Как пользоваться SberPay на Андроиде. Здесь все что нужно знать

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Кирилл Пироженко 0

После отключения в России Google Pay и Apple Pay из-за санкций многие компании стали предлагать свои решения. Наибольшую популярность получил, конечно же, Mir Pay, который позволяет платить смартфоном с использованием карт платежной системы Мир. Но банки тоже не стоят в стороне и выпускают собственные решения для офлайн оплаты, как, например, SberPay от Сбербанка. И если пользователи смартфонов Apple в очередной раз остаются ни с чем, то на Андроиде этот сервис работает отлично.

Как пользоваться SberPay на Андроиде. Здесь все что нужно знать. СберПей позволяет оплачивать покупки телефоном офлайн. Фото.

СберПей позволяет оплачивать покупки телефоном офлайн.

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Вам лишь нужна банковская карта Мир от Сбербанка, Андроид-смартфон с поддержкой NFC и свежая версия приложения Сбербанк Онлайн. Весь этот комплект есть у большого числа пользователей, поэтому можно спокойно настраивать SberPay. Рассказываем все, что нужно знать про платежный сервис Сбербанка.

Обновить Сбербанк Онлайн для Андроид

Если первые два пункта: наличие карты и смартфона у вас выполнены, то осталось убедиться в том, что на вашем телефоне установлен Сбербанк Онлайн версии не ниже 14.5. Для этого необходимо:

Обновить Сбербанк Онлайн для Андроид. Версия приложения должна быть не ниже 14.5. Фото.

Версия приложения должна быть не ниже 14.5.

  • Откройте настройки и перейдите в раздел “Приложения”.
  • Выберите “Все приложения”.
  • Найдите в списке “Сбербанк” и зайдите в него.
  • Под названием приложения будет указана его версия.

Для тех, кто давно не обновлял Сбербанк Онлайн, у нас выходила отдельная инструкция как это сделать несколькими разными способами. Выберите тот, который вам нравится больше всего, и установите свежую версию приложения на ваш смартфон. А как настроить СберПэй на Андроиде вы можете узнать здесь.

SberPay на главном экране

Но это не единственный способ, которым можно воспользоваться для оплаты с помощью SberPay. Чтобы постоянно не заходить в приложение Сбербанк Онлайн, можно создать ярлык быстрого доступа на рабочем столе и активировать SberPay через него:

SberPay на главном экране. Ярлык на рабочий стол добавляется в пару касаний. Фото.

Ярлык на рабочий стол добавляется в пару касаний.

  • Откройте приложение Сбербанк Онлайн и авторизуйтесь в нем.
  • В блоке “Кошелек” выберите ту карту, которая добавлена в SberPay.
  • Нажмите на “Настройки” и выберите “Бесконтактная оплата”.
  • На баннере “Подключена к SberPay” нажмите на “Настройки”.
  • Пролистайте в самый низ страницы и выберите “Создать ярлык SberPay”.

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На рабочем столе сразу же появится иконка SberPay, с помощью которой можно активировать его, не дожидаясь реакции смартфона на приближение к терминалу оплаты. Но если вы планируете использовать несколько платежных систем на одном смартфоне, то необходимо немного покопаться в настройках вашего телефона:

  • Откройте настройки и в строке поиска введите “Оплата по умолчанию”.
  • В пункте “Использовать приложение по умолчанию” установите, “Если не открыто другое платежное приложение”.
SberPay на главном экране. Шрифт для баланса выбран, откровенно говоря, мелкий. Фото.

Шрифт для баланса выбран, откровенно говоря, мелкий.

Теперь вы спокойно можете использовать и SberPay, и Mir Pay на одном устройстве, и они не будут конфликтовать. Обратите внимание, что при запуске СберПей через иконку на рабочем столе вы здесь же можете посмотреть баланс карты, с которой оплачиваете. Просто нажмите “Показать баланс”, и он сразу же отобразится на экране. Очень удобная функция, которая позволяет всегда быть в курсе остатка средств на карте.

СберПей нет в приложении

Многие пользователи сталкиваются с проблемой отсутствия SberPay после обновления до новой версии Сбербанк Онлайн. Решается это очень просто:

СберПей нет в приложении. Закрыть приложение можно любым удобным способом. Фото.

