Google Ассистент научился ждать ответа оператора по телефону за вас

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Иван Кузнецов 0

Google Ассистент – пожалуй, единственный голосовой помощник, который реально оправдывает своё название. Он действительно может помочь решить многие вопросы, которые даже продвинутым пользователям зачастую кажутся весьма сложными. Например, я с помощью Google Ассистента возвращаю приложения из Google Play, которые мне не понравились, перевожу деньги и выполняю много других задач. Но Google считает, что уже имеющихся умений помощника недостаточно и продолжает снабжать его новыми – на пользу нам с вами.

Ожидание звонка

Теперь вам не нужно будет слушать бесполезную музыку в ожидании ответа оператора

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На презентации Pixel 5 компания Google представила новый режим для Google Ассистента, который называется Hold for Me. В настоящее время он доступен только на смартфонах линейки Google Pixel, но со временем его планируется выпустить в общедоступный релиз. Видимо, поэтому новый режим не имеет русскоязычного названия, но его суть состоит в том, чтобы «висеть» за вас на проводе, когда вы пытаетесь дозвониться в службу поддержки какой-либо компании, и оповестить вас о том, что живой оператор снял наконец трубку.

Что такое Hold for Me на Android

Hold for Me

Hold for Me — функция, которая будет висеть на проводе за вас

Несмотря на то что Hold for Me работает на базе Google Ассистента, нововведение встроено в фирменное приложение «Телефон» от Google. Это было сделано для удобства пользователей, чтобы те могли включить режим ожидания прямо по факту звонка, а также чтобы приложение могло распознать бесплатный номер. То есть предложить ожидание при вызове частных абонентов, например, из вашего списка контактов Google Ассистент не сможет. Видимо, в Google считают, что в этом нет никакого смысла, поскольку обычные люди чаще всего отвечают довольно быстро.

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Hold for Me устроен довольно просто. Когда вы набираете номер компании, приложение «Телефон» распознаёт это и отображает на экране специальную кнопку. Нажатие на неё активирует режим ожидания, в котором Google Ассистент слушает гудки или музыкальную заставку. А, после того как живой оператор поднимет трубку и даст ответ, пришлёт уведомление вибрацией, звуком и анимацией на экране, чтобы пользователь взял телефон и начал разговор. В это время вы сможете заниматься своими делами и не тратить время зря.

Как узнать цель звонка на Android

Call Screen

Call Screen спросит за вас, кто вам звонит и зачем

На самом деле Google уже давно работает над интеграцией Google Ассистента с приложением «Телефон» и облегчением взаимодействия пользователей со звонками. Ранее компания представила функцию Call Screen, которая позволяет Google Ассистенту поднять трубку, прослушать, что говорят на том конце провода, и передать это в текстовом формате на экране. А совсем недавно в приложении «Телефон» появился механизм подтверждения цели звонков.

«Подтверждённые звонки», в отличие от Hold for Me и Call Screen доступны на всех устройствах.

  • Перейдите в приложение «Телефон» (скачать) и откройте контекстное меню;
  • Выберите «Настройки» и перейдите в раздел «АОН и спам»;
Подтверждённые звонки

Подтверждённые звонки уже доступны всем пользователям приложения «Телефон»

  • Здесь пролистайте список доступных параметров вниз;
  • Включите функцию «Подтверждённые звонки».

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Этот механизм анализирует номер телефона, добавочные цифры и, сверяясь с обширной базой данных, выдаёт предположение, откуда и с какой целью вас вызывают. Теперь вы ещё в момент вызова будете знать о цели звонка и сможете принять решение, отвечать на него или нет, заранее.

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