Как перенести WhatsApp с Андроида на iPhone

Переход с одной операционной системы на другую очень часто вызывает у пользователей определенную боль. Если перенос фотографий, контактов и установка программ — это относительно безболезненный процесс, то вот восстановление данных внутри этих приложений — отдельная история. К настоящему моменту многие разработчики научили свои программы, такие как Телеграм, работать на большом количестве устройств и отображать на всех одинаковую информацию. При этом для перехода с одной операционки на конкурирующую вам достаточно просто залогиниться под своим номером, и все данные подтянутся автоматом.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЯНДЕКС.ДЗЕН И ЧИТАЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СТАТЬИ, КОТОРЫЕ НЕ ПОПАДАЮТ НА САЙТ

К сожалению, разработчики одного из самых популярных мессенджеров в мире — WhatsApp — такой возможности нам не дают. Он до сих пор полон ограничений, от которых к 2022 году пора уже избавиться. И вот в конце тоннеля забрезжил свет. В последнем обновлении WhatsApp появилась возможность перенести все чаты с Андроид смартфона на Айфон. Давайте посмотрим, как работает нововведение и что для этого понадобится.

Ватсап — перенос данных

То, что такая крупная компания, как запрещенная в России Meta, до сих пор не реализовала нормальную работу Ватсапа на нескольких устройствах — это полбеды. Но вот то, что просто зайдя на новом смартфоне под своим старым номером телефона, нельзя увидеть все чаты — это намного более печальная вещь. Далеко не всем нужна возможность использовать WhatsApp более чем на одном устройстве. Но вот переход с одной операционной системы на другую должен быть значительно проще. Разработчикам должно быть без разницы, на какой операционке смартфон у их пользователей. Главное, чтобы все действия были просты и логичны.

Радует тот факт, что WhatsApp начал двигаться нам навстречу и предоставил возможность наконец-то перенести чаты с Андроид смартфона на Айфон. Но если бы все было так просто, то это был бы не Ватсап. Те, кто думает, что достаточно будет просто на новом устройстве залогиниться под своим номером и восстановить чаты из резервной копии, вы не угадали. Придется сделать много лишних телодвижений. Для начала переноса вам надо убедиться в том, что выполнены следующие условия:

На Android смартфоне должна быть установлена операционная система Android 5 или новее.

iPhone должен работать как минимум на iOS 15.5.

На Android необходимо установить приложение «Перенос на iOS».

WhatsApp на Айфоне должен быть обновлен до версии 2.22.10.70 или новее.

WhatsApp на Андроиде должен иметь версию не ниже 2.22.7.74.

На iPhone должен использовать прежний номер телефона.

Чтобы перенос чата был возможен, Айфон должен быть новым или сброшен до заводских настроек для соединения с приложением «Перенос на iOS» на Андроиде.

Оба устройства должны быть подключены к зарядному устройству и находится в одной сети Wi-Fi. При отсутствии Wi-Fi активируйте точку доступа на iPhone и подключите к ней Андроид.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ. ТАМ ВЫХОДЯТ ПОДБОРКИ ТОЛЬКО ЛУЧШИХ ТОВАРОВ С АЛИЭКСПРЕСС

И это все обязательные условия для переноса. Лично мне уже страшно. Хотя опыта подготовки к подобным мероприятиям у меня много. Но будем откровенны количество информации немного освежает. Хочется спросить, что употребляют разработчики, предлагая обычным пользователям подобное. Клиентоориентированность находится примерно на нуле.

Как перенести чаты Ватсап на Айфон

Теперь перейдем непосредственно к переносу. Для того чтобы его осуществить, необходимо выполнить следующие действия:

Открыть «Перенос на iOS» на Android смартфоне и следовать инструкциям на экране.

смартфоне и следовать инструкциям на экране. Когда появится запрос на ввод кода на Андроиде, ввести код, отображенный на экране iPhone.

Нажать «Продолжить» и следовать дальнейшим инструкциям.

На экране «Перенос данных» выбрать «WhatsApp», нажать кнопку «Начать» и ожидать подготовки данных для экспорта.

Как только данные будут готовы, на Андроид устройстве, будет выполнен выход.

Нажать кнопку «Далее» для возврата в «Перенос на iOS».

Нажать «Продолжить» для переноса данных с Андроид на iPhone и дождаться, пока программа подтвердит окончание переноса.

Загрузить из App Store WhatsApp не ниже версии 2.22.10.70.

WhatsApp не ниже версии 2.22.10.70. Запустить Ватсап и войдите под своим номером телефона.

При появлении запроса на перенос данных нажмите кнопку «Начать» и дождитесь завершения процесса.

После завершения активации нового устройства все чаты станут доступны.

Если вы дочитали все шаги до конца и не бросили на середине, то можно признать вас героем. Для чего делать настолько сложный для пользователя процесс переноса, мне абсолютно непонятно. В прошлом году, когда я переходил на Андроид, мне пришлось отказаться от всей переписки в Ватсапе, так как возможности без головняка перенести все не было. Скорее всего, здесь будет такая же ситуация. Возьмутся за подобный перенос только те пользователи, кто хранит какие-то важные для себя переписки или файлы. Все остальные просто закроют инструкцию еще на первых шагах. Почему нельзя было взять за пример Телеграм, мне совсем не понятно. Получилась функция ради функции.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТОЛЬКО ТАМ ТЫ СМОЖЕШЬ ПООБЩАТЬСЯ С НАШИМИ АВТОРАМИ НАПРЯМУЮ

В рамках этого переноса полностью переносятся личные сообщения. Сообщения о P2P-платежах и история звонков останутся без переноса. Для возврата данных обратно с Айфона на Андроид необходимо воспользоваться этой же инструкцией, только поменять местами смартфоны и использовать программу «Переход на Android» на вашем iPhone. Если вы все же рискнете провернуть всю эту операцию, то выполняйте все внимательно, никуда не спешите и на забывайте про обязательные условия, которые нужно выполнить до начала.