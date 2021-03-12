Гугл хром жрёт память? Установите последнее обновление

  2. Темы
  3. Софт
Иван Кузнецов 0

Основная претензия пользователей к Google Chrome всегда заключалась в повышенном ресурсопотреблении. Чрезмерный жор вычислительной мощности и памяти зачастую приводили к тому, что среднестатистическое устройство – независимо от операционной системы – едва ли могло выдержать больше 4-5 одновременно открытых вкладок. Но если на десктопных платформах это происходит из-за расширений, которые очень любят пользователи, то почему Chrome жрёт ресурсы как не в себя на мобильных ОС, было непонятно. Но, кажется, Google, знала, в чём дело.

Chrome

Chrome жрёт оперативку? Установите последнее обновление

Chrome жрёт оперативку? Google это исправит

В Chrome 89, который вышел в релиз неделю назад, произошли серьёзные изменения в особенностях работы браузера с доступными ресурсами. В первую очередь разработчики Google переработали систему распределения памяти устройства, на котором запускается Chrome. Для этого в браузер интегрировали систему PartitionAlloc, которая позволяет ему расходовать меньше ресурсов в одних и тех же задачах, нежели раньше.

Обновление Chrome 89

Google Chrome

Google Chrome 89 стал быстрее и экономичнее

По словам разработчиков Google, которые работают над совершенствованием Chrome, после обновления браузер начал на 22% экономичнее расходовать память. Это позволяет освободить до 100 МБ с каждой открытой вкладки, а также сократить время загрузки, которое теперь составляет в среднем на 9-10% меньше, чем раньше. Соответствующие преобразования случились как с десктопной, так и с мобильной версией Google Chrome.

Однако для мобильных устройств изменения оказались чуть более заметными. Наконец-то Google решила как-то применить 8 ГБ оперативной памяти и больше, реализовав особую систему разгона, обеспечив таким устройствам загрузку на 8,5% быстрее и на 28% более плавную прокрутку. Этот механизм работает только на Android 10 и новее и только при условии, что доступный объём оперативной памяти равен или превышает 8 ГБ.

Google будет обновлять Chrome по-новому. Что изменится

Не сказать, что произошедшие как-то глобально разогнали Chrome, но в целом видно, что Google старается. Ведь за последние несколько месяцев компания внедрила в браузер ряд нововведений, направленных на повышение скорости его работы и сокращение ресурсопотребления.

Новые функции Google Chrome

Chrome для Android

Chrome для Android сможет реализовать потенциал 8 ГБ оперативной памяти

Вот лишь самые основные:

  • Back and forward cache – механизм, который позволяет мгновенно загружать страницу при возврате назад, вытягивая её из кэша;
  • Таймер JavaScript – таймер, который отсчитывает время от последнего обращения к вкладке и замораживает её, если прошло больше минуты;
  • Freeze-Dried Tabs – инструмент, который как бы делает снимок экрана и загружает его в первую очередь, если страница тяжёлая;
  • IsolatedSplits – механизм, который поддерживает работу только тех веб-страниц, которые находятся в зоне видимости пользователя, что повышает скорость загрузки на 7%.

Почему я перестал пользоваться расширениями для Google Chrome

Очевидно, что с каждым обновлением Chrome становится только лучше. Да, ему всё ещё далеко до Safari, который работает на 50% быстрее. Но всё дело в том, что смотреть на браузер Apple не имеет никакого смысла. Он ориентирован только на собственные устройства компании и недоступен больше нигде. Поэтому Apple имеет возможность адаптировать его под строго определённый перечень сочетаний аппаратного обеспечения.

Google же приходится работать на более широкую аудиторию, и она физически не может адаптировать Chrome под все устройства в принципе. Поэтому избежать каких-то проблем в работе оказывается довольно сложно. Кто-то, вероятно, приведёт в пример Opera или Firefox, которые якобы работают лучше, чем Chrome, хоть и являются универсальными браузерами. Но всё дело в том, что они и близко не пользуются такой популярностью, и всем просто нет до них никакого дела.

Теги
Новости по теме
С Новым Годом!
Лонгриды для вас
Смартфон
Как обрабатывать фото на Android

Раньше редактирование фотографии на смартфоне было не лучшей идеей. Все было как-то сложно, непонятно и, можно даже сказать, не для людей. Теперь многое поменялось. На платформе Android есть масса отличных приложений для редактирования фотографий. Лучше всего то, что этих приложений столько, что каждый выберет что-то для себя. Только так можно получить лучшее. На самом деле не имеет значения, хотите ли вы сделать быстрое редактирование, внести исправления при помощи встроенных автоматических алгоритмов или чтобы у вас был выбор, чем воспользоваться. Главное просто выбрать то приложение, которые вам понравится. Особенно, если вы часто постите что-то в Instagram и для вас важно качество контента.

Читать далее
Google
Скоро Google перестанет следить за пользователями. Почти…

Google ведет свой бизнес очень интересно. Многие думают, что просто пользуются Интернетом и бесплатным поисковиком. Другие пользователи знают, в чем подвох, но лучше всего это знает сама Google, которой в информационном мире принадлежит едва ли не все - самый популярный поисковик, браузер Google Chrome и даже Android, которым пользуется примерно половина всех жителей Земли, включая стариков и младенцев. Никто ничего не делает просто так и за все в итоге платим мы с вами. В данном случае мы расплачиваемся своими данными, которые потом формируют алгоритмы, выводящие подготовленную специально для нас рекламу. Многим не нравится, что Google слишком активно следит за нами, и кажется, компания решила перестать это делать, но что она возьмет в замен?

Читать далее
Игры
Лучшие приключенческие игры для Android

Как же хочется порой поиграть в хорошую приключенческую игру! Не все знают, но для Android их выпущено огромное множество. При этом большая часть из них полностью бесплатная или предлагает возможности играть и ничего не платить. Сегодня расскажем про самые интересные игры этого жанра, включая как новые, так и те, которые уже вышли некоторое время назад и стали настоящими хитами, включая старую добрую (во всех смыслах) игру про причудливого робота - Машинариум. Если вы искали, во что поиграть в снежный выходной день, готовьте свой Google Play, изучайте нашу подборку и скачивайте то, что вам больше всего понравится.

Читать далее
Новый комментарий