Google наконец сделает ночную тему в Chrome на Android полноценной

Несмотря на то что одно время ночная тема образовала вокруг себя целый культ, сейчас страстный интерес пользователей к этому явлению как-то поутих. Можно было подумать, что все разработчики уже добавили ночную тему в свои приложения, однако это не так. Просто этот тренд, как и любой другой, имел ограниченный срок «годности», а по его истечении просто перестал привлекать внимание. Однако то, что одним казалось просто временной тенденцией, для других было долгосрочным проектом. Например, для Google, которая всё ещё не закончила развивать ночные темы в своих приложениях и сервисах.

Google добавила в Chrome функцию группировки вкладок. Как включить

Google работает над расширением охвата ночной темы в Chrome для Android. Если раньше пользователям браузера предлагалось перевести в тёмные цвета только его интерфейс, то с выходом одного из ближайших обновлений, ночной режим будет распространяться и на содержимое веб-страниц, которое раньше имело тот цвет, который для него установили разработчики. Это сделает веб-сёрфинг в условиях недостаточного освещения более комфортным, поскольку снизит нагрузку на глаза пользователей, а также позволит сэкономить ресурс аккумулятора на смартфонах с AMOLED-экранами.

Как включить ночную тему в Chrome для сайтов

Да, продвинутые пользователи знают, что в экспериментальном меню Google Chrome был параметр #enable-force-dark, который позволял затемнять не только интерфейс, но и сам контент. Однако из-за отсутствия должной оптимизации его активация могла привести к неправильному отображению некоторых элементов, а также попросту сбить вёрстку. Поэтому применять данный механизм на практике многие не решались – ведь если ночная тема препятствует комфортному веб-сёрфингу, какой вообще в ней может быть смысл? Теперь такого не будет.

12 скрытых возможностей Google Chrome на Android

На первых порах включить ночную тему для содержимого веб-страниц в Chrome будет можно только через экспериментальное меню. Очевидно, это связано с тем, что Google всё ещё до конца не уверена в степени оптимизации нововведения, а потому предлагает экспериментировать с ним только продвинутым пользователям. Ведь предполагается, что рядовые не только не полезут включать что-то в скрытом меню настроек, но даже не знают о том, как туда попасть. Впрочем, если вы относитесь к таковым, но очень хотите, вот вам инструкция:

Как открыть скрытое меню в Chrome

Запустите Chrome и в адресной строки пропишите адрес chrome://flags;

Вы попадёте в меню с флагами, или экспериментальными параметрами, которые неактивны по умолчанию;

В поисковой строке экспериментального меню пропишите enable-android-dark-search;

Напротив параметра откройте выпадающее меню и выберите Enabled;

Затем дождитесь, пока внизу появится кнопка Relaunch, и нажмите на неё для перезагрузки браузера – после этого ночная тема должна начать действовать и в веб-страницах.

Когда выйдет обновление Google Chrome

На данный момент новый параметр доступен только в тестовой версии Google Chrome, но, как показывает практика, в течение пары недель он должен появиться и в традиционной. Это необязательно должно произойти именно с выходом обновления в Google Play – Google имеет привычку распространять апдейты и мелкие патчи с экспериментальными функциями тайно. Для этого компания просто применяет необходимые изменения у себя на серверах и в приложениях появляются нужные ей функции независимо от содержания.

Какой функции мне не хватает в Google Chrome

А вот когда ночная тема для веб-страниц будет включена в Chrome для Android по умолчанию, не очень понятно. Скорее всего, Google понадобится для этого несколько месяцев. Поэтому я бы сделал ставку на то, что компания выпустит соответствующее нововведение не раньше августа. Именно на этот месяц, если помните, у поискового гиганта запланирован релиз нового механизма блокирования баннерной рекламы, который должен снизить нагрузку, оказываемую браузером на процессор, и, соответственно, повысить время автономной работы.