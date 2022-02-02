Как скрыть текст сообщений в Телеграме

Вот уже несколько лет команда Павла Дурова радует нас своим замечательным мессенджером. Телеграм имеет много преимуществ по сравнению с другими приложениями, главным из которых я считаю уникальные функции, не доступные в WhatsApp и Signal. Фишек у Телеграм настолько много, что порой мы даже не успеваем до конца рассказать вам о них, как Павел заявляет о следующем обновлении. Так получилось и в этот раз. Возможность скрывать текст появилась еще в предыдущем апдейте. Все пользователи потихоньку начали тестировать новую версию и задавать нам вопросы в Телеграм-чате. Сегодня подробно разберемся в этой и других фичах, которые позволяют скрыть уведомления о сообщении в Телеграм.

Буквально на днях вышло новое обновление Телеграм, которое принесло нам видеостикеры, новые анимации при отправке реакций и много других нововведений. Автор AndroidInsider.ru Артем Сутягин подробно разобрал все новые функции и рассказал о нюансах работы с ними. Если не видели, обязательно прочтите.

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Как скрывать текст в Телеграм

Новая фишка Телеграм позволяет скрывать часть вашего сообщения. Особенно фишка пригодится в чатах, где люди часто разговаривают о фильмах, книгах и других вещах, которые можно заспойлерить другим. В оригинале функция так и называется — Spoiler.

Ну вот представьте, обсуждают два ваших коллеги новую Матрицу. Хотели бы вы заранее узнать, в чем там суть всего фильма? Лично я нет. За этим фича и нужна. Нет, бесспорно, можно найти еще кучу других применений, голь на выдумку хитра. Также есть возможность скрывать сообщения в диалогах, так что пользуйтесь ей везде.

Чтобы скрыть часть сообщения в Телеграм, вам понадобится:

Перейти в диалог или чат.

Далее выделить необходимую часть текста.

Нажать на кнопку Скрытый во всплывающем контекстом меню.

Убедиться, что текст выделен анимацией, а затем отправить сообщение.

Учтите, что текст будет скрыт даже внутри уведомления, которое получит второй пользователь. Случайно прочитать сообщение на заблокированном экране никак не получится. Чтобы раскрыть спрятанную часть, вам необходимо всего лишь нажать на анимацию.

Важно: Если вы случайно раскрыли сообщение со спойлером, быстро спрятать его обратно не выйдет. Единственный рабочий вариант — быстро закрыть приложение. Тогда анимация вернется.

Понятно, что для корректной работы функции приложения, придется обновить его. О том, как проверить установлено ли у вас обновление Телеграм, я подробно рассказывал в статье про реакции, ознакомьтесь.

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Как скрыть текст уведомлений на Андроид

Многие, наверное, знают, что в Андроид есть еще одна крутая фишка, позволяющая скрывать текст сообщений в уведомлениях на заблокированном экране. Зачем это нужно, я думаю, понимают все. Вдруг кто-то случайно возьмет ваш смартфон и подсмотрит любую переписку. Согласитесь, неприятно? Ну, а если кто-то в телефон все же залез, прочтите, может все еще можно исправить.

Чтобы скрыть сообщения в Телеграм от посторонних глаз, вам понадобится:

Открыть приложение Настройки на смартфоне.

Перейти на вкладку Уведомления.

Затем зайти в раздел Экран блокировки, Формат.

Тапнуть по пункту Скрывать содержимое уведомлений.

Теперь на уведомлениях не будет отображаться текст сообщения, которое вам отправили. Все, что вы сможете увидеть — имя контакта, отправившего вам послание. Учтите, что настройка касается всех приложений на смартфоне. То же самое будет и с WhatsApp, ВК и другими программами. Надеюсь, это не проблема.

Плюс, учтите, что некоторые пункты в инструкции могут отличаться на разных смартфонах. В статье я привел настройки скрытия текста в уведомлениях на Xiaomi.

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