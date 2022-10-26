Как разблокировать Android-смартфон, если забыл пароль

В 2022 году представить смартфон без какого-либо вида биометрической идентификации пользователя практически невозможно. Мы уже настолько привыкли, что достаточно просто приложить палец в определенное место на корпусе или экране телефона, и доступ к его содержимому будет открыт. Однако у этого есть не только плюсы, которые заключаются в удобстве и безопасности. Но и минусы. Из-за постоянного использования биометрии забыть пароль от смартфона достаточно просто.

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Что же делать в ситуации, когда распознавание лица или пальца не сработало, а пароль вы забыли? Благо, что выход есть. Разбираемся, как можно разблокировать Андроид-смартфон если не помнишь пароль, а биометрия не работает.

Как разблокировать телефон без пароля

Ситуации, когда пользователь забывает пароль от собственного смартфона, достаточно редкие, но тем не менее случаются. Плюс ко всему, дело может быть не только в забывчивости. Если вы не используете разблокировку по лицу или отпечатку пальца на своем устройстве, а по старинке предпочитаете пароль, то просто разбив экран не всегда сможете его ввести. Такая проблема на самом деле более вероятна, чем если вы просто забудете пароль от смартфона.

Благо, что существует решение, которое в пару кликов может предоставить вам доступ к вашему устройству — это программа DroidKit. Ее преимущество заключается в том, что для разблокировки смартфона не придется делать root. И работает она более чем с 20 тысячами моделей смартфонов. Среди них самые популярные модели Samsung, Huawei, Xiaomi и многие другие. Для наглядности, можно посмотреть подробное видео, в котором рассказывается, как пользоваться DroidKit.

Если вам удобнее читать, чем смотреть, то на сайте у разработчиков программы есть подробная инструкция, как использовать DroidKit для снятия блокировки экрана смартфона. Для тех, кому не хочется переходить по разным ссылкам, приведем ее здесь для большего удобства:

Загрузите программу с сайта разработчиков.

Установите загруженный файл и запустите DroidKit.

Подключите смартфон проводом к компьютеру.

Выберите Screen Unlocker.

На открывшемся экране нажмите Start.

Программа подготовит файл конфигурации для вашего устройства и после этого нажмите Remove Now.

Выберите производителя вашего смартфона и нажмите Next.

Дождитесь, пока DroidKit выполнит необходимые действия и покажет надпись “Screen Lock Removal Completed”.

Скачать DroidKit

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Это значит, что все прошло успешно, и вы можете вновь пользоваться своим смартфоном. Обратите внимание, что DroidKit позволяет снять любую блокировку, в том числе паролем, биометрией и даже графическим ключом. Больше всего при использовании этой программы мне понравился понятный интерфейс. Согласитесь, что если бы было не очевидно, куда нажимать, то и пользоваться подобным решением никто бы не стал. Разработчики очень хорошо поработали над удобством использования своего приложения, и это не может не радовать.

Снятие FRP-блокировки

Но все возможности DroidKit не ограничены только разблокировкой смартфона. С помощью этой программы можно обойти блокировку FRP на устройствах от Samsung. Это актуально в той ситуации, когда вы купили смартфон с рук, а предыдущий владелец не вышел из своего аккаунта. Чтобы спокойно им пользоваться DroidKit позволит удалить старую учетную запись с устройства, и вы получите абсолютно чистый и подготовленный специально для вас смартфон.

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Возможно, что в системе вашего телефона часто происходят какие-то сбои. Например, зависания, глюки сенсора, постоянные перезапуски приложений или камеры. В этой ситуации тоже можно использовать DroidKit. Он позволит без рута устранить практически все эти проблемы и оживить смартфон, не выходя из дома. Дополнительно программа поддерживает следующие возможности:

Восстановление потерянных данных без root.

Глубокое восстановление.

Загрузка данных из аккаунта Google.

Извлечение информации из разбитого смартфона.

Восстановление файлов, удаленных с карты памяти.

Полный контроль над всеми данными в Андроид-смартфоне.

Обновление операционной системы для смартфонов Samsung.

Скачать DroidKit

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Все это вы получите, если загрузите DroidKit. Программа существует не только для компьютеров на операционной системе Windows, но и для macOS. Все-таки достаточное количество пользователей Маков потихоньку переходят на Андроид, понимая, что в большинстве случаев получат лучшие возможности, чем на Айфоне. В любом случае старайтесь не забывать пароли от своих устройств, чтобы не пришлось прибегать к различным ухищрениям для получения доступа к ним. Но если так получилось, что без вмешательства не обойтись, используйте только проверенный софт, чтобы не потерять важные данные.

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