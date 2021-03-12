Гугл хром жрёт память? Установите последнее обновление

Основная претензия пользователей к Google Chrome всегда заключалась в повышенном ресурсопотреблении. Чрезмерный жор вычислительной мощности и памяти зачастую приводили к тому, что среднестатистическое устройство – независимо от операционной системы – едва ли могло выдержать больше 4-5 одновременно открытых вкладок. Но если на десктопных платформах это происходит из-за расширений, которые очень любят пользователи, то почему Chrome жрёт ресурсы как не в себя на мобильных ОС, было непонятно. Но, кажется, Google, знала, в чём дело.

Chrome жрёт оперативку? Google это исправит

В Chrome 89, который вышел в релиз неделю назад, произошли серьёзные изменения в особенностях работы браузера с доступными ресурсами. В первую очередь разработчики Google переработали систему распределения памяти устройства, на котором запускается Chrome. Для этого в браузер интегрировали систему PartitionAlloc, которая позволяет ему расходовать меньше ресурсов в одних и тех же задачах, нежели раньше.

Обновление Chrome 89

По словам разработчиков Google, которые работают над совершенствованием Chrome, после обновления браузер начал на 22% экономичнее расходовать память. Это позволяет освободить до 100 МБ с каждой открытой вкладки, а также сократить время загрузки, которое теперь составляет в среднем на 9-10% меньше, чем раньше. Соответствующие преобразования случились как с десктопной, так и с мобильной версией Google Chrome.

Однако для мобильных устройств изменения оказались чуть более заметными. Наконец-то Google решила как-то применить 8 ГБ оперативной памяти и больше, реализовав особую систему разгона, обеспечив таким устройствам загрузку на 8,5% быстрее и на 28% более плавную прокрутку. Этот механизм работает только на Android 10 и новее и только при условии, что доступный объём оперативной памяти равен или превышает 8 ГБ.

Google будет обновлять Chrome по-новому. Что изменится

Не сказать, что произошедшие как-то глобально разогнали Chrome, но в целом видно, что Google старается. Ведь за последние несколько месяцев компания внедрила в браузер ряд нововведений, направленных на повышение скорости его работы и сокращение ресурсопотребления.

Новые функции Google Chrome

Вот лишь самые основные:

Back and forward cache – механизм, который позволяет мгновенно загружать страницу при возврате назад, вытягивая её из кэша;

Таймер JavaScript – таймер, который отсчитывает время от последнего обращения к вкладке и замораживает её, если прошло больше минуты;

Freeze-Dried Tabs – инструмент, который как бы делает снимок экрана и загружает его в первую очередь, если страница тяжёлая;

IsolatedSplits – механизм, который поддерживает работу только тех веб-страниц, которые находятся в зоне видимости пользователя, что повышает скорость загрузки на 7%.

Почему я перестал пользоваться расширениями для Google Chrome

Очевидно, что с каждым обновлением Chrome становится только лучше. Да, ему всё ещё далеко до Safari, который работает на 50% быстрее. Но всё дело в том, что смотреть на браузер Apple не имеет никакого смысла. Он ориентирован только на собственные устройства компании и недоступен больше нигде. Поэтому Apple имеет возможность адаптировать его под строго определённый перечень сочетаний аппаратного обеспечения.

Google же приходится работать на более широкую аудиторию, и она физически не может адаптировать Chrome под все устройства в принципе. Поэтому избежать каких-то проблем в работе оказывается довольно сложно. Кто-то, вероятно, приведёт в пример Opera или Firefox, которые якобы работают лучше, чем Chrome, хоть и являются универсальными браузерами. Но всё дело в том, что они и близко не пользуются такой популярностью, и всем просто нет до них никакого дела.