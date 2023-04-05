Как удалить ВК с телефона на Android

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Кирилл Пироженко

Последние годы борьба за свободное время пользователей смартфонов идет очень активно. Производители добавляют различные инструменты, которые позволяют владельцам аппаратов ограничивать отдельные приложения и контролировать время в каждой конкретной программе. А владельцы социальных сетей, наоборот, стараются сделать так, чтобы пользователи проводили в них как можно больше времени. Поэтому зачастую самым лучшим способом ограничить себя от использования социалок является удаление приложения.

Как удалить ВК с телефона на Android. Через приложение VK можно делать все тоже самое, что и с компьютера. Фото.

Через приложение VK можно делать все тоже самое, что и с компьютера

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А там уже недалеко и до полного удаления учетной записи за ненадобностью. ВКонтакте во всем списке социальных сетей не является исключением. В этом материале рассказываем, как удалить ВК с телефона, избавиться от учетной записи VK ID и где вновь скачать приложение, если оно вам потребуется.

Как удалить ВК с телефона на Андроиде

Самый простой способ избавиться от VK на телефоне — это просто удалить приложение. Но сделать это тоже нужно правильно. На большинстве Андроид-смартфонов по умолчанию активировано меню приложений. То есть на рабочем столе находятся только ярлыки, а сами программы — в отдельном разделе. Поэтому, чтобы точно быть уверенным, что вы полностью удалили ВК с телефона, лучше сделать это через настройки:

Как удалить ВК с телефона на Андроиде. Так вы точно удалите приложение полностью. Фото.

Так вы точно удалите приложение полностью

  • Откройте настройки на вашем Андроиде;
  • Перейдите в раздел “Приложения” и выберите “Все приложения”;
  • Поиском найдите VK и откройте его;
  • Нажмите “Удалить” и подтвердите удаление.

Теперь приложение полностью будет удалено со смартфона и больше не будет тратить ваше время. На самом деле это очень эффективный способ ограничить себя в использовании социальных сетей. Хоть мобильные версии и подтянулись до уровня приложений, но пользоваться ими не так комфортно.

Как удалить страницу ВК с телефона

Но самый эффективный способ избавиться от зависимости от социалок — это просто удалить аккаунт. Хотя бы на время. Это позволит избавиться от привычки регулярно в них заходить. Как только проблема будет решена, учетную запись можно будет восстановить. Смотрите, как просто удалить аккаунт ВКонтакте с телефона:

Как удалить страницу ВК с телефона. Найти кнопку удаления в настройках непросто. Фото.

Найти кнопку удаления в настройках непросто

  • Откройте приложение VK;
  • На вкладке “Главная” нажмите на вашу аватарку в кружочке в левом верхнем углу;
  • На открывшейся странице нажмите на три точки в правом верхнем углу и выберите “Редактировать профиль”;
  • Откройте пункт “Безопасность”;
  • Пролистайте в самый низ, нажмите “Удаление аккаунта VK ID” и следуйте инструкциям на экране.

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Кстати, через мобильную версию все действия абсолютно такие же. Там даже страницы выглядят одинаково. После удаления учетной записи у вас есть ровно полгода, чтобы ее восстановить. Если вы не уложитесь в этот срок, то вам придется создавать ее заново и добавлять всех в друзья.

Как удалить ВК с компьютера

Но возможно, что заморачиваться с удалением аккаунта ВК со смартфона вам просто не захочется. Конечно, удобнее всего сделать это с компьютера. По крайней мере, расположение этой кнопки более логичное, чем на смартфоне:

Как удалить ВК с компьютера. С компьютера удалить учетку проще. Фото.

С компьютера удалить учетку проще

  • Перейдите на vk.com с любого браузера;
  • В левом боковом меню нажмите “Моя страница”;
  • В правом верхнем углу нажмите на кругляшок со своей фотографией и выберите “Настройки”;
  • В открывшемся окне нажмите “Безопасность”;
  • Пролистайте в самый низ и нажмите “Удаление аккаунта VK ID”.

После этого следуйте инструкциям на экране, и учетная запись ВКонтакте будет успешно удалена.

Как выйти из ВК на телефоне

А может быть, и удалять ничего не надо, а просто хочется выйти из своей учетной записи ВК. Сделать это, кстати, не зная, где находится соответствующая кнопка, очень непросто:

Как выйти из ВК на телефоне. Кнопка выхода тоже расположена немного нелогично. Фото.

Кнопка выхода тоже расположена немного нелогично

  • Запустите приложение VK;
  • Выберите раздел “Сервисы”;
  • Нажмите на три полоски в правом верхнем углу;
  • Выберите “Настройки” и нажмите “Выйти”.

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Как-то очень глубоко в приложении находится эта кнопка. Хотелось бы, чтобы у нее было более очевидное место. Я ее самостоятельно бы даже не обнаружил.

Как восстановить страницу в ВК

Кстати, восстановить учетную запись ВК очень просто. Вам не придется ничего придумывать. Достаточно просто сделать следующее:

Как восстановить страницу в ВК. Вам останется только согласиться с восстановлением. Фото.

Вам останется только согласиться с восстановлением

Как только появится предложение о восстановлении аккаунта, просто согласитесь с ним, и учетка будет полностью восстановлена. Вы сможете, как и прежде, пользоваться всем, что накопили на своей странице за предыдущее время. Никакие подписки на группы не пропадут.

Скачать ВК на Андроид бесплатно

Если вы уже поняли, что можете контролировать время, которое проводите в социальных сетях, то вполне можно установить приложение VK заново. Программу можно спокойно скачать из нескольких источников:

Скачать ВК на Андроид бесплатно. VK на месте в Google Play, и его спокойно можно скачать из RuStore. Фото.

VK на месте в Google Play, и его спокойно можно скачать из RuStore

Самое забавное — новые версии социальной сети ВКонтакте появляются в магазине приложений Google примерно на неделю раньше, чем в собственном магазине RuStore. Поэтому я всегда рекомендую устанавливать и обновлять VK из Google Play. Тем более что санкции социалку никак не затронули, и все приложения спокойно можно там найти. Если вы не умеете пользоваться RuStore, то можете ознакомиться с нашей инструкцией. Там подробно расписано, как его установить, дать ему все нужные доступы и с помощью него скачивать необходимые приложения.

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