Как найти канал в Телеграм, подписаться на него и убрать звук

Можно сколько угодно рассказывать про преимущества Telegram — от системы конфиденциальности до широких возможностей. К таким возможностям относится не только использование мессенджера в качестве облачного хранилища, но и группы, которые с каждым годом получают все больше функций. Раньше в них можно было только читать, теперь слушать (привет, Clubhouse), а скоро, возможно, получится даже зарабатывать. Я сам раньше не очень любил этот мессенджер и до сих пор некоторые вещи мне в нем не нравятся, но проникаться я к нему стал все больше. Во многом как раз из-за тех самых групп. Правда, не все знают, как их правильно искать и как пользоваться ими. А так же, что потом делать, когда они надоедают и хочется читать их содержимое пореже.

Подписка на группы в Telegram

Главное преимущество групп Telegram в том, что они могут заменить социальные сети. То есть, благодаря им, можно отказаться от Facebook, VK, Instagram, а если добавить функцию сведения всех потоков групп в один, то и Twitter. Серьезно! Даже обсуждение каждого поста уже добавлено. При том достаточно давно.

Я не говорю о том, что в группах Telegram только хорошая информация. Хлама там тоже предостаточно, но тут уже каждый для себя выбирает что ему читать. Это могут быть мнения, новости из разных источников и просто юмористические каналы.

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Я даже не говорю о том, что вы можете открыть свой канал для общественного или личного пользования. Я, например, открыл канал по работе, доступ к которому есть только у меня. Я скидываю в него все, что надо не забыть. Конечно, есть для этих целей ”Избранное”, но создав несколько таких каналов, можно куда более продуктивно сортировать сообщения.

Подписка на Telegram-каналы

Так как же присоединится к нужному каналу? Рассмотрим это на примере крутого новостного канала, в котором собирается все самое интересной с Aliexpress — ”Сундук Али-Бабы | Топчик с Aliexpress”. Конечно, вы можете подписаться на него по этой ссылке и всегда держать перед глазами подборку, но попробуем найти его своими силами.

Как найти канал в Telegram

Откройте приложение Telegram Нажмите на значок лупы в правом верхнем углу экрана Введите слово, фразу, тему или СМИ, которые вас интересуют Если знаете точное название канала, вводите его

Как подписаться на канал в Telegram

Когда вы нашли нужный вам канал, подписаться на него будет проще простого. Надо просто открыть его в списке предложенных каналов. Перед вами откроется лента, с которой можно ознакомиться перед подпиской, а после этого нажать ”Присоединиться” в нижней части экрана.

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Готово! Теперь можно листать ленту и получать уведомления о новых сообщениях. Но если они не нужны, рекомендую отключить их. Собственно, я так и делаю для всех рассылочных групп. Мне проще потом самому зайти и пролистать содержимое за день, чем каждые 5 минут получать уведомление от очередной группы.

Как отключить уведомления в Telegram

Самый простой способ — нажать на ”Убрать звук” в нижней части экрана группы. Если его надо включить, то там же нажимайте ”Вкл. звук”. Если это слишком просто, то откройте дополнительное меню, нажав на три точки в верхнем правом углу экрана, и выберите ”Отключить уведомления” или ”Включить уведомления”. При этом перед отключением вам предложат время, на которое это можно сделать. Так можно заглушить любую группу, канал или просто чат на время сна или важной встречи.

Еще один способ — нажать на название канала в верхней части экрана и под ее описанием переместить ползунок уведомлений в положение ”Выключено”

Как собрать каналы Telegram в папку

Относительно новая функция, которая появилась не так давно, позволяет собирать любые группы и каналы в папки. Например, я собрал в отдельную папку все, что касается работы, а в другую то, что считаю рассылками. Так намного проще найти то, что нужно.

Для этого надо на главной странице Telegram, где отображаются все чаты, группы и каналы, коснуться названия канала, который надо перенести куда-либо, и немного подержать. В верхней части экрана откроется дополнительное меню. Нажмите на три точки в верхней части экрана и выберите ”Добавить в папку”.

После этого вам будет предложено выбрать одну из существующих папок или создать новую. После этого вы сможете перенести в нее нужные вам каналы.

Какие каналы выбирать в Telegram

Все зависит от ваших интересов и запросов. Кто-то любит технику, кто-то теории заговора, другие путешествия, кому-то подавай юмор, а еще кому-то хочется следить за последними тенденциям моды. Как и в любой другой социальной сети выбор каналов огромен, и каждый найдет то, что ему нужно. Только помните, что прежде, чем найти что-то толковое, можно перебрать горы мусора. Поэтому смотрите на частоту публикаций, количество подписчиков и просто пролистайте ленту прежде, чем подписываться, чтобы понять, что это то, что вам нужно.

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А еще в конце, пользуясь случаем, напомню про наш новостной канал и чат для подписчиков, в которых можно найти ответ на любой вопрос. Ну, и конечно, подписывайтесь на Сундук Али-Бабы. Лучше прямо сейчас, когда дочитали эту статью. А то лучшие товары на Aliexpress разберут, а их специально для вас отбирали.

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