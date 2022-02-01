Вышло большое обновление Telegram. Что нового

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Артем Сутягин 0

Telegram, который набирает все большую популярность, со временем становится все более диким. Другое слово подобрать сложно, но в данном случае оно имеется в виду исключительно в хорошем смысле. Мессенджер с каждым разом предлагает все новые и новые функции, которых нет у других. Интересно, что внедряются они довольно мягко, и если вам что-то не нравится, вы можете этим просто не пользоваться. Это выгодно выделяет Telegram на фоне других приложений, которые часто перекраиваются полностью. Вот и сейчас мы получили обновления, которые могут показаться странными, но если вам это не нужно, вы можете даже не заметить, что они есть. Для остальных они сильно расширят возможности популярного мессенджера.

Telegram не перестает предлагать новые функции.

Обновление Telegram

Нововведения появились сразу для всех пользователей iOS и для тех пользователей Android, которые скачали мессенджер непосредственно с официального сайта. В Google Play обновление немного задержалось, но на момент выхода статьи оно уже было доступно.

Как сделать стикеры в Telegram из видео

Новая версия мессенджера позволяет самому делать видеостикеры для Telegram без сложного процесса подготовки, который часто включает программы вроде Adobe Illustrator или выбора того, что уже создано другими пользователями. Делать их можно из обычных видеофайлов. Итоговый стикер будет занимать не больше 30 КБ, но смотреться будет просто отлично с плавной анимацией и высокой четкостью.

Telegram

Создание стикеров еще не было таким простым.

Для создания стикеров достаточно будет написать специальному боту @stickers сообщение с текстом ”newvideo” и делать все так, как он скажет. Некоторые ограничения на файл есть, но об этом вам расскажет сам бот. В первую очередь они должны быть не дольше 3 секунд, не иметь аудиодорожки и занимать не более 256 КБ.

Если вам не хочется заниматься этим, можно по-прежнему искать стикеры, которые созданы другими пользователями. Разработчики могут даже создавать свои приложения для создания стикеров, которые потом будут использоваться в мессенджере с помощью Sticker Import API.

5 полезных функций Telegram, которые вам точно пригодятся.

Реакции на сообщения в Telegram

Анимация при отправке сообщения немного изменилась, став более компактной, но ее можно увеличить. Для того, чтобы отправить более масштабную анимацию, надо удерживать эмодзи в меню реакций. Анимация будет запущена не только у получатели или отправителя — она проиграется одновременно у всех участников чата.

Telegram

Реакции стали более яркими

Данное нововведение позволяет не только выражать эмоции, но и дает функцию обратной связи. Так, кнопка с сердечком даст возможность быстро просмотреть все новые реакции к вашим сообщениям.

Интерактивные эмодзи

В новой версии мессенджера появились 5 новых эмодзи в списке доступных реакций. Их можно использовать так же, как и интерактивные эмодзи. Надо только отправить один из них отдельным сообщением и нажать на анимированную версию.

Telegram

Интерактивные эмодзи освежают переписку.

Поиск чатов в Telegram

Переход к закрытым чатам всегда был проблемой для пользователей Telegram. Особенно это касалось тех, кто часто переписывается, получает уведомления и переходит в другие чаты, чтобы ответить там. Раньше приходилось возвращаться в меню чатов и открывать нужный. Теперь можно возвращаться к предыдущему.

Надо только коснуться стрелки назад и удерживать ее. В выпадающем меню выбираете нужный чат и переходите сразу в него. Не все знали, как именно надо реализовать эту функцию, но оказалось, что она очень полезная и удобная. Возможно, это главное нововведение обновленной версии мессенджера.

Telegram

Часто не менее самих обновлений интересны картинки, которыми Telegram их сопровождает. Обычно в них очень много смысла.

Что нового в Telegram

Любое приложение имеет баги разной степени серьезности. Поэтому, кроме серьезных нововведений, текущее обновление исправляет некоторые баги, недоработки или просто делает существующие функции лучше. Вот список того, что изменилось в Telegram, кроме внедрения новых функций.

  • Отправлять сообщения без звука можно из меню ”Поделиться” (перед отправкой надо зажать ”Отправить” и выбрать ”Отправить без звука”)
  • Улучшено качество звонков
  • Расширена функция перевода на другие языки. Она работает не только в чатах, но и при быстром просмотре веб-страниц, открываемых в Telegram
  • В Telegram для iOS появились анимации иконок нижней панели при перемещении между вкладками

А как вам новые функции Telegram? Предлагаю там их и обсудить. Для этого у нас есть собственный Telegram-чат. Там же можете проверить все новые функции.

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