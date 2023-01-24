Как пользоваться SberPay на Андроиде. Здесь все что нужно знать

После отключения в России Google Pay и Apple Pay из-за санкций многие компании стали предлагать свои решения. Наибольшую популярность получил, конечно же, Mir Pay, который позволяет платить смартфоном с использованием карт платежной системы Мир. Но банки тоже не стоят в стороне и выпускают собственные решения для офлайн оплаты, как, например, SberPay от Сбербанка. И если пользователи смартфонов Apple в очередной раз остаются ни с чем, то на Андроиде этот сервис работает отлично.

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Вам лишь нужна банковская карта Мир от Сбербанка, Андроид-смартфон с поддержкой NFC и свежая версия приложения Сбербанк Онлайн. Весь этот комплект есть у большого числа пользователей, поэтому можно спокойно настраивать SberPay. Рассказываем все, что нужно знать про платежный сервис Сбербанка.

Обновить Сбербанк Онлайн для Андроид

Если первые два пункта: наличие карты и смартфона у вас выполнены, то осталось убедиться в том, что на вашем телефоне установлен Сбербанк Онлайн версии не ниже 14.5. Для этого необходимо:

Откройте настройки и перейдите в раздел “Приложения”.

Выберите “Все приложения”.

Найдите в списке “Сбербанк” и зайдите в него.

Под названием приложения будет указана его версия.

Для тех, кто давно не обновлял Сбербанк Онлайн, у нас выходила отдельная инструкция как это сделать несколькими разными способами. Выберите тот, который вам нравится больше всего, и установите свежую версию приложения на ваш смартфон. А как настроить СберПэй на Андроиде вы можете узнать здесь.

SberPay на главном экране

Но это не единственный способ, которым можно воспользоваться для оплаты с помощью SberPay. Чтобы постоянно не заходить в приложение Сбербанк Онлайн, можно создать ярлык быстрого доступа на рабочем столе и активировать SberPay через него:

Откройте приложение Сбербанк Онлайн и авторизуйтесь в нем.

и авторизуйтесь в нем. В блоке “Кошелек” выберите ту карту, которая добавлена в SberPay.

Нажмите на “Настройки” и выберите “Бесконтактная оплата”.

На баннере “Подключена к SberPay” нажмите на “Настройки”.

Пролистайте в самый низ страницы и выберите “Создать ярлык SberPay”.

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На рабочем столе сразу же появится иконка SberPay, с помощью которой можно активировать его, не дожидаясь реакции смартфона на приближение к терминалу оплаты. Но если вы планируете использовать несколько платежных систем на одном смартфоне, то необходимо немного покопаться в настройках вашего телефона:

Откройте настройки и в строке поиска введите “Оплата по умолчанию”.

В пункте “Использовать приложение по умолчанию” установите, “Если не открыто другое платежное приложение”.

Теперь вы спокойно можете использовать и SberPay, и Mir Pay на одном устройстве, и они не будут конфликтовать. Обратите внимание, что при запуске СберПей через иконку на рабочем столе вы здесь же можете посмотреть баланс карты, с которой оплачиваете. Просто нажмите “Показать баланс”, и он сразу же отобразится на экране. Очень удобная функция, которая позволяет всегда быть в курсе остатка средств на карте.

СберПей нет в приложении

Многие пользователи сталкиваются с проблемой отсутствия SberPay после обновления до новой версии Сбербанк Онлайн. Решается это очень просто:

Убедитесь, что на Андроид-смартфон установлена версия Сбербанк Онлайн не ниже 14.5 по инструкции выше.

Авторизуйтесь в приложении под своей учетной записью.

Выйдете из Сбербанк Онлайн и полностью закройте его через меню многозадачности или через настройки.

Зайдите заново и попробуйте добавить карту в СберПей.

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Если после этих действий добавление так и не работает, то убедитесь, что вы точно добавляете карту Мир. Я настроил СберПей для запасной карты и периодически ей пользовался. Могу сказать, что работает он без сбоев. Но может сложиться ситуация, что по какой-то причине оплата просто не проходит. Кажется, что СберПей не работает. Скорее всего все дело в терминале. Просто поднесите смартфон вплотную к терминалу оплаты или вообще коснитесь его NFC-антенной вашего телефона, и платеж пройдет как надо.

Вообще, СберПей работает офлайн, и интернет ему для проведения операций не нужен. Но если смартфон долго не выходит в сеть, то количество сохраненных ключей оплаты может закончиться. И тогда платеж через СберПэй не пройдет. В этой ситуации вам просто необходимо зайти в Сбербанк Онлайн. Приложение загрузит новые ключи, а оплата вновь станет доступна.

Карта для СберПэй

Сталкивались ли вы с ситуацией, что банковская карта утеряна, и вы ее заблокировали, но что-то оплатить с нее срочно надо? У многих возникает вопрос: Можно ли платить через СберПэй с заблокированной карты? Здесь ответ однозначный — нет. Для работы сервиса необходима активная карта Мир. При этом даже если ваша карта заблокирована, то счет все равно действующий, и можно прямо в Сбербанк Онлайн выпустить виртуальную карту Мир и подключить ее к СберПей для оплаты. Делается это следующим образом:

Войдите в Сбербанк Онлайн и в блоке кошелек нажмите на “+”.

Выберите, кредитную или дебетовую карту вы хотите выпустить.

Посмотрите какие карты предлагает банк, выберите который интереснее всего именно вам, и нажмите кнопку “Оформить”.

После этого следуйте инструкциям на экране и ваша карта будет успешно выпущена.

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Сразу же после добавления новой карты вы можете спокойно подключить ее к СберПей и начать оплачивать покупки. Не надо ходить за пластиком и ждать, пока его изготовят. Обратите внимание, что добавить в СберПей Visa и MasterCard нельзя. Поддерживается только Мир. Ну и имейте в виду, что добавить карты других в банков в СберПей тоже не получится. Но это и логично, так как все взаимодействие осуществляется с помощью приложения Сбербанк Онлайн.

Снять деньги в банкомате без карты

Благодаря СберПей вы даже сможете снимать деньги в банкомате, и вам для этого совсем не понадобится пластиковая карта. Делается это так:

Добавьте карту в СберПей по нашей инструкции и создайте ярлык на рабочем столе.

Подойдите к банкомату, который оснащен NFC . На нем должен быть специальный значок.

. На нем должен быть специальный значок. Запустите СберПей с экрана и поднесите смартфон к NFC-метке на банкомате.

Банкомат предложит вам ввести пин-код от карты и выбрать снятие наличных.

Введите нужную сумму и подтвердите снятие, еще раз приложив смартфон с запущенным SberPay к NFC банкомата.

При наличии у вас Андроид-смартфона вам даже не понадобится пластиковая карта. Все операции можно выполнять со смартфона, и это очень удобно. Если вы постоянный клиент Сбербанка и активно пользуетесь его продуктами, то вам этот сервис точно придется по душе. Ухода Google Pay благодаря ему вы точно не заметите.