Google позволит веб-приложениям работать на Android наравне с обычными

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Иван Кузнецов 1

Разработчики уже давно пытаются найти альтернативу современным мобильным приложениям. Что они только ни придумывали. Одни пытались создавать облачные версии популярных программ и игр, чтобы вся нагрузка по обработке ложилась не на смартфон, а на удалённые сервера по типу стриминга. Другие создавали облегченные версии обычных приложений. Однако более или менее приблизиться к формату традиционного софта по уровню удобства и функциональности удалось только прогрессивным веб-приложениям, которые на Android пользуются большой популярностью, а теперь стали ещё лучше.

PWA могут заменить традиционные приложения, и Google, кажется, совсем не против

Прогрессивные веб-приложения, или, как их ещё называют, PWA (Progressive Web Apps) – это, по сути, обычный веб-сайт, который особым образом подогнали под требования, предъявляемые к приложениям. Они не только подстраивают свой интерфейс, прячут адресную строку и работают в отсутствие интернета, но и присылают уведомления, и даже накапливают кэш, чтобы быстрее обрабатывать повторяющиеся команды. Отличительная особенность веб-приложений состоит в том, что их не надо скачивать, а потому им не требуется отдельный магазин приложений, хотя, откровенно говоря, есть и такие.

Веб-приложения на Android

Иконки обычных приложений и PWA абсолютно идентичны

Android получит продвинутую поддержку прогрессивных веб-приложений уже в ближайшем будущем. Об этом заявил веб-разработчик Google Томас Штейнер. Они позволят пользователю создавать отдельные ярлыки на рабочем столе. Раньше такая возможность была доступна только традиционным приложениям, да и то, только тем, чьи разработчики озаботились добавлением специального механизма. Впрочем, в случае с веб-приложениями будет то же самое – их создателям придётся самостоятельно добавить функцию создания ярлыков.

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Если вы понятия не имеете, что такое ярлыки, то постараюсь объяснить в двух словах. Они представляют собой такие же пиктограммы, как и у приложений, к которым они относятся, но при этом их запуск переносит вас к конкретным разделам этих приложений либо их функциям. Это сделано для того, чтобы пользователь мог иметь быстрый доступ к тем или иным возможностям установленных программ без необходимости запускать их и искать то, что ему нужно, тратя на это лишнее время.

Зачем нужны прогрессивные веб-приложения

Справа — обычное приложение Twitter, а слева — PWA

Поддержка ярлыков прогрессивными веб-приложениями, как ни странно, будет не системным обновлением, а станет частью следующей версии Google Chrome, которая выйдет уже в июне. Это связано с тем, что обеспечивает функционирование PWA именно веб-браузер, поскольку само PWA, если помните, является обычной веб-страницей, которую просто специальным образом адаптировали для работы в формате приложения, лишив характерных элементов сайта вроде поисковой строки, механизма скроллинга и т.д.

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Насколько это важно? На самом деле очень важно. Несмотря на то что пока прогрессивные веб-приложения не пользуются особой популярностью, это крайне перспективный продукт, который обладает рядом неоспоримых преимуществ перед традиционным софтом:

Чем PWA лучше обычных приложений

  • PWA занимают значительно меньше свободного пространства в памяти смартфона;
  • PWA хоть и сохраняют кэш, но делают это не так размашисто, как традиционные приложения;
  • Зачастую PWA могут иметь даже более широкий набор функций, чем традиционные приложения;
  • PWA не нужен магазин приложений, а значит, в теории они способны сделать необязательным Google Play;
  • PWA имеют точно такие же пиктограммы на рабочем столе, как и обычные приложения из Google Play;
  • PWA обладают совершенно идентичным с традиционными приложениями интерфейсом;
  • PWA не привязаны к определённой операционной системе, что делает их кросс-платформенными.

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Как видите, преимуществ у PWA действительно много. В первую очередь их должны оценить владельцы устройств начального уровня, которые ценят в приложениях именно легковесность. Однако, на мой взгляд, своё внимание на них могла бы обратить и Huawei, которая ищет способы вернуть своим пользователям доступ к Instagram, Facebook и WhatsApp, чей разработчик ну никак не хочет размещать их в AppGallery. Поэтому при должном упорстве игроков рынка из PWA можно сделать реальную и куда более сильную альтернативу традиционному софту. Странно, что Google совсем не против.

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1 комментарий Оставить свой

  1. DarkLion

    Но минусом я бы записал скорость работы и отклика.Скачивая приложение мы получаем полный интерфейс со всеми его анимациями и переключалками в комплекте.
    В веб версии это все будет подгружаться не так плавно и спустя небольшой промежуток времени

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