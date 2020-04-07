Android – операционная система чрезвычайно многогранная, а потому и проблемы, с которой сталкиваются её пользователи, зачастую не имеют универсального решения. Даже такая банальная ситуация, как сбои в работе установленных приложений, может быть решена несколькими разными способами. Сказывается и фрагментация, к которой привело обилие разных версий ОС и кастомных оболочек, зачастую функционирующих совершенно не так, как чистый Android, и подход самой Google к наполнению Google Play софтом, который многие разработчики не адаптируют даже под самые популярные устройства, не говоря уже об аппаратах от малоизвестных брендов.

Почему я никогда не закрываю приложения на Android и вам не советую

Как удалить кэш приложения на Android

Несмотря на то что сам я никогда не чищу кэш на Android, ходят легенды, что иногда – в ночь на Ивана Купала – он может переполняться и препятствовать запуску приложений. Конечно, это мало похоже на правду, да и у меня за почти десятилетнюю практику использования Android такого никогда не было. Однако Google рекомендует перво-наперво очистить кэш, если вдруг вы обнаружили, что приложение, которое вчера работало, сегодня вдруг не запускается или работает со сбоями, например, испытывая самопроизвольные вылеты.

Для этого перейдите в «Настройки» — «Приложения»;

Отыщите в списке нужное и откройте его страничку;

Оттуда перейдите во вкладку «Память» и нажмите «Очистить кэш».

Некоторые приложения из AppGallery от Huawei не работают без Google Play

Лично мне такой метод ни разу не помогал, но Google настойчиво пихает его во все свои инструкции, а потому пренебрегать им я не посмел. Однако, если этот метод вам не помог, и вы хотите отыскать что-то более действенное, читайте дальше.

Как сбросить данные приложения на Android

Если после удаления кэша проблема не исчезла, а приложение как не запускалось, так и не запускается, вернитесь в ту же вкладку и попробуйте выполнить сброс данных. Как по мне, это более эффективный способ, однако – предупреждаю сразу – сработает он только в том случае, если вы уже какое-то время пользовались приложением. Со свежеустановленным софтом такой номер, скорее всего, не прокатит, поскольку у них ещё и сбрасывать-то нечего. Но поскольку помешать вам я не смогу в любом случае, пробуйте.

Перейдите в «Настройки» — «Приложения»;

Отыщите нужное приложение и откройте его страничку;

Оттуда перейдите в раздел «Память» и нажмите «Сброс».

Появились фальшивые приложения, которые обещают показать больных коронавирусом

Данное действие удалит все данные приложения, включая сохранённые файлы, базы данных, настройки, аккаунты и прочие сведения, будут удалены, что, по сути, вернёт его к изначальному виду. При этом удаления самой программы не произойдёт, просто всё будет выглядеть так, как будто вы установили её впервые. Мне, кажется, данный способ помог только однажды, и то – лишь с приложением, которое я скачал из интернета в виде APK-файла. А для тех, которые скачиваются из Google Play, есть и другие методы.

Не запускается приложение. Как исправить

Например, удаление и повторная установка. Как ни странно, но этот способ является самым эффективным из всех. Из-за постоянных экспериментов Google с методами загрузки софта, который разработчики делят на несколько компонентов, скачиваемых последовательно, иногда установка может производиться некорректно. Поэтому проще всего будет удалить приложение со смартфона, перейти в Google Play и скачать его повторно. Этот способ работает даже на iOS, что и говорить про Android.

На всякий случай также могу предложить попробовать скачать приложение в виде APK-файла из APKMirror и APKPure – просто откройте любой из этих сайтов, вбейте в поиске название приложения, скачайте его и установите. Оно встанет ровно так же, как если бы вы скачали его из Google Play. Понятия не имею, как это работает, но иногда одна и та же программа могла не работать после загрузки из Google Play, и при этом совершенно исправно функционировала, если я скачивал её со сторонних ресурсов. Правда, перед этим нужно разрешить загрузку из ненадёжных источников, ну и помните, что это может быть небезопасно.

Обновление тоже можно смело добавить в список эффективных способов. Я самолично столкнулся с этим на прошлой неделе, когда тестировал 3D-животных из Google на своём Honor View 20. Поначалу трёхмерный зверинец ни в какую не запускался, и я было решил, что дело в блокировках Google. Однако после того как я установил свежее обновление Chrome, всё заработало. Поэтому могу смело рекомендовать данный способ и вам. Просто перейдите в Google Play – «Мои приложения и игры» — «Обновления» и скачайте последний апдейт для проблемного приложения.

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Если ни один из описанных выше способов вам не помогает – а такое вполне может быть, — очевидно, что проблема на стороне разработчика. Практика показывает, что это случается чаще всего, в чём можно убедиться, почитав отзывы. Поэтому, если вам позарез нужно восстановить функциональность приложения, перейдите на его страницу в Google Play, найдите контакты разработчика и сообщите ему о проблеме. Я практически уверен в том, что ваше обращение не останется без внимания, поскольку разработчик в первую очередь заинтересован в том, чтобы его продукт работал исправно и приносил ему деньги.