правообладателям, но ей это не нужно

Впрочем, у разработчиков есть возможность обойти иск по формальным основаниям, поэтому пользователям-пиратам пока беспокоиться не о чем. Процессуальная сторона дел, подобных этому, такова, что суд требует правообладателя прописывать в иске название приложения, нарушающего авторские права. Но, если разработчик переименует свою программу, изменив в ней хотя бы один знак препинания или букву, то иск будет признан ничтожным. В результате правообладателям нужно будет подавать повторный иск с уточнённым названием приложения, а это, как вы понимаете, может продолжаться бесконечно.

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Можно ли что-то с этим сделать? Очевидно, что да. Та же Google может отследить историю изменения названий приложения, а так же разработчика, а затем выполнить то, что от неё требуют. Другое дело – нужно ли это самой Google. Ведь если так будет продолжаться, то, во-первых, она начнёт получать меньше денег в виде комиссионных сборов, а, во-вторых, рискует потерять интерес части пользователей к Google Play, который считается пристанищем пиратов и пиратского софта, распространяемого без ограничений.

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