Закрыть приложение можно любым удобным способом.

  • Убедитесь, что на Андроид-смартфон установлена версия Сбербанк Онлайн не ниже 14.5 по инструкции выше.
  • Авторизуйтесь в приложении под своей учетной записью.
  • Выйдете из Сбербанк Онлайн и полностью закройте его через меню многозадачности или через настройки.
  • Зайдите заново и попробуйте добавить карту в СберПей.

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Если после этих действий добавление так и не работает, то убедитесь, что вы точно добавляете карту Мир. Я настроил СберПей для запасной карты и периодически ей пользовался. Могу сказать, что работает он без сбоев. Но может сложиться ситуация, что по какой-то причине оплата просто не проходит. Кажется, что СберПей не работает. Скорее всего все дело в терминале. Просто поднесите смартфон вплотную к терминалу оплаты или вообще коснитесь его NFC-антенной вашего телефона, и платеж пройдет как надо.

Вообще, СберПей работает офлайн, и интернет ему для проведения операций не нужен. Но если смартфон долго не выходит в сеть, то количество сохраненных ключей оплаты может закончиться. И тогда платеж через СберПэй не пройдет. В этой ситуации вам просто необходимо зайти в Сбербанк Онлайн. Приложение загрузит новые ключи, а оплата вновь станет доступна.

Карта для СберПэй

Карта для СберПэй. Для MasterCard даже нет пункта в настройках про добавление бесконтактной оплаты. Фото.

Для MasterCard даже нет пункта в настройках про добавление бесконтактной оплаты.

Сталкивались ли вы с ситуацией, что банковская карта утеряна, и вы ее заблокировали, но что-то оплатить с нее срочно надо? У многих возникает вопрос: Можно ли платить через СберПэй с заблокированной карты? Здесь ответ однозначный — нет. Для работы сервиса необходима активная карта Мир. При этом даже если ваша карта заблокирована, то счет все равно действующий, и можно прямо в Сбербанк Онлайн выпустить виртуальную карту Мир и подключить ее к СберПей для оплаты. Делается это следующим образом:

Карта для СберПэй. Виртуальная карта выпускается очень быстро. Фото.

Виртуальная карта выпускается очень быстро.

  • Войдите в Сбербанк Онлайн и в блоке кошелек нажмите на “+”.
  • Выберите, кредитную или дебетовую карту вы хотите выпустить.
  • Посмотрите какие карты предлагает банк, выберите который интереснее всего именно вам, и нажмите кнопку “Оформить”.
  • После этого следуйте инструкциям на экране и ваша карта будет успешно выпущена.

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Сразу же после добавления новой карты вы можете спокойно подключить ее к СберПей и начать оплачивать покупки. Не надо ходить за пластиком и ждать, пока его изготовят. Обратите внимание, что добавить в СберПей Visa и MasterCard нельзя. Поддерживается только Мир. Ну и имейте в виду, что добавить карты других в банков в СберПей тоже не получится. Но это и логично, так как все взаимодействие осуществляется с помощью приложения Сбербанк Онлайн.

Снять деньги в банкомате без карты

Благодаря СберПей вы даже сможете снимать деньги в банкомате, и вам для этого совсем не понадобится пластиковая карта. Делается это так:

Снять деньги в банкомате без карты. Прикладывать телефон необходимо к месту вот с таким символом. Фото.

Прикладывать телефон необходимо к месту вот с таким символом.

  • Добавьте карту в СберПей по нашей инструкции и создайте ярлык на рабочем столе.
  • Подойдите к банкомату, который оснащен NFC. На нем должен быть специальный значок.
  • Запустите СберПей с экрана и поднесите смартфон к NFC-метке на банкомате.
  • Банкомат предложит вам ввести пин-код от карты и выбрать снятие наличных.
  • Введите нужную сумму и подтвердите снятие, еще раз приложив смартфон с запущенным SberPay к NFC банкомата.

При наличии у вас Андроид-смартфона вам даже не понадобится пластиковая карта. Все операции можно выполнять со смартфона, и это очень удобно. Если вы постоянный клиент Сбербанка и активно пользуетесь его продуктами, то вам этот сервис точно придется по душе. Ухода Google Pay благодаря ему вы точно не заметите.

